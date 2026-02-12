Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok...
Döbbenetes pusztulás: 141 kiló döglött halat szedek ki a Holt-Marosból
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, szokatlanul hosszan tartó hideg okozta, de a vízmű beavatkozásával sikerült megállítani a folyamatot.
Januárban a Holt-Maros holtága vastagon befagyott, a jégre csaknem húsz centiméternyi hó hullott. A tartós jég- és hótakaró miatt a víz azonban alig kapott fényt, az oxigéntermelés gyakorlatilag leállt. A halőrök és horgász aktivisták először a jégbe fagyva, majd a jég alatt észlelték az elpusztult halakat.
A Szegedi Vízmű Zrt. január 28-án kezdte meg a holtág friss vízzel történő átöblítését és vízforgatását, hogy megelőzzék a további károkat. A leginkább érintett terület az I. szektor volt, innen február 5-én távolították el a haltetemeket. Mint kiderült, a 141 kilogrammnyi pusztulás döntően busa- és amurféléket érintett, kisebb számban ponty és ezüstkárász is volt a kifogott tetemek között.
A beavatkozás eredményesnek bizonyult: a február 3-i vízmintavizsgálat alapján a vízminőség helyreállt, az oxigén-telítettség ismét megfelelő szintre emelkedett. A szakemberek szerint a halpusztulást a fényhiány miatti oxigéntermelés-csökkenés, valamint a mederiszapban zajló gázképződés együttesen okozta, ami oxigénhiányos állapothoz vezetett.
Ahogy a Facebook-oldalon írták, a Szegedi Vízmű Zrt. és a Herman Ottó Horgászegyesület továbbra is figyelemmel kíséri a vízminőséget, hogy elkerülhető legyen egy újabb hasonló eset.
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.
Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.
Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra.
Miközben a balatoni vendéglátósok egyre magasabb fizetésekkel próbálják biztosítani a nyári szezonhoz szükséges munkaerőt, Horvátország továbbra is komoly konkurenciát jelent.
A hazai szakember hangsúlyozta: február még nem a „mindent elvetünk” hónapja. Csak azokat a zöldségeket érdemes ilyenkor palántázni, amelyek valóban igénylik az előnevelést.
A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával. Ha az időjárás engedi, már április közepén már...
Szentendrén megnyílt a Harry Potter‑kiállítás, de nem olcsó mulatság: egy négytagú család több mint 46 ezer forintot is otthagyhat a jegypénztárban.
A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a...
A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: nem más, mint egy megtermett angolna akadt a horgára. A most kifogott példány egy „régi...
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás