2025. szeptember 30. kedd Jeromos
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Koveskal falu a Káli-medencében, Balaton-felvidék, Magyarország
Otthon

Itt is meglépték: mostantól fél milliót kell fizetned, ha erre a településre költöznél

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 13:31

Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést. A 340 fős nógrádi kistelepülés augusztus elsejétől 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást vezetett be, valamint elővásárlási jogot biztosít az önkormányzat számára az eladó ingatlanokra.

A Cserhát szívében található Terény, Nógrád vármegye egyik legkisebb települése szigorú feltételekhez kötötte a beköltözést. A mindössze 340 lelket számláló falu, amely palóc kontyos házairól és a kézzel-lábbal kongatott templomharangjairól ismert, a helyi hagyományok és értékek megőrzése érdekében vezette be a korlátozó intézkedéseket - írta a nool.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Horváth Balázs, Terény polgármestere lapnak elmondta: "A helyi önazonossági rendeletünk bevezetését azért tartottuk fontosnak, hogy megtartsuk a település helyi identitását, illetve megőrizzük az akár évszázadokra is visszanyúló hagyományainkat és értékeinket, amelyeket a szépkorúink máig éltetnek."

A településvédelmi rendelet értelmében a lakcímet létesíteni kívánó betelepülőnek egyszeri 500 ezer forintos hozzájárulást kell fizetnie, amelyet hat hónap után visszakap, amennyiben betartja a helyi közösségi együttélés szabályait. Emellett az önkormányzat elővásárlási jogot szerzett az eladó ingatlanokra, ha azokat betelepülő vagy mentességet nem élvező személy vásárolná meg.

A rendelet szerint nem létesíthet lakcímet a községben, aki korábban személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, az elmúlt két évben nem rendelkezett 365 nap munkaviszonnyal, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, vagy akinek bárminemű adótartozása van.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a betelepülni szándékozók kérelmezhetik az egyedi elbírálást a képviselő-testületnél, amely személyes meghallgatás után dönt a beköltözés engedélyezéséről vagy elutasításáról.

"Ezt a rendeletet a megyében, Szentével együtt elsőként hoztuk meg. Augusztus elsejétől lépett nálunk hatályba. Nagyon fontosnak tartjuk és nagyon örülünk annak, hogy ez létrejöhetett" – nyilatkozta Horváth Balázs.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A településvezető kiemelte, hogy a helyi identitás védelme mellett a rendelet megalkotásánál fontos szempont volt az agglomerációs hatás kezelése is. Az elmúlt években ugyanis egyre többen költöztek a fővárosból és környékéről Terénybe, ami ugyan örvendetes, de fontos, hogy a beköltözők száma összhangban legyen a falu jelenlegi infrastruktúrájával.

A polgármester ugyanakkor leszögezte, hogy továbbra is szeretettel várják a fiatalokat és családokat, akik Terényben szeretnének letelepedni, hiszen a település minden feltételt biztosít a békés, nyugodt családi élethez.

A rendelet bevezetése óta már voltak érdeklődők, sőt, jelenleg is folyamatban van egy házvásárlás, ahol alkalmazni fogják az új szabályokat. Horváth Balázs szerint a rendelet célja, hogy hosszú távon egy még élhetőbb települést hozzanak létre a mai felgyorsult világban.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #ingatlan #polgármester #vidék #település #rendelet #beköltözés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:31
13:15
13:02
12:51
12:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
2025. szeptember 29.
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
2 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
3
2 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
4
6 napja
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
5
2 hete
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
PÉNZÜGYI KISOKOS
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 13:02
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 10:52
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 12:33
Sokan lemondtak erről a magyar növényről: már alig termelik itthon