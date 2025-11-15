Átalakíthatja a zártkerti ingatlanok piacát a nemrég hatályba lépett kormányrendelet.
Így készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel - Vaníliás, lekváros, mandulás és omlós diós hókifli receptek karácsonyra
Az ünnepi időszakok egyik legkedveltebb aprósüteménye a hókifli, amelyet sokan gyermekkorukból ismernek. Nem véletlen, hogy a hókifli készítése sok háziasszony számára kihagyhatatlan az ünnepi menüből, hiszen egyszerű, laktató és varázslatos hangulatot teremt a bejgli vagy mézeskalács mellé. Akár diós hókifli, akár szilvalekváros hókifli vagy más töltött hókifli készül az asztalra, a vendégek biztosan örömmel nyúlnak érte. Mutatjuk, hogyan készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel, ahogy a nagymama hókifli receptje diktálja!
A magyar aprósütemények királynője: a hókifli minden változatban
A vendégváró asztalok és az ünnepi családi összejövetelek elengedhetetlen részei a különféle aprósütemények, amelyek megszámlálhatatlan formában és receptváltozatban készülhetnek. Találunk közöttük puha, omlós vagy ropogós tésztájú változatokat, illetve olyanokat is, amelyeket ízletes töltelékekkel és bevonatokkal tesznek még különlegesebbé. A legismertebb aprósütemények közé tartozik a linzer, a kókuszgolyó, a mézeskalács, a különféle kekszek, valamint cikkünk főszereplője, a hókifli, ez a klasszikus, sokak által kedvelt magyar sütemény.
A lakodalmakban is népszerű lakodalmas hókifli recept generációk óta fennmaradt, és nemcsak ünnepeken, hanem egy egyszerű teadélutánon vagy születésnapon is nagy sikert arat. Az apró sütemények egyik nagy előnye, hogy néhány falat alatt eltűnnek a tányérról, és változatos töltelékekkel készíthetők.
Történetét tekintve a hókifli Közép-Európa-szerte ismert karácsonyi sütemény, amelynek magyar változata különösen népszerű az ünnepi időszakban. Eredetét a legtöbben Bécshez kötik: ahogy sok más kifli formájú édesség esetében is, úgy tartják, hogy félhold alakja a törökök felett aratott győzelemre utal. Az első ismert recept Katharina Prato 1858-as szakácskönyvében jelent meg, ez a változat linzertésztából készült, töltelék nélkül, és még forrón porcukorba forgatták. Azóta rengeteg formában készítik.
Milyen lehet egy hókifli?
A klasszikus hókifli diós változat zsírral és tejföllel készül, amelytől a tészta igazán omlós, puha lesz. A töltött hókifli azonban ízlés szerint variálható: sokan készítik lekváros hókifli formájában, de nagy kedvenc a szilvalekváros hókifli recept, amely akár szilvalekváros hókifli zsírral változatban még karakteresebb ízt kap. A porcukros bevonat miatt a hókifli úgy fest, mintha frissen hullott hó borítaná.
Hagyományos hókifli recept zsírral és tejföllel
Ha igazán hagyományos hókifli recept alapján szeretnénk dolgozni, mindenképpen zsír kerüljön a tésztába. Ez biztosítja, hogy a sütemény ne száradjon ki, hanem omlós maradjon.
Hozzávalók a tésztához:
- 100 g finomliszt
- 400 g rétesliszt
- 200 g sertészsír
- 2 dl tejföl
- 1 csipet só
A töltelékhez:
- 100 g darált dió
- 200 g porcukor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 marék mazsola (opcionális)
- 2 ek rumaroma (ízlés szerint)
- 1 dl víz
A forgatáshoz:
- 150 g porcukor
- 1 csomag vaníliás cukor
A hókifli készítése lépésről lépésre
Az átszitált liszteket keverjük el a zsírral, sóval és a tejföllel, majd gyúrjunk belőle lágy tésztát. Tegyük hűtőbe pihentetni. Közben készítsük el a diós hókifli recept töltelékét: a darált diót keverjük össze a porcukorral, vaníliás cukorral, tetszés szerint mazsolával, rumaromával és vízzel, majd főzzük ragacsosra.
A tésztát nyújtsuk vékonyra, majd pogácsaszaggatóval szaggassunk belőle korongokat. Mindegyik korongba tegyünk egy kis kanál tölteléket, tekerjük fel, majd alakítsuk kifli formára. Előmelegített, 180 °C-os sütőben 20 perc alatt süssük készre sütőpapíron. A még meleg kifliket forgassuk vaníliás porcukorba.
Vaníliás, lekváros, mandulás és omlós diós hókifli receptek karácsonyra
Ahogy a legtöbb sütemény, úgy a hókifli is átesett már egy modernizációs folyamaton, vagyis sokan, sokféleképp alakították már át. Éppen ezért vannak olyan variációk, amelyeket érdemes kipróbálni. Ezek közül a legnépszerűbbek a következők:
- Szilvalekváros hókifli: savanykásabb, gyümölcsösebb íz, igazi klasszikus
- Lekváros hókifli: nem csak szilvással, igazából bármilyen házi lekvárral jól működik
- Mandulás hókifli: elegáns, roppanós sütemény, akár ajándékba is készülhet
- Diós mákos hókifli: ünnepi ízvilág, gazdag töltelékkel igazán megállja a helyét a karácsonyi asztalon is
Ahhoz, hogy ezeket a hókifli variációkat is elkészíthessük, főleg kezdő háziasszonyként érdemes a fent említett eredeti, hókifli recept egyszerűen alapot használni, hiszen a hagyományos hókifli recept zsírral és tejföllel készül. Nem érdemes mással dolgozni, hiszen így érhetjük el az eredeti ízvilágot. Ha már töltelékről beszélünk, akkor érdemes kísérletezni. A szilvalekváros hókifli esetében figyeljünk a mennyiségre, ne töltsük túl, hiszen a lekvár savanykásabb, töményebb ízvilágú, mint más gyümölcslekvárok. A mandulás hókifli, a diós hókifli és a mákos hókifli esetében készíthetjük úgyis a süteményt, hogy nem töltelék formában tesszük bele az extra alapanyagokat, hanem magába a tésztába keverjük. Így nem kell feltétlenül plusz tölteléket tenni a hókiflibe, mert maga az alap tészta is ízesebb, különlegesebb lesz, épp olyan, mint nagymama hókifli receptje alapján.
Nézzünk is meg néhány receptet segítségül!
1. Szilvalekváros hókifli
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hozzávalók a tésztához:
- 50dkg liszt
- 25 dkg vaj
- 7 ek porcukor
- 2 csomag vaníliás cukor
- 1 csipet só
- 20 dkg tejföl
- szilvalekvár
- a forgatáshoz porcukor
Elkészítés:
A hókifli tésztájához a lisztet egy tálba szórjuk, majd hozzáadjuk a hideg vajat, a porcukrot, a vaníliás cukrot, egy csipet sót és a hideg tejfölt. Gyorsan, határozott mozdulatokkal összeállítjuk a tésztát, ügyelve arra, hogy ne melegedjen fel. Amikor összeállt, fóliába csomagoljuk, és legalább 30 percre a hűtőbe tesszük pihenni. A lehűtött tésztát enyhén lisztezett felületen nagyjából 1 cm vastagra nyújtjuk, majd pogácsaszaggatóval vagy egy pohárral köröket vágunk belőle. A körök felét megkenjük szilvalekvárral, ráhajtjuk a másik felet, és kiflivé formázzuk. A formázott süteményeket sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, és 180 °C-ra előmelegített sütőben 15-20 perc alatt aranyszínűre sütjük. Ha kicsit kihűltek, porcukorba forgatjuk őket, és már tálalhatók is.
