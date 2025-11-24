Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon

Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Ha a tökéletes, azonnal puha mézeskalács receptje után kutatsz, nem kell tovább keresgélned: előkerült a nagymama mézeskalács receptje a fiók mélyéről. Mutatjuk, hogyan készül ez a mennyei karácsonyi sütemény, hogyan zajlik a mézeskalács sütése és mi mindent érdemes tudni a mézeskalács cukormázzal való díszítéséről! Ha ezeket a tanácsokat megfogadod, biztosan nem rontod el!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a karácsonyi mézeskalács sütés fortélyairól. Amellett, hogy eláruljuk, milyen instrukciókat ír ez az isteni mézeskalács recept, azt is megtudhatod, hogyan készül a házi cukormáz mézeskalács díszítéshez és mitől lesz igazán szép a mézeskalács díszítése. Hogyan készíthető színes mézeskalács máz, milyen mézeskalácsház sablont használjuk a tökéletes házikó elkészítéséhez?

A mézeskalács rövid története

A mézeskalács készítése egy több ezer éves múltra visszatekintő hagyomány: a méz őseink idejében valódi luxusélelmiszernek számított, a vele készített kalácsféleségeket az isteneknek ajánlották. Az ünnepi mézeskalács sütés Európában a középkorban terjedt el: feltételezhetően az 1300-as évek óta sütünk a maihoz hasonló süteményeket méz felhasználásával.

Bár ma már kevesen foglalkoznak vele, a mézeskalács készítés a középkorban önálló, megbecsült szakmának számított, a mézeskalács készítőknek még saját céhe is volt. Az évszázadok során a mézeskalács sütés és fogyasztás hagyománya egyre inkább összeforrt az ünnepekkel, így ma már jellemzően évente egyszer, karácsonyra készítjük. Mivel egy hosszú eltarthatósági idejű süteményről van szó, nemcsak vendégváró finomságként és ajándékként használjuk, hanem mézeskalács dekoráció gyanánt is, például karácsonyfadíszként.

Miből van a mézeskalács tésztája?

A mézeskalács tésztája egy egyszerű, keksz jellegű gyúrt tészta, melynek készítéséhez nem használnak élesztőt (egy kevés szódabikarbóna hozzáadása gondoskodik a sütemények emelkedéséről). A tésztát mézzel szokás édesíteni, szükség szerint azonban porcukrot is adhatnak hozzá a tojás és a mézeskalács fűszerek (fahéj, gyömbér, kardamom, csillagánizs, szegfűszeg, szerecsendió, szegfűbors) mellett. Egy vajjal/margarinnal készített alapról van szó, melyet nyújtása és szaggatása előtt hűtőben kell pihentetni.

Hogyan készíthetünk azonnal puha mézeskalácsot?

A mézeskalácsról érdemes tudni, hogy az esetek többségében egy, a sütés után ropogósabb, keményebb állagú süteményről van szó, amelyet érdemes 1-2 napig állni hagyni a fogyasztása előtt. Ez idő alatt a kisült mézeskalácsok megpuhulnak. Azt, hogy rögtön puha mézeskalácsot vagy inkább ropogós süteményt kapunk végeredményül, a tészta összetétele, a mézeskalács sütés ideje és a helyiség páratartalma is befolyásolja.

Ha rövidebb ideig (5-8 perc) sütjük, kissé vastagabbra nyújtjuk, és ha párásabb körülmények között tároljuk, hamarabb puha lesz a mézeskalács. Ha mégis azt tapasztaljuk, hogy kemény, bevett puhító praktika a sütemények nedves ruhával való leterítése, illetve a nedves papírtörlő helyezése a mézeskalács tárolódobozába. Hasonló, trükkös megoldás a kalácsos dobozban elhelyezett almaszelet is, ami gáztermelésével szintén puhítja a süteményt.

Nagymama mézeskalács receptje

Most pedig nézzük, hogyan készül a mézeskalács egyszerűen, egy házias recept szerint! Ehhez a verzióhoz – ha nem nyújtjuk túlságosan vékonyra a tésztát és nem sütjük túl a süteményeket – nincs szükség a fenti praktikák egyikére sem, a mézeskalács puha lesz, szinte azonnal. Nézzük, hogyan készül a tészta és a cukormáz mézeskalács díszítéshez!

Hozzávalók

500 g búzafinomliszt

150 g vaj vagy margarin

125 g akácméz

150 g porcukor

2 db tojás

1 csomag mézeskalács fűszerkeverék

1 ek szódabikarbóna

1 csipet só

A mézeskalács készítése

Mérjük ki a lisztet egy tálba, majd keverjük el benne a mézeskalács fűszerkeveréket, a cukrot, a csipet sót és a szódabikarbónát. Adjuk hozzá a lisztes keverékhez a mézet, a tojásokat és a lágy, szobahőmérsékletű vajat is. Gyúrjuk össze kézzel vagy robotgéppel addig, amíg a tészta teljesen homogén nem lesz. Csomagoljuk frissen tartó fóliába és tegyük legalább 1 órára a hűtőbe pihenni (akár egész éjszakára is bent hagyhatjuk).

Felhasználás előtt hagyjuk legalább fél órát „felengedni” a tésztát. Ezután felezzük el a tésztagombócot, a feleket egymás után nyújtsuk ki finoman lisztezett deszkán, kb. 4 mm vastagságúra. Szaggassuk ki a mézeskalács puha tésztáját tetszőleges formákkal (mézeskalácsház sablont is használhatunk), majd helyezzük őket sütőpapírral bélelt tepsire.

