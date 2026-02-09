Brutális csőtörés Újbudán: az autók küszöbéig ér a vízszint, rengeteg lakó víz nélkül maradt

Csőtörés történt a XI. kerületben, ahol egy munkagép megsértett egy 400 milliméteres ivóvízvezetéket, ami miatt elárasztotta a víz a Stoczek József és Kruspér utca környékét.

A XI. kerületben a Bertalan Lajos utca 5–7. számnál egy munkagép megsértett egy 400 milliméter átmérőjű ivóvízvezetéket, aminek következtében a környező utcákat elöntötte a víz. Az áradás olyan mértékű volt, hogy egyes helyeken az autók küszöbéig ért a vízszint.

A Fővárosi Vízművek a Telex megkeresésére közölte: munkatársaiknak időben sikerült kizárniuk az érintett szakaszt, azonban addigra jelentős mennyiségű víz ömlött ki a sérült vezetékből.

A 400 milliméteres vezetékből kiáramló víz megrongálta az ugyanott futó 125 milliméteres közcsövet is, amit szintén ki kellett zárni a szolgáltatásból. Ennek következtében hét ingatlanban átmenetileg szünetel a vízellátás.

A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.