2. Mandulás hókifli
Hozzávalók a tésztához:
- 250 g liszt
- 200 g vaj
- 100 g cukor
- 100 g finomra őrölt héjától megfosztott mandula
- 1 rúd vanília kikapart belseje (vagy 2 csomag bourbon vaníliás cukor)
- 200 g porcukor a kiflik bevonásához
Elkészítés:
A mandulát a cukorral együtt daráljuk egészen finomra. Keverjük hozzá a lisztet és a vaníliát, majd a hideg vajkockákkal robotgép segítségével vagy gyors, hűvös kézmozdulatokkal gyúrjuk össze annyira, hogy a tészta éppen összeálljon. A masszát tegyük legalább egy órára hűvös helyre pihenni. A pihentetett tésztából formázzunk kis kifliket, és mindig csak annyi adaggal dolgozzunk, amennyit egyszerre meg tudunk csinálni. A félholdakat helyezzük sütőpapírral borított tepsire, és 180 °C-on süssük addig, amíg a széleik enyhén barnulni nem kezdenek. Hagyjuk teljesen kihűlni, majd óvatosan emeljük le őket a tepsiről, egyesével forgassuk meg a porcukorban, végül tegyük műanyag vagy fémdobozba tárolásra.
3. Diós mákos hókifli:
Hozzávalók a tésztához:
- 40 dkg rétes liszt
- 25 dkg margarin
- 2 dl tejföl
- csipetsó
- 20 dkg darált dió
- 20 dkg porcukor
- 12 dkg mazsola
- 1 darab citrom reszelt héja
- 2 csomagvaníliás cukor
- néhány korty tej csak, hogy egy masszát kapjunk
- 25 dkg vaníliás porcukor
- 20 dkg mák
- néhány csepp rum aroma
Elkészítés:
A lisztet, a sót, a margarint és a tejfölt gyors mozdulatokkal tésztává gyúrjuk, majd három részre osztjuk, letakarjuk, és 15 percre pihenni hagyjuk. Közben elkészítjük a töltelékeket: a darált diót összekeverjük a porcukor felével, a mazsolával, a reszelt citromhéjjal és a rummal. A mákos tölteléket ugyanígy állítjuk össze, csak rum helyett tejet adunk hozzá. A pihentetett tésztát kinyújtjuk, majd 6 cm-es pogácsaszaggatóval korongokat szúrunk ki belőle. A leeső tésztarészeket újra összegyúrjuk és kiszaggatjuk. A körök alsó részére kis halom tölteléket teszünk, feltekerjük, majd kiflivé formázzuk. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, előmelegített sütőben, közepes hőfokon kb. 15 perc alatt megsütjük. Még melegen vaníliás porcukorba forgatjuk; jól záródó dobozban hosszú ideig friss marad.
Békebeli bejgli receptek: így készül a mákos bejgli és a diós bejgli, illetve a gesztenyés bejgli töltelék. Mutatjuk, mitől lesz puha a bejgli tészta nagyanyáink...
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
Ennek a fele sem tréfa: ezek a külföldiek verik fel durván a budapesti lakásárakat - mi marad így a kisebb pénzű magyaroknak?
A KSH adatai szerint 2024-ben több mint öt százalékkal nőtt a külföldi lakásvásárlók száma Magyarországon.
Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint
Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkoznak.
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
Légkondi teszt 2025 telén: ez az igazi válasz a dráguló gázra - rengeteg berendezést kipróbáltak, tényleg a legdrágább a legjobb?
Egyre több háztartás fedezi fel, hogy a korszerű, inverteres berendezések nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak.
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak
Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, jelentette be Orbán Viktor.
Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, igaz mindössze 1%-kal.
Egy 31 éves nő alapítványi munkatársnak adta ki magát, majd elrabolt egy csecsemőt egy VIII. kerületi otthonból.
Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be
Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket.
A legnyilvánvalóbb helyen rejtegette mobilját egy rab a szirmabesenyői börtönben: komoly szigorítást vezet be a BVOP
Egy régi módszerrel próbált telefont csempészni a zárkába a szirmabesenyői fogvatartott, de az őrök lefülelték.
Decembertől csak engedéllyel költözhetnek be Jászszentandrásra az új lakók.
A HungaroMet Zrt. kedden az ország jelentős részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.
A hazai lakásépítés nagyban függ a szabályozási környezettől, illetve az építők és a vásárlók által igénybe vehető állami támogatásoktól.
Hány település van Magyarországon, melyik vármegyében hányan laknak? Melyek az irányítószámok Magyarországon, melyik megye milyen körzetszámmal rendelkezik?
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét. Sokan kíváncsiak, mikor lesz advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez.
A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.
Az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek, de vannak, akik ennek többszörösét is elköltik kedvenceikre.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.