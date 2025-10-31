Beköltözési korlátozás Budapesten: újabb ügyintézési terhet kapnak a nyakukba a lakásvásárlók 2026-tól, építkezésnél is figyelni kell

Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében, amely többek között elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak és limitálja az egy lakcímre bejelenthető személyek számát. Az Otthon Centrum szerint a szabályozás a gyakorlatban kevés vásárlónak okoz majd nehézséget, és nem várható drasztikus piaci hatás - viszont az ingatlanok átalakításánál és az új építéseknél oda kell figyelni a szabályokra. A Duna House vezető elemzője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is. A kerületi ingatlanok iránt érdeklődők dolga 2026-tól elsősorban az adminisztráció miatt lesz nehezebb.

Mint megírtuk, január elsejétől beköltözési korlátozást vezet be Budapest XVI. kerületének önkormányzata.

A rendelet szerint az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada. Emellett korlátozzák az egy lakcímre bejelenthető személyek számát is, 7 főben, kivételt egyedül a családtagok jelentenek.

Újépítés, átalakítás esetén nagyobb körültekintésre lesz szükség

A XVI. kerületben bevezetett feltételek összességében nem számítanak szigorúnak a többi hasonló helyi rendelethez képest. A szabályozás két fő eleme - a településképi előírásoknak való megfelelés, valamint a bejelenthető lakók számának korlátozása - a gyakorlatban várhatóan kevés vásárlónak okoz majd nehézséget - értékelte a helyzetet kérdésünkre az Otthon Centrum. Hozzátették, szerintük a településképi előírások a legtöbb esetben nem okoznak különösebb problémát.

Nyilván újépítés, átalakítás esetén nagyobb körültekintésre van szükség, de egy tapasztalt építész segítségével a követelmények könnyen teljesíthetők

- fogalamaztak a cég szakértői.

Emellett kiemelték, hogy bár a bejelenthető lakók számát tekintve egy lakcímre maximum hét fő jelentkezhet be, mivel azonban a közeli hozzátartozók esetében ez a korlátozás nem érvényes, ennek a szabálynak a gyakorlati hatása is elenyésző.

Fontos még megemlíteni, hogy az önkormányzatnak elővásárlási joga van azon ingatlanok esetében, ahol nem teljes 1/1-es tulajdoni hányad kerül értékesítésre. Bár ez elvileg korlátozást jelenthet, a gyakorlatban az önkormányzat ritkán él ezzel a jogával, így az intézkedés hatása a helyi ingatlanpiacra csekély

- tették hozzá. Arra a kérdésünkre, hogy szerintük mit okozhat ez a rendelkezés a helyi piacon, a vállalat úgy vélekedett, mivel az önkormányzati rendelet nem írja elő betelepülési hozzájárulás megfizetését és nem korlátozza a betelepülők számát sem, ezért várhatóan nem lesz drasztikus hatása az ingatlanárakra.

Inkább arról van szó, hogy bizonyos ingatlanok esetében az önkormányzat szeretne élni elővásárlási jogával és a településképet is jobban felügyelné. Ennél jelentősen szigorúbb rendelkezések vannak érvényben más településeken.: van, ahol betelepülési hozzájárulást kell fizetni, önkormányzati meghallgatáson kell részt venni, vagy a bekötözést iskolai végzettséghez, büntetlen előélethez, helyi rokonsághoz kötik. Ezek a szabályok nyilvánvalóan hatékonyabban korlátozzák a betelepülők számának növekedését

- mondta az OC.

A kerület kapcsán szerintük azt érdemes kiemelni, hogy az elmúlt tíz évben tartós, de mérsékelt elvándorlás jellemezte: minden évben kisebb mértékű vándorlási veszteséget realizált a kerület. Ennek ellenére a népesség, évtizedek óta stabilan 70 ezer fő körül alakul, mivel a születések száma kompenzálja az elvándorlók számát. Ebből az is következik, hogy elsősorban a fiatal családosok körében népszerű a kerület.

A kerületben a téglalások átlagos négyzetméterára idén 1 047 ezer forint volt, míg a használt házak esetében 792 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként. Ezek az árak ugyan elmaradnak a fővárosi átlagtól, de a szomszédos kerületekhez képest már magasabb árszintet képviselnek. A lakások ára egy év alatt mintegy ez 13%-kal, a házaké pedig 26%-kal emelkedett, ami jól mutatja, hogy mindkét szegmensben dinamikusan nőttek az árak az utóbbi években

- részletezték.

Precedenst teremthet a szabályozás

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője megkeresésünkre a XVI. kerületi rendelet kapcsán kiemelte, hogy a kerületi ingatlanok iránt érdeklődők dolga 2026-tól elsősorban az adminisztráció miatt lesz nehezebb (elővásárlási jog miatti értesítés/határidők; lakcímhez igazolás és – osztatlan közösben – a 7 fős limit figyelése).

