Fegyveres támadás történt Nagytetelben a polgármesteri hivatalban: egy férfi gázpisztollyal meglőtte Orbán Sándor polgármestert.
Már látszik végre a fordulat az időjárásban: hamarosan kitör a tavasz Magyarországon?
A Hungaromet előrejelzése szerint a következő napokban jelentősen átalakul Európa időjárása: a mostani hideg periódust egy enyhébb, csapadékosabb időszak váltja fel, Magyarországon pedig a hét közepére már 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletek várhatók.
A HungaroMet elemzése szerint Európa nagy részén a jelenlegi hideg légtömegek helyét az elkövetkező napokban nedvesebb és melegebb levegő veszi át. Az időjárási változás különösen markánsan jelenik meg a kontinens nyugati és déli térségeiben, ahol az átlagosnál bőségesebb csapadékra lehet számítani.
Az Ibériai-félszigetet továbbra is erős, egymást követő csapadékhullámok érik. A térség az elmúlt napokban is jelentős mennyiségű esőt kapott, és az előrejelzések szerint a csapadékos idő a következő napokban is kitart.
A délről és délnyugatról érkező melegebb légtömegek Közép-Európa keleti és északkeleti részeit is elérik. Ezekben a régiókban a jelenleg még vastag hóréteg a hét közepétől a hőmérséklet emelkedésének hatására olvadni kezd.
A hazai időjárás is fokozatos enyhülést mutat. Az ország nagy részén a hét derekán általánosan 10 Celsius-fok körüli, helyenként ezt meghaladó nappali maximum-hőmérsékletek alakulhatnak ki. Csapadék elszórtan előfordulhat, de nem lesz jellemző az egész országra, és a várható mennyiség sem éri el a számottevő mértéket.
A hazai ingatlanpiac látványos fordulatot vett 2025 végére: a korábban szinte kötelező alkudozás a keresett ingatlanoknál gyakorlatilag eltűnt.
Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának
A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.
A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Az extrém januári hideg jelentősen visszafogta az építőanyagok forgalmát. Ennek nem feltétlenül kellett volna így alakulnia, de a korábbi évek enyhülő telei elaltatták a szakmát.
Újabb durva Otthon Start-hatás: megugrott az ilyen lakások iránti kereslet, jól járhat, aki most adna el?
Míg a használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, addig az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet látványosan növekszik.
Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 29-én, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.
A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak
A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte.
Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.
A rendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő.
Szennyezett talaj, bontásra ítélt épületek és milliárdos kötelezettségek: mégis vidámpark épülhet Budapest egyik legelhanyagoltabb részén.
A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
