Marcali, 2023. december 18.Mentõhelikopter a mintegy 785 millió forintból megépült marcali légimentõbázison az átadás napján, 2023. december 18-án.MTI/Katona Tibor
Otthon

Most érkezett! Rálőttek egy magyar polgármesterre a hivatalban: mentőhelikopter vitte kórházba

Pénzcentrum
2026. február 10. 12:06

Fegyveres támadás történt Nagytetelben a polgármesteri hivatalban: egy férfi gázpisztollyal meglőtte Orbán Sándor polgármestert, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba; állapota nem életveszélyes - közölte a 24.hu.

Fegyveres incidens történt csütörtökön a nagyteveli polgármesteri hivatalban, ahol támadás érte Orbán Sándor polgármestert. Az esetet a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette, részletes tájékoztatást azonban későbbre ígértek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eddig rendelkezésre álló információk szerint egy férfi gázpisztollyal hatolt be a hivatali épületbe, és több lövést adott le a település vezetőjére. A beszámolók alapján háromszor sütötte el a fegyvert, a lövések közül kettő eltalálta Orbán Sándort, az egyik a fején érte.

A megsérült polgármestert a helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd mentőhelikopterrel a győri kórházba szállították további kezelésre. A legfrissebb információk szerint állapota stabil, életveszély nem áll fenn. A rendőrség a feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogta és őrizetbe vette, a támadás körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják.

címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA 
#otthon #kórház #rendőrség #bűncselekmény #polgármester #fegyver #mentő #győr #támadás #veszprém #lövöldözés

