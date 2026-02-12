2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
13 °C Budapest
Döglött hal úszik a tó felszínén, Chiang Rai, Thaiföld
HelloVidék

Döbbenetes pusztulás: 141 kiló döglött halat szedek ki a Holt-Marosból

HelloVidék
2026. február 12. 13:15

Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, szokatlanul hosszan tartó hideg okozta, de a vízmű beavatkozásával sikerült megállítani a folyamatot.

Januárban a Holt-Maros holtága vastagon befagyott, a jégre csaknem húsz centiméternyi hó hullott. A tartós jég- és hótakaró miatt a víz azonban alig kapott fényt, az oxigéntermelés gyakorlatilag leállt. A halőrök és horgász aktivisták először a jégbe fagyva, majd a jég alatt észlelték az elpusztult halakat.

A Szegedi Vízmű Zrt. január 28-án kezdte meg a holtág friss vízzel történő átöblítését és vízforgatását, hogy megelőzzék a további károkat. A leginkább érintett terület az I. szektor volt, innen február 5-én távolították el a haltetemeket. Mint kiderült, a 141 kilogrammnyi pusztulás döntően busa- és amurféléket érintett, kisebb számban ponty és ezüstkárász is volt a kifogott tetemek között.

A beavatkozás eredményesnek bizonyult: a február 3-i vízmintavizsgálat alapján a vízminőség helyreállt, az oxigén-telítettség ismét megfelelő szintre emelkedett. A szakemberek szerint a halpusztulást a fényhiány miatti oxigéntermelés-csökkenés, valamint a mederiszapban zajló gázképződés együttesen okozta, ami oxigénhiányos állapothoz vezetett.

Ahogy a Facebook-oldalon írták, a Szegedi Vízmű Zrt. és a Herman Ottó Horgászegyesület továbbra is figyelemmel kíséri a vízminőséget, hogy elkerülhető legyen egy újabb hasonló eset.
Címlapkép: Getty Images