Mindenesetre érdemes figyelemmel kísérni a piac reakcióit. Mivel a XVI. kerület az első budapesti városrész, amely alkalmazza ezt a törvényt, vélhetően ezt meg fogja tenni más kerületi is, és ha nem lesz negatív hatás, akkor precedenst is teremthet az ottani szabályozás

- vélekedett a szakértő.

Annak kapcsán, hogy tapasztalataik szerint általánosságban milyen hatással vannak a betelepülést korlátozó rendeletek egy-egy település ingatlanpiacára, Szegő Péter azt mondta, ahol pénzbeli hozzájárulás van (például fix 1,5 millió Ft; vagy 2-10% közötti hozzájárulás a vételárhoz viszonyítva), az közvetlen költségként csökkentheti a fizetési hajlandóságot és növelheti az alkuigényt, főleg befektetőknél. A keresletet pedig rövid távon lassíthatja is.

Ilyen Rajka, egyes Balaton-települések, de kisebb településen, így a Nógrád vármegyei Hugyag községben már él a rendelet, mely alapján a beköltözőnek ingatlanvásárláskor a vételár 10%-át kell „betelepülési hozzájárulásként” megfizetnie. A XVI. kerületben nincs ilyen, így az árak csökkenése nem valószínű, de a szabályozás területileg széttagoltabbá teheti a helyi ingatlanpiacot, és emiatt elképzelhető átmeneti stagnálás az árakban

- húzta alá. Általánosságban pedig a Duna House tapasztalatai alapján elmondható, hogy a XVI. kerületben a vevői érdeklődés az elmúlt években lassan, de fokozatosan erősödött, különösen a 2023-2025 közötti időszakban. A trendek alapján a kerület egyre inkább stabil, kertvárosi alternatívaként jelenik meg a budapesti ingatlanpiacon.

Bár nem tartozik a főváros legdrágább részei közé, árainak dinamikája és a vevői érdeklődés alapján jól érzékelhető, hogy a kertvárosi életforma iránti igény folyamatosan erősödik a kerületben. Jelenleg itt az átlagos négyzetméterár 1 190 000 Ft, a kerület iránti érdeklődés pedig az elmúlt nyolc évben stabilan növekedett

- részletezte. Hozzátette, míg 2017-ben az érdeklődési arány 5,5-6,5% körül mozgott, addig 2025-ben már 7,7-7,9% között alakult, ami a budapesti kerületek középmezőnyének felső részébe emeli a XVI. kerületet. A növekedés különösen a 2023-2025 közötti időszakban volt látványos, ami a kertvárosi életforma iránti fokozott igényre utal. A cég adatai alapján a XVI. kerületben az eladott lakások átlagos alapterülete 84 négyzetméter, az átlagos ingatlanérték 88 millió Ft.

Az ingatlanok több mint 94%-át tulajdonos használja, ami alacsony bérlakásarányt jelez. A kereslet itt elsősorban a családi házakra és nagyobb alapterületű lakásokra koncentrálódik

- magyarázta Szegő Péter.

Mit lép a többi kerület?

Korábbi cikkünkben Szegő Péteréhez hasonló véleményt fogalmazott meg Balogh László is, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is úgy látja, ha nem lesz nagy társadalmi ellenérzés a korlátozás miatt, akkor a többi pesti kerület is léphet.

Az szinte biztos, hogy más budapesti önkormányzatokban is felmerült már a kérdéskör, csak nem mertek lépni

- fogalmazott. Ő azt is életszerűnek tartja, hogy a pénzhiánnyal küzdő kerületek betelepülési hozzájárulást kérjenek a vásárlóktól.

Arról is beszélt, a XVI. kerület főképp amiatt hozhatta az intézkedést, mert jellemző, hogy például a régiépítésű, többgenerációs családi házakat felosztják több lakásra, és osztatlan közös tulajdonként kerülnek piacra a lakrészek - ez pedig anomáliákat okoz a településszervezésben. Ugyanakkor így szűkülhet az ingatlankínálat a kerületben, ami áremelkedést okozhat - tette hozzá Balogh László.

Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltás érintheti a kisebb társasházakra specializálódott ingatlanfejlesztőket is - a szakember úgy látja, a szabályozás főként azt akadályozza meg, hogy a régi családi házak helyén többlakásos társasházak épüljenek. Az OC-hez hasonlóan ő is kiemelte, hogy a kerület népességszáma a 2011-es és a 2022-es népszámlálás között mintegy 3 százalékkal 71 200-ról 73 300-ra nőtt, de ez nem számít kiugróan nagy növekedésnek.