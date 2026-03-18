Elképesztő pénzekért árverez a NAV: bárki vásárolhat náluk, ennyit kell csak tenni hozzá

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 27-től négynapos elektronikus árverést tart. Az eseményen a regisztrált érdeklődők közel 1500 tételre, többek között áron aluli elektronikai, ruházati és háztartási cikkekre licitálhatnak.

A hivatal elektronikus árverési felületén meghirdetett kínálat kifejezetten széles, szinte egy komplett áruházi készletet ölel fel. A miskolci átvétellel elérhető termékek között egyaránt megtalálhatók az új ruhák, a játékok és a kisállat-felszerelések. Ezek mellett szezonális áruk, például fürdőruhák, medencék, hótaposók és télikabátok is szerepelnek a listán.

A tételekhez jóval a piaci ár alatt lehet hozzájutni. Egy nagyméretű bőrönd már 3 000 forintos indulóáron, egy gyermekkerékpár pedig 7 000 forinttól vihető el. A licitálók emellett akár egy 99 darabos férfiingcsomagra is tehetnek ajánlatot.

Az árverésen a magánszemélyek és a viszonteladók egyaránt megtalálhatják a számukra vonzó ajánlatokat. A részvétel egyetlen feltétele az előzetes regisztráció. A pontos árverési szabályzat, a részletes információk és a termékekről készült fényképek a NAV hivatalos weboldalán tekinthetők meg.