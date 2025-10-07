2025. október 7. kedd Amália
Balaton - a magyar tenger ősszel
Durva beköltözési szigort vezettek be a Balatonnál is: milliókat kérhetnek a betelepülni vágyóktól

Pénzcentrum
2025. október 7. 12:29

Balatonföldvár elsőként vezetett be önazonossági rendeletet a Balaton-parti települések közül, amely 2 százalékos hozzájárulást ír elő az ingatlanvásárlóknak, valamint elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak és a helyi lakosoknak.

A november 5-én hatályba lépő rendelet preambuluma hangsúlyozza, hogy célja a "helyi közösség szempontjából alapvető fontosságú – a települést alapító Széchenyi-család teremtette hagyományok, mint önazonosságot alkotó – védelemre érdemes települési értékek megőrzése".

A szabályozás értelmében a betelepülők által fizetett hozzájárulásból kívánja az önkormányzat finanszírozni a közterületek rendezettségét, a zöldfelületek gondozását, valamint a helyi infrastruktúra fenntartását. A hozzájárulás mértéke az ingatlan vételárának 2 százaléka, kivéve, ha a vásárlóra törvényi mentesség vonatkozik, például állami támogatással vagy kedvezményes lakáshitellel szerzi az ingatlant.

A településen jelenleg kapható ingatlanok átlagára 107 millió forint, így egy átlagos ingatlanvásárlás esetén 2,1 millió forintos többletköltséggel kell számolnia a vevőnek. A rendelet emellett elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak és a helyi lakosoknak is.

Kapcsolódó cikkeink:

Amennyiben a vásárló nem teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket, a polgármester "jogellenes betelepülés" címen a vételár 0,2 százalékát kitevő bírságot szabhat ki. A szabályozás nem tartalmaz végzettségre, előéletre vagy munkaviszonyra vonatkozó előírásokat.

Szakértők szerint a rendelet aggályos lehet, mivel a törvény értelmében az önkormányzatok csak dologi jogvédelmi eszközként alkalmazhatják az elővásárlási jogot, míg a betelepülési hozzájárulás kizárólag a lakcímlétesítéshez köthető. Balatonföldvár azonban már az ingatlanszerzést is megadóztatja, ami ellentétes lehet a jogszabályokkal.

A kormányhivatalok a HVG ismételt megkeresésére sem közölték, mely települések önazonossági rendelete nem felel meg a törvényi előírásoknak, csupán annyit jeleztek, hogy a vizsgálatok "eljárási szakaszban" vannak. Jogsértés esetén az önkormányzatoknak lehetőségük van módosítani a rendeletet, ellenkező esetben törvényességi felügyeleti eljárás indulhat.
Címlapkép: Getty Images
