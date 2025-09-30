Itt is meglépték: mostantól fél milliót kell fizetned, ha erre a településre költöznél

Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést. A 340 fős nógrádi kistelepülés augusztus elsejétől 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást vezetett be, valamint elővásárlási jogot biztosít az önkormányzat számára az eladó ingatlanokra.

A Cserhát szívében található Terény, Nógrád vármegye egyik legkisebb települése szigorú feltételekhez kötötte a beköltözést. A mindössze 340 lelket számláló falu, amely palóc kontyos házairól és a kézzel-lábbal kongatott templomharangjairól ismert, a helyi hagyományok és értékek megőrzése érdekében vezette be a korlátozó intézkedéseket - írta a nool.hu.

Horváth Balázs, Terény polgármestere lapnak elmondta: "A helyi önazonossági rendeletünk bevezetését azért tartottuk fontosnak, hogy megtartsuk a település helyi identitását, illetve megőrizzük az akár évszázadokra is visszanyúló hagyományainkat és értékeinket, amelyeket a szépkorúink máig éltetnek."

A településvédelmi rendelet értelmében a lakcímet létesíteni kívánó betelepülőnek egyszeri 500 ezer forintos hozzájárulást kell fizetnie, amelyet hat hónap után visszakap, amennyiben betartja a helyi közösségi együttélés szabályait. Emellett az önkormányzat elővásárlási jogot szerzett az eladó ingatlanokra, ha azokat betelepülő vagy mentességet nem élvező személy vásárolná meg.

A rendelet szerint nem létesíthet lakcímet a községben, aki korábban személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, az elmúlt két évben nem rendelkezett 365 nap munkaviszonnyal, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, vagy akinek bárminemű adótartozása van.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a betelepülni szándékozók kérelmezhetik az egyedi elbírálást a képviselő-testületnél, amely személyes meghallgatás után dönt a beköltözés engedélyezéséről vagy elutasításáról.

"Ezt a rendeletet a megyében, Szentével együtt elsőként hoztuk meg. Augusztus elsejétől lépett nálunk hatályba. Nagyon fontosnak tartjuk és nagyon örülünk annak, hogy ez létrejöhetett" – nyilatkozta Horváth Balázs.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A településvezető kiemelte, hogy a helyi identitás védelme mellett a rendelet megalkotásánál fontos szempont volt az agglomerációs hatás kezelése is. Az elmúlt években ugyanis egyre többen költöztek a fővárosból és környékéről Terénybe, ami ugyan örvendetes, de fontos, hogy a beköltözők száma összhangban legyen a falu jelenlegi infrastruktúrájával.

A polgármester ugyanakkor leszögezte, hogy továbbra is szeretettel várják a fiatalokat és családokat, akik Terényben szeretnének letelepedni, hiszen a település minden feltételt biztosít a békés, nyugodt családi élethez.

A rendelet bevezetése óta már voltak érdeklődők, sőt, jelenleg is folyamatban van egy házvásárlás, ahol alkalmazni fogják az új szabályokat. Horváth Balázs szerint a rendelet célja, hogy hosszú távon egy még élhetőbb települést hozzanak létre a mai felgyorsult világban.