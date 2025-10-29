Megvan az első budapesti kerület, ahol korlátozzák a beköltözést: ezt a városrészt érinti a tiltás

Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől: a "helyi önazonosság védelméről" szóló új rendelet nemcsak a lakcímbejelentést, hanem az ingatlan-adásvételeket is szabályozza. Az indoklás szerint a cél a kertvárosi jelleg megőrzése. A jogszabály többek között elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak és maximum hét bejelentett lakót enged egy házrészre - bizonyos kivételekkel.

2026. január 1-jétől új korszak kezdődik Budapest XVI. kerületében: életbe lép a főváros első, "helyi önazonosság védelméről szóló" rendelete. A 20/2025. (X.27.) önkormányzati rendelet célja a kerület "kertvárosi jellegének és közösségi értékeinek megőrzése".

A rendelet szerint nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

településképi kötelezést előíró határozat van érvényben vagy

településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye

ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

A XVI. kerület új rendelete szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokon - vagyis ahol több tulajdonos osztozik ugyanazon a telken vagy házon - a kijelölt, „kiemelt” övezetekben legfeljebb hét ember létesíthet lakcímet egy rendeltetési egységben (például egy lakásban vagy házrészben).

Ha már hét embernek van oda bejelentett lakcíme, a nyolcadik és további személyek csak akkor jelentkezhetnek be, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

A lakcímkérelem benyújtható elektronikusan, postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. Ha a kérelem hiányos, a hivatal 15 napot ad a pótlásra, és ha ez elmarad, a kérelmet automatikusan elutasítják. A kérelmekről az Ügyrendi Bizottság dönt, végül a jegyző adja ki az engedélyt a lakcím létesítéséhez.

A rendelet szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

