A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja: mi lesz itt?
Újabb magyar város vetne ki beköltözési adót: ennyit kellene fizetnie, aki oda akar költözni
A helyi identitás védelmére hivatkozva „mértékletes” beköltözési pénz megfizetésére kötelezné Abony város a településre beköltözni vágyó embereket, valamint azt is korlátozná, hogy egy ingatlanban mennyien lakhatnak, számol be a Telex Abony város hivatalos Facebook-oldala alapján.
Mint a Telex írja, a poszt szerint „a visszaélések elkerülése és az egy lakásba beköltözők számának korlátozása érdekében kerüljön meghatározásra, az egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyság”. Emellett a kiskorúak esetében az óvoda- vagy iskolalátogatási igazolást is megkövetelnék. A bevezetni tervezett „mértékletes betelepülési hozzájárulásról” viszont még nem lehet tudni, hogy pontosan mekkora összeg lesz.
A parlament június 11-én fogadta el azt a törvényjavaslatot, ami alapján „a település közössége megakadályozhatja a település lakosságszámának nem kívánt növekedését, valamint felléphet a település nem kívánt társadalmi fejlődési irányával szemben”. Az elfogadott javaslat szerint „helyi közügyként a települési közösségnek végső soron jogában áll meghatározni azt, hogy a településre kik és milyen feltételekkel települhetnek be”.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkeresztes volt az első olyan magyar település, ami megalkotta saját önazonossági rendeletét, így az önkormányzat magához rendelte az elővásárlási jogot a településen.
Szintén él önrendelkezési jogával az alig 350 lelkes, Nógrád vármegyei Terény is, ahol a beköltözni akaró embereknek félmillió forintot kell befizetni, de ha betartják a település szabályait, akkor ezt idővel majd visszakapják.
Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.
