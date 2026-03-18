A licitálók tömege egy árverésen. A hangsúly a licitáló kezén van, amint licitál.
Vásárlás

Elképesztő pénzekért árverez a NAV: bárki vásárolhat náluk, ennyit kell csak tenni hozzá

Pénzcentrum
2026. március 18. 15:46

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 27-től négynapos elektronikus árverést tart. Az eseményen a regisztrált érdeklődők közel 1500 tételre, többek között áron aluli elektronikai, ruházati és háztartási cikkekre licitálhatnak.

A hivatal elektronikus árverési felületén meghirdetett kínálat kifejezetten széles, szinte egy komplett áruházi készletet ölel fel. A miskolci átvétellel elérhető termékek között egyaránt megtalálhatók az új ruhák, a játékok és a kisállat-felszerelések. Ezek mellett szezonális áruk, például fürdőruhák, medencék, hótaposók és télikabátok is szerepelnek a listán.

A tételekhez jóval a piaci ár alatt lehet hozzájutni. Egy nagyméretű bőrönd már 3 000 forintos indulóáron, egy gyermekkerékpár pedig 7 000 forinttól vihető el. A licitálók emellett akár egy 99 darabos férfiingcsomagra is tehetnek ajánlatot.

Az árverésen a magánszemélyek és a viszonteladók egyaránt megtalálhatják a számukra vonzó ajánlatokat. A részvétel egyetlen feltétele az előzetes regisztráció. A pontos árverési szabályzat, a részletes információk és a termékekről készült fényképek a NAV hivatalos weboldalán tekinthetők meg.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
2026. március 18.
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
1
3 hete
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
2
3 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
3
1 hete
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
4
2 hete
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
5 napja
Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 16:02
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 15:33
Itt vannak a friss számok: ennyit lehet keresni az Audinál, megszületett a megállapodás
Agrárszektor  |  2026. március 18. 15:31
Feketelistára kerültek ezek a csirkehúsok: itt teljesen betiltották őket