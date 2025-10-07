A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start támogatott lakáshitel feltételeit módosító rendelet tervezetét.
Újabb település korlátozza keményen a beköltözést: erkölcsit és rengeteg pénzt kérnek az új lakóktól
A Nógrád vármegyei Vizslás rendkívül szigorú feltételekhez köti az új lakók beköltözését, élve a nyáron elfogadott önazonossági törvény adta lehetőséggel. A helyiek szerint a cél a falu hagyományainak és közbiztonságának megőrzése, ám a rendelet gyakorlatilag kizárhatja a kívülről érkezőket.
Újabb település élt a júniusban elfogadott önazonossági törvény adta lehetőséggel, amely felhatalmazza az önkormányzatokat a beköltözések korlátozására. A 24.hu beszámolója szerint a Nógrád vármegyei Vizslás különösen szigorú rendeletet fogadott el, amely október 1-jén már hatályba is lépett - írja a Telex.
A mintegy ezer lakosú faluban az önkormányzatnak, az eladásra kínált ingatlan szomszédjainak és a helyi ingatlantulajdonosoknak elővásárlási joguk van. Lakcímet csak az létesíthet, aki:
- erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét,
- legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,
- nullás adóigazolást nyújt be,
- legalább két év alatt 365 nap biztosított munkaviszonyt igazol,
- részt vesz egy személyes meghallgatáson a képviselő-testület előtt,
- valamint megfizeti a betelepülési hozzájárulást – ez az ingatlan vételárának 10 százaléka, vagy ingatlanszerzés nélkül 150 ezer forint.
További feltétel, hogy az ingatlanban a már bejelentett lakók figyelembevételével személyenként legalább 10 négyzetméter lakóterület jusson.
A rendelet megszegése akár 200 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Az önkormányzat indoklása szerint a szabályozás célja Vizslás társadalmi értékeinek, hagyományainak és jellegének megőrzése, a helyiek életmódjának és szokásainak védelme, valamint a közbiztonság fenntartása.
A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek.
Magyarországon is egyre többen fontolgatják, hogy a hagyományos gázfűtést kiváltva klímaberendezések felszerelésével oldják meg otthonuk fűtését.
A férfit előállították, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
A hitelességi idő lejárata után a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.
Sokáig úgy tűnt, nehéz lesz fokozni az év első három hónapjában tapasztalt ingatlanpiaci boomot, ám 2025 harmadik negyedéve emelte a tétet.
Erős széllel, maximum hat fokos hőmérséklettel kell számolnunk a hét maradék napjain.
Ez 19. századi neoreneszánsz kastély nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hollywoodi karriert befutott magyar színész, Huszár Pufi egykori otthona is volt.
Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén.
Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás-, vagy eladás során Magyarországon.
Szétverheti a lakáspiacot az Otthon Start? Már vannak intő jelek, ez sokaknak nagyon nem fog tetszeni
Az Otthon Start Program jelentős keresletnövekedést hozott az újlakás-piacon, de a kínálat csak évek múlva érheti utol ezt a lendületet.
Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát