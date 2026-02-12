A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben, ahol február végére mindössze két szakorvos és négy rezidens marad a 70 ágyas akut osztály ellátására. A helyzet rendszerszintű problémákra világít rá a hazai pszichiátriai ellátásban - írja a Népszava.
Január végén az OPAI 40 orvosa petícióban fordult az Országos Kórházi Főigazgatósághoz, segítséget kérve a biztonságos betegellátás feltételeinek biztosításához. Az elmúlt két évben számos szakember távozott az intézményből, pótlásuk nem történt meg. Február végére nyolc, jelenleg felmondási idejét töltő orvos is távozik, így márciustól más intézményekből kell majd szakembereket odarendelni a működés fenntartásához.
A Magyar Pszichiátriai Társaság alelnöke, Slezák Adrienn és Spányik András orvos-pszichoterapeuta a Népszava podcastjében elemezte a helyzetet. Rámutattak, hogy a 2007-ben bezárt Lipótmező szerepét nem sikerült teljes értékűen pótolni. Bár papíron létezik országos intézeti funkció, a rendszerszintű rálátás és koordináció jelentősen meggyengült.
A szakemberek szerint a vidéki ellátásban már régóta fennáll az a krízis, ami most a fővárosi intézményben is jelentkezett. A rendszer nemcsak túlterhelt, hanem rosszul szervezett és aránytalan is. Miközben a fekvőbeteg-kapacitásokat több ütemben csökkentették, az ezt pótolni hivatott járóbeteg-ellátás fejlesztése elmaradt.
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik. Egyes helyeken személyesen kell időpontot kérni, máshol alig érhető el információ, sőt olyan intézmény is létezik, ahol szándékosan nincs honlap, hogy ne növekedjen tovább a több hónapos várólista.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A gyermekellátásban különösen súlyos a helyzet. A gyermekpszichiáterek hiánya miatt a várakozási idő hónapokban, akár egy évben is mérhető. Hasonló a helyzet az autizmus és az ADHD diagnosztikájával és ellátásával is, ami miatt sokan a magánellátásba kényszerülnek.
További rendszerszintű probléma, hogy a kórházi ágyak egy részén olyan betegek fekszenek, akiket szociális férőhelyek és ápolási kapacitások hiányában nincs hova hazaengedni. Ezek a betegek hónapokra, akár évekre is elfoglalhatják az akut ellátásra fenntartott ágyakat, miközben a pszichiátriai osztályok sok helyen belgyógyászati gondozást is végeznek, súlyos szakdolgozói hiány mellett.
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer fő finanszírozója továbbra is az állam, de egyes területeken jelentős a lakossági közvetlen költés.
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást
A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás