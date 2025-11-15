Így készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel - Vaníliás, lekváros, mandulás és omlós diós hókifli receptek karácsonyra

Az ünnepi időszakok egyik legkedveltebb aprósüteménye a hókifli, amelyet sokan gyermekkorukból ismernek. Nem véletlen, hogy a hókifli készítése sok háziasszony számára kihagyhatatlan az ünnepi menüből, hiszen egyszerű, laktató és varázslatos hangulatot teremt a bejgli vagy mézeskalács mellé. Akár diós hókifli, akár szilvalekváros hókifli vagy más töltött hókifli készül az asztalra, a vendégek biztosan örömmel nyúlnak érte. Mutatjuk, hogyan készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel, ahogy a nagymama hókifli receptje diktálja!

A magyar aprósütemények királynője: a hókifli minden változatban

A vendégváró asztalok és az ünnepi családi összejövetelek elengedhetetlen részei a különféle aprósütemények, amelyek megszámlálhatatlan formában és receptváltozatban készülhetnek. Találunk közöttük puha, omlós vagy ropogós tésztájú változatokat, illetve olyanokat is, amelyeket ízletes töltelékekkel és bevonatokkal tesznek még különlegesebbé. A legismertebb aprósütemények közé tartozik a linzer, a kókuszgolyó, a mézeskalács, a különféle kekszek, valamint cikkünk főszereplője, a hókifli, ez a klasszikus, sokak által kedvelt magyar sütemény.

A lakodalmakban is népszerű lakodalmas hókifli recept generációk óta fennmaradt, és nemcsak ünnepeken, hanem egy egyszerű teadélutánon vagy születésnapon is nagy sikert arat. Az apró sütemények egyik nagy előnye, hogy néhány falat alatt eltűnnek a tányérról, és változatos töltelékekkel készíthetők.

Történetét tekintve a hókifli Közép-Európa-szerte ismert karácsonyi sütemény, amelynek magyar változata különösen népszerű az ünnepi időszakban. Eredetét a legtöbben Bécshez kötik: ahogy sok más kifli formájú édesség esetében is, úgy tartják, hogy félhold alakja a törökök felett aratott győzelemre utal. Az első ismert recept Katharina Prato 1858-as szakácskönyvében jelent meg, ez a változat linzertésztából készült, töltelék nélkül, és még forrón porcukorba forgatták. Azóta rengeteg formában készítik.

Milyen lehet egy hókifli?

A klasszikus hókifli diós változat zsírral és tejföllel készül, amelytől a tészta igazán omlós, puha lesz. A töltött hókifli azonban ízlés szerint variálható: sokan készítik lekváros hókifli formájában, de nagy kedvenc a szilvalekváros hókifli recept, amely akár szilvalekváros hókifli zsírral változatban még karakteresebb ízt kap. A porcukros bevonat miatt a hókifli úgy fest, mintha frissen hullott hó borítaná.

Hagyományos hókifli recept zsírral és tejföllel

Ha igazán hagyományos hókifli recept alapján szeretnénk dolgozni, mindenképpen zsír kerüljön a tésztába. Ez biztosítja, hogy a sütemény ne száradjon ki, hanem omlós maradjon.

Hozzávalók a tésztához:

100 g finomliszt

400 g rétesliszt

200 g sertészsír

2 dl tejföl

1 csipet só

A töltelékhez:

100 g darált dió

200 g porcukor

1 csomag vaníliás cukor

1 marék mazsola (opcionális)

2 ek rumaroma (ízlés szerint)

1 dl víz

A forgatáshoz:

150 g porcukor

1 csomag vaníliás cukor

A hókifli készítése lépésről lépésre

Az átszitált liszteket keverjük el a zsírral, sóval és a tejföllel, majd gyúrjunk belőle lágy tésztát. Tegyük hűtőbe pihentetni. Közben készítsük el a diós hókifli recept töltelékét: a darált diót keverjük össze a porcukorral, vaníliás cukorral, tetszés szerint mazsolával, rumaromával és vízzel, majd főzzük ragacsosra.

A tésztát nyújtsuk vékonyra, majd pogácsaszaggatóval szaggassunk belőle korongokat. Mindegyik korongba tegyünk egy kis kanál tölteléket, tekerjük fel, majd alakítsuk kifli formára. Előmelegített, 180 °C-os sütőben 20 perc alatt süssük készre sütőpapíron. A még meleg kifliket forgassuk vaníliás porcukorba.