Melegítsük elő a sütőt 180°C-ra, majd süssük ki a mézeskalácsokat kb. 6-8 perc alatt. A mézeskalács sütési ideje nagyban függ attól, milyen vékonyra nyújtottuk a tésztát és mekkora formákat vágtunk ki belőle – a kisebb, vékonyabb süteményeket rövidebb, a nagyobb, vastagabb darabokat hosszabb ideig érdemes sütni. Amikor aranybarna színt öltöttek, vegyük ki őket a sütőből és hagyjuk a mézeskalács díszítésig teljesen kihűlni.

Mézeskalács cukormáz recept

A cukormáz mézeskalács díszítéshez egy igazán egyszerű formula szerint készül, mindössze porcukorra, tojásfehérjére és egy pár csepp citromlére vagy ecetre van szükség hozzá. Ez a cukormáz – régebbről mézeskalács íróka néven is ismerhetjük – alapvetően egy egyszerű, hófehér, gyorsan kötő cukormáz, amelyet vékonycsőrű kinyomóformából érdemes a süteményre juttatni.

Hozzávalók

kb. 180 g porcukor

1 tojásfehérje

pár csepp citromlé

A cukormáz készítése

A mézeskalács cukormáz receptje pofonegyszerű: válasszunk szét egy tojást (a sárgáját használjuk más ételhez), majd kezdjük el felverni, apránként adagolva hozzá a porcukrot. A keverést végezhetjük kézi robotgéppel, vagy nagyszüleink régi módszere szerint egy sima tányérban, egy üvegpohár aljával (körkörös mozdulatokkal keverjük simára a porcukros krémet, míg be nem sűrűsödik). A porcukor mennyisége a tojás méretétől függ: ha nagy volt a tojás, nyugodtan adjunk hozzá még cukrot és keverjük addig, míg a mézeskalács máz kemény, formáját tartó állagú nem lesz. A citromlevet, amitől fényesebbé válik a mázunk, csak a végén adjuk hozzá.

Tipp: ha unjuk a klasszikus, fehér mézeskalács díszítést, színes mézeskalács mázat is tudunk készíteni. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a fenti receptúra szerint elkészítenünk a mézeskalács írókát, majd 1-2 csepp ételszínezéket keverni a mázba.

A mézeskalács díszítés során ügyeljünk arra, hogy a lehető legszebb mintákkal dekoráljuk a már kisütött, kihűtött süteményeket. Ha azt tapasztaljuk, hogy a krém túlságosan folyik, öntsük vissza a mézeskalács díszítőből az edénybe és keverjünk hozzá még egy kevés porcukrot. A díszítést követően óvatosan tegyük a mézeskalácsokat egy tálcára (egymás mellé, nem érintkezve) és hagyjuk megszáradni a mázat 1-3 óra alatt.

Mézeskalács díszítés egyszerűen: milyen mézeskalács díszítő eszközöket használjunk?

A mézeskalács készítés legidőigényesebb része a sütemények aprólékos díszítése, amihez többféle eszközt is használhatunk. Minden méretben léteznek süteménydíszítő ceruzák, tubusok és különböző dekortollak is, amelyekkel különböző natúr és színes mézeskalács mázakat nyomhatunk a tésztára. Ha házi mézeskalács mázzal szeretnénk díszíteni, leginkább azokat a tölthető krém- vagy máznyomó tubusokat ajánljuk, amelyeknek kis átmérőjű (1-3 mm) kinyomócsőre van.

Ha nem sikerült ilyen eszközt beszereznünk, akkor sincs okunk az aggodalomra, ugyanis mézeskalács díszítő eszköz gyanánt akár egy sima nejlonzacskót is használhatunk. Töltsük meg a zacskót 3-4 evőkanálnyi mézeskalács cukormázzal, majd lehetőleg légmentesen kössük ez a zacskó üres részét. Egy éles olló segítségével vágjunk a zacskó egyik sarkába apró lyukat, ezen keresztül egyszerűen nyomjuk ki a mázat tetszőleges alakzatokban a süteményre.

Mézeskalácsház sablon

Mézeskalács házikó recept és sablon

A mézeskalács ház receptje esetében készítsük el a fentiek szerint a sütemény tésztáját és a hozzá tartozó mázat. A tészta pihentetését követően nyújtsuk ki azt, azonban ezúttal - hogy a mézeskalács házikónk stabilabb legyen -, nyújtsuk minimálisan vastagabbra, kb. 5 mm-re. A tészta kivágásához használjunk tetszőleges méretű sablont (itt a letölthető, nyomtatható mézeskalácsház sablon), amellyel megformázhatjuk a házikó négy falát, a tetejét, illetve egyéb tartozékait (pl. kémény, kerítés).

A mézeskalácsház részeit helyezzük sütőpapírral kibélelt tepsibe, majd süssük készre 180°-ra előmelegített sütőben, kb. 10 perc alatt (akár egy kicsit tovább is bent hagyhatjuk, a házikónál előnyösebb a keményebb a tészta). A sütést követően hűtsük ki teljesen a részeket, majd ezt követően a mézeskalács cukormáz segítségével óvatosan ragasszuk össze először a 4 falat, majd ha ezek megkötöttek, illesszük és ragasszuk rá a tetőt is. Ha megkötött a házikó, ismét következhet a mézeskalács díszítése, bármilyen színű mázzal, tetszés szerinti mintázattal.