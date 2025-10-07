2025. október 7. kedd Amália
Close-up of a stop sign surrounded by swirling points of light.
Otthon

Újabb település korlátozza keményen a beköltözést: erkölcsit és rengeteg pénzt kérnek az új lakóktól

Pénzcentrum
2025. október 7. 08:44

A Nógrád vármegyei Vizslás rendkívül szigorú feltételekhez köti az új lakók beköltözését, élve a nyáron elfogadott önazonossági törvény adta lehetőséggel. A helyiek szerint a cél a falu hagyományainak és közbiztonságának megőrzése, ám a rendelet gyakorlatilag kizárhatja a kívülről érkezőket.

Újabb település élt a júniusban elfogadott önazonossági törvény adta lehetőséggel, amely felhatalmazza az önkormányzatokat a beköltözések korlátozására. A 24.hu beszámolója szerint a Nógrád vármegyei Vizslás különösen szigorú rendeletet fogadott el, amely október 1-jén már hatályba is lépett - írja a Telex.

A mintegy ezer lakosú faluban az önkormányzatnak, az eladásra kínált ingatlan szomszédjainak és a helyi ingatlantulajdonosoknak elővásárlási joguk van. Lakcímet csak az létesíthet, aki:

  • erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét,
  • legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,
  • nullás adóigazolást nyújt be,
  • legalább két év alatt 365 nap biztosított munkaviszonyt igazol,
  • részt vesz egy személyes meghallgatáson a képviselő-testület előtt,
  • valamint megfizeti a betelepülési hozzájárulást – ez az ingatlan vételárának 10 százaléka, vagy ingatlanszerzés nélkül 150 ezer forint.

További feltétel, hogy az ingatlanban a már bejelentett lakók figyelembevételével személyenként legalább 10 négyzetméter lakóterület jusson.

A rendelet megszegése akár 200 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Az önkormányzat indoklása szerint a szabályozás célja Vizslás társadalmi értékeinek, hagyományainak és jellegének megőrzése, a helyiek életmódjának és szokásainak védelme, valamint a közbiztonság fenntartása.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #ingatlan #bírság #törvény #település #korlátozás #lakhatás #nógrád #önazonossági törvény #beköltözés