Vaníliás, lekváros, mandulás és omlós diós hókifli receptek karácsonyra

Ahogy a legtöbb sütemény, úgy a hókifli is átesett már egy modernizációs folyamaton, vagyis sokan, sokféleképp alakították már át. Éppen ezért vannak olyan variációk, amelyeket érdemes kipróbálni. Ezek közül a legnépszerűbbek a következők:

Szilvalekváros hókifli: savanykásabb, gyümölcsösebb íz, igazi klasszikus

Lekváros hókifli: nem csak szilvással, igazából bármilyen házi lekvárral jól működik

Mandulás hókifli: elegáns, roppanós sütemény, akár ajándékba is készülhet

Diós mákos hókifli: ünnepi ízvilág, gazdag töltelékkel igazán megállja a helyét a karácsonyi asztalon is

Ahhoz, hogy ezeket a hókifli variációkat is elkészíthessük, főleg kezdő háziasszonyként érdemes a fent említett eredeti, hókifli recept egyszerűen alapot használni, hiszen a hagyományos hókifli recept zsírral és tejföllel készül. Nem érdemes mással dolgozni, hiszen így érhetjük el az eredeti ízvilágot. Ha már töltelékről beszélünk, akkor érdemes kísérletezni. A szilvalekváros hókifli esetében figyeljünk a mennyiségre, ne töltsük túl, hiszen a lekvár savanykásabb, töményebb ízvilágú, mint más gyümölcslekvárok. A mandulás hókifli, a diós hókifli és a mákos hókifli esetében készíthetjük úgyis a süteményt, hogy nem töltelék formában tesszük bele az extra alapanyagokat, hanem magába a tésztába keverjük. Így nem kell feltétlenül plusz tölteléket tenni a hókiflibe, mert maga az alap tészta is ízesebb, különlegesebb lesz, épp olyan, mint nagymama hókifli receptje alapján.

Nézzünk is meg néhány receptet segítségül!

1. Szilvalekváros hókifli

Hozzávalók a tésztához:

50dkg liszt

25 dkg vaj

7 ek porcukor

2 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

20 dkg tejföl

szilvalekvár

a forgatáshoz porcukor

Elkészítés:

A hókifli tésztájához a lisztet egy tálba szórjuk, majd hozzáadjuk a hideg vajat, a porcukrot, a vaníliás cukrot, egy csipet sót és a hideg tejfölt. Gyorsan, határozott mozdulatokkal összeállítjuk a tésztát, ügyelve arra, hogy ne melegedjen fel. Amikor összeállt, fóliába csomagoljuk, és legalább 30 percre a hűtőbe tesszük pihenni. A lehűtött tésztát enyhén lisztezett felületen nagyjából 1 cm vastagra nyújtjuk, majd pogácsaszaggatóval vagy egy pohárral köröket vágunk belőle. A körök felét megkenjük szilvalekvárral, ráhajtjuk a másik felet, és kiflivé formázzuk. A formázott süteményeket sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, és 180 °C-ra előmelegített sütőben 15-20 perc alatt aranyszínűre sütjük. Ha kicsit kihűltek, porcukorba forgatjuk őket, és már tálalhatók is.

2. Mandulás hókifli

Hozzávalók a tésztához:

250 g liszt

200 g vaj

100 g cukor

100 g finomra őrölt héjától megfosztott mandula

1 rúd vanília kikapart belseje (vagy 2 csomag bourbon vaníliás cukor)

200 g porcukor a kiflik bevonásához

Elkészítés:

A mandulát a cukorral együtt daráljuk egészen finomra. Keverjük hozzá a lisztet és a vaníliát, majd a hideg vajkockákkal robotgép segítségével vagy gyors, hűvös kézmozdulatokkal gyúrjuk össze annyira, hogy a tészta éppen összeálljon. A masszát tegyük legalább egy órára hűvös helyre pihenni. A pihentetett tésztából formázzunk kis kifliket, és mindig csak annyi adaggal dolgozzunk, amennyit egyszerre meg tudunk csinálni. A félholdakat helyezzük sütőpapírral borított tepsire, és 180 °C-on süssük addig, amíg a széleik enyhén barnulni nem kezdenek. Hagyjuk teljesen kihűlni, majd óvatosan emeljük le őket a tepsiről, egyesével forgassuk meg a porcukorban, végül tegyük műanyag vagy fémdobozba tárolásra.

3. Diós mákos hókifli:

Hozzávalók a tésztához:

40 dkg rétes liszt

25 dkg margarin

2 dl tejföl

csipetsó

20 dkg darált dió

20 dkg porcukor

12 dkg mazsola

1 darab citrom reszelt héja

2 csomagvaníliás cukor

néhány korty tej csak, hogy egy masszát kapjunk

25 dkg vaníliás porcukor

20 dkg mák

néhány csepp rum aroma

Elkészítés:

A lisztet, a sót, a margarint és a tejfölt gyors mozdulatokkal tésztává gyúrjuk, majd három részre osztjuk, letakarjuk, és 15 percre pihenni hagyjuk. Közben elkészítjük a töltelékeket: a darált diót összekeverjük a porcukor felével, a mazsolával, a reszelt citromhéjjal és a rummal. A mákos tölteléket ugyanígy állítjuk össze, csak rum helyett tejet adunk hozzá. A pihentetett tésztát kinyújtjuk, majd 6 cm-es pogácsaszaggatóval korongokat szúrunk ki belőle. A leeső tésztarészeket újra összegyúrjuk és kiszaggatjuk. A körök alsó részére kis halom tölteléket teszünk, feltekerjük, majd kiflivé formázzuk. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, előmelegített sütőben, közepes hőfokon kb. 15 perc alatt megsütjük. Még melegen vaníliás porcukorba forgatjuk; jól záródó dobozban hosszú ideig friss marad.