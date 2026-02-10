2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Large battery pack on industrial level, to deliver back up power in emergency situations
Otthon

Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának

Pénzcentrum
2026. február 10. 09:03

A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.

A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezi Pilisjászfalun az NT Recycling Kft. A beruházás érdekében az érintett ingatlan tulajdonosa kezdeményezte a terület besorolásának módosítását: a jelenlegi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetből (GKSZ) ipari gazdasági területté (GIP) sorolnák át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Telex beszámolója szerint az eljárás elindult, ám a képviselő-testület később módosította álláspontját, és végül csak GIPe besorolást támogatna, amely kizárólag a környezetre jelentős kedvezőtlen hatással nem járó ipari létesítmények elhelyezését teszi lehetővé.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezzel párhuzamosan az NT Recycling benyújtotta az engedélyezéshez szükséges kérelmeket a Környezetvédelmi Hatósághoz is, amelynek nyomán az eljárás megkezdődött. A hatóság tájékoztatása szerint a cég lítiumion-akkumulátorokból származó veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és újrahasznosítását tervezi, évente összesen 1876 tonna veszélyes anyag kezelésével. Az akkumulátorokból alumíniumot, rezet és vasat szednének ki, de értékes katódanyagokat, nikkelt, kobaltot, mangánt és lítiumot is kinyernének, anyagkeverékként, amit fekete masszának is hívnak. Az Európai Bizottság ezt a keveréket a veszélyes hulladékok közé sorolta - hívta fel a figyelmet a lap.

A Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz tartozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van. A tervezett üzem mintegy 20 kilométerre lenne Budapesttől, közvetlenül a Pilisi Parkