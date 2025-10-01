2025. október 1. szerda Malvin
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
út, drón nézet, erdő falu vidéki vidék légi város égbolt
Otthon

Újabb magyar város vetne ki beköltözési adót: ennyit kellene fizetnie, aki oda akar költözni

Pénzcentrum
2025. október 1. 09:27

A helyi identitás védelmére hivatkozva „mértékletes” beköltözési pénz megfizetésére kötelezné Abony város a településre beköltözni vágyó embereket, valamint azt is korlátozná, hogy egy ingatlanban mennyien lakhatnak, számol be a Telex Abony város hivatalos Facebook-oldala alapján.

Mint a Telex írja, a poszt szerint „a visszaélések elkerülése és az egy lakásba beköltözők számának korlátozása érdekében kerüljön meghatározásra, az egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyság”. Emellett a kiskorúak esetében az óvoda- vagy iskolalátogatási igazolást is megkövetelnék. A bevezetni tervezett „mértékletes betelepülési hozzájárulásról” viszont még nem lehet tudni, hogy pontosan mekkora összeg lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A parlament június 11-én fogadta el azt a törvényjavaslatot, ami alapján „a település közössége megakadályozhatja a település lakosságszámának nem kívánt növekedését, valamint felléphet a település nem kívánt társadalmi fejlődési irányával szemben”. Az elfogadott javaslat szerint „helyi közügyként a települési közösségnek végső soron jogában áll meghatározni azt, hogy a településre kik és milyen feltételekkel települhetnek be”.

Kapcsolódó cikkeink:

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkeresztes volt az első olyan magyar település, ami megalkotta saját önazonossági rendeletét, így az önkormányzat magához rendelte az elővásárlási jogot a településen.

Szintén él önrendelkezési jogával az alig 350 lelkes, Nógrád vármegyei Terény is, ahol a beköltözni akaró embereknek félmillió forintot kell befizetni, de ha betartják a település szabályait, akkor ezt idővel majd visszakapják.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #lakás #ingatlan #adó #parlament #település #törvényjavaslat #települések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:50
09:50
09:39
09:27
09:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
2 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
3
2 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
4
1 hete
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
5
2 hete
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
PÉNZÜGYI KISOKOS
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 09:50
Módosult a MOHU szemétszállítás: változás jön október 1-től, ezek az új szabályok
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 08:44
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Agrárszektor  |  2025. október 1. 08:59
Veszélyes növény lehet a szomszédban: intézkedj, a hatóság is kellhet