A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
Elképesztő veszélyt rejtenek ezek a karácsonyi dekorfények: akár börtön is járhat annak, aki nem figyel erre oda
A karácsonyi időszakban használt lézeres fényvetítők komoly veszélyt jelenthetnek a légi közlekedésre, miközben a nem megfelelő minőségű termékek a fogyasztókra is kockázatot jelentenek. A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
A HungaroControl tapasztalatai szerint az ünnepi időszakban jelentősen megnő a lézeres zavarások száma a légi közlekedésben. Bár szabad szemmel úgy tűnhet, hogy az ég felé irányított lézerfények néhány méter után kialszanak, valójában több kilométeres magasságban is észlelhetik azokat a pilóták.
"Egyetlen rosszul elhelyezett lézersugár is ronthatja a légi járműveket vezető szakszemélyzet látási viszonyait, ezzel kockázatot teremtve" - figyelmeztet Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója. A szakember emlékeztet arra is, hogy a pilóták lézerfénnyel történő megzavarása bűncselekménynek számít, amiért akár szabadságvesztés is járhat.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a karácsonyi fénydekorációk, különösen a lézeres kivetítők esetében a használati útmutatók és figyelmeztetések ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Az ismeretlen eredetű, jelöletlen vagy gyanúsan olcsó termékek áramütés és tűzveszély kockázatát is hordozhatják.
Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke szerint "a biztonságos vásárlás a tudatos döntéssel kezdődik", ezért javasolja az üzletek és webáruházak kínálatának összehasonlítását, valamint az eladó adatainak ellenőrzését. Az NKFH honlapján elérhető veszélyes termék adatbázis áttekintése is segíthet a nem biztonságos termékek elkerülésében.
A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé, és a fény irányát esténként ellenőrizzék. A vállalat tavaly decemberben 80 405 légi járművet kezelt, idén pedig 10 százalékos emelkedésre számít.
