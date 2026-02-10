2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Közelkép egy virágzó vízitormáról, amelyet fagy borít egy késő tavaszi reggelen Észtországban, Észak-Európában.
Otthon

Már látszik végre a fordulat az időjárásban: hamarosan kitör a tavasz Magyarországon?

Pénzcentrum
2026. február 10. 12:12

A Hungaromet előrejelzése szerint a következő napokban jelentősen átalakul Európa időjárása: a mostani hideg periódust egy enyhébb, csapadékosabb időszak váltja fel, Magyarországon pedig a hét közepére már 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletek várhatók.

A HungaroMet elemzése szerint Európa nagy részén a jelenlegi hideg légtömegek helyét az elkövetkező napokban nedvesebb és melegebb levegő veszi át. Az időjárási változás különösen markánsan jelenik meg a kontinens nyugati és déli térségeiben, ahol az átlagosnál bőségesebb csapadékra lehet számítani.

Az Ibériai-félszigetet továbbra is erős, egymást követő csapadékhullámok érik. A térség az elmúlt napokban is jelentős mennyiségű esőt kapott, és az előrejelzések szerint a csapadékos idő a következő napokban is kitart.

A délről és délnyugatról érkező melegebb légtömegek Közép-Európa keleti és északkeleti részeit is elérik. Ezekben a régiókban a jelenleg még vastag hóréteg a hét közepétől a hőmérséklet emelkedésének hatására olvadni kezd.

A hazai időjárás is fokozatos enyhülést mutat. Az ország nagy részén a hét derekán általánosan 10 Celsius-fok körüli, helyenként ezt meghaladó nappali maximum-hőmérsékletek alakulhatnak ki. Csapadék elszórtan előfordulhat, de nem lesz jellemző az egész országra, és a várható mennyiség sem éri el a számottevő mértéket.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #európa #időjárás #magyarország #hőmérséklet #eső #hó #csapadék #időjárás előrejelzés #melegedés #hungaromet

