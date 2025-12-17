Itt a rendelet, brutálisan szigorodnak a munkavédelmi szabályok Magyarországon: rengeteg dolgozót érint

Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
Megjelent a Magyar Közlönyben az azbeszttel kapcsolatos munkavédelmi szabályok jelentős szigorítása, amely az uniós előírások átvételével erősíti a bontási és azbesztmentesítési munkákban érintettek egészségvédelmét. Az új szabályozás engedélykötelessé teszi az azbesztbontást, részletes hatósági nyilvántartást és kötelező ellenőrzéseket ír elő. A cél a munkavállalók és a lakosság hosszú távú egészségügyi kockázatainak csökkentése.
Megjelent a Magyar Közlönyben az a munkavédelmi törvénymódosítás, amely az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmét szigorítja, és egyben átülteti az Európai Unió 2023 végén elfogadott irányelvét. A szabályozás központi célja az azbesztmentesítésben és bontási munkákban részt vevők, valamint a környezetükben tartózkodók egészségének védelme, különös tekintettel az azbeszt hosszú távú, súlyos egészségkárosító hatásaira.
Az új előírások szerint az azbesztbontási vagy azbesztmentesítési tevékenység kizárólag a munkavédelmi hatóság előzetes engedélyével végezhető. A munkáltatóknak részletes, elektronikusan benyújtott kérelemben kell bemutatniuk többek között a technológiát, az érintett munkavállalók adatait, a védőintézkedéseket, valamint a veszélyes hulladék elszállításának és ártalmatlanításának módját. Az engedélyezési eljárás határideje 30 nap, a hatóság pedig nyilvános nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező cégekről.
A törvény pontosítja az ellenőrzési és adatkezelési szabályokat is: az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalókról ötven évig megőrzendő nyilvántartást kell vezetni, figyelemmel az azbeszt okozta betegségek hosszú lappangási idejére. Emellett kötelezővé válik az engedély alapján végzett munkák hatósági ellenőrzése, és szigorodnak a bírságolási feltételek is, különösen az engedély nélküli vagy nem megfelelően végzett azbesztbontási tevékenységek esetén.
A jogalkotó célja, hogy az új szabályok ösztönözzék az azbesztet tartalmazó építmények szabályos, ellenőrzött mentesítését, miközben csökkentik a munkavállalók és a lakosság egészségügyi kockázatait. A módosítások többsége 2025. december 21-én lép hatályba, a szankciókra vonatkozó szigorúbb előírások azonban ennél korábban alkalmazandók.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.