Itt a rendelet, brutálisan szigorodnak a munkavédelmi szabályok Magyarországon: rengeteg dolgozót érint

Megjelent a Magyar Közlönyben az azbeszttel kapcsolatos munkavédelmi szabályok jelentős szigorítása, amely az uniós előírások átvételével erősíti a bontási és azbesztmentesítési munkákban érintettek egészségvédelmét. Az új szabályozás engedélykötelessé teszi az azbesztbontást, részletes hatósági nyilvántartást és kötelező ellenőrzéseket ír elő. A cél a munkavállalók és a lakosság hosszú távú egészségügyi kockázatainak csökkentése.

Megjelent a Magyar Közlönyben az a munkavédelmi törvénymódosítás, amely az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmét szigorítja, és egyben átülteti az Európai Unió 2023 végén elfogadott irányelvét. A szabályozás központi célja az azbesztmentesítésben és bontási munkákban részt vevők, valamint a környezetükben tartózkodók egészségének védelme, különös tekintettel az azbeszt hosszú távú, súlyos egészségkárosító hatásaira.

Az új előírások szerint az azbesztbontási vagy azbesztmentesítési tevékenység kizárólag a munkavédelmi hatóság előzetes engedélyével végezhető. A munkáltatóknak részletes, elektronikusan benyújtott kérelemben kell bemutatniuk többek között a technológiát, az érintett munkavállalók adatait, a védőintézkedéseket, valamint a veszélyes hulladék elszállításának és ártalmatlanításának módját. Az engedélyezési eljárás határideje 30 nap, a hatóság pedig nyilvános nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező cégekről.

A törvény pontosítja az ellenőrzési és adatkezelési szabályokat is: az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalókról ötven évig megőrzendő nyilvántartást kell vezetni, figyelemmel az azbeszt okozta betegségek hosszú lappangási idejére. Emellett kötelezővé válik az engedély alapján végzett munkák hatósági ellenőrzése, és szigorodnak a bírságolási feltételek is, különösen az engedély nélküli vagy nem megfelelően végzett azbesztbontási tevékenységek esetén.

A jogalkotó célja, hogy az új szabályok ösztönözzék az azbesztet tartalmazó építmények szabályos, ellenőrzött mentesítését, miközben csökkentik a munkavállalók és a lakosság egészségügyi kockázatait. A módosítások többsége 2025. december 21-én lép hatályba, a szankciókra vonatkozó szigorúbb előírások azonban ennél korábban alkalmazandók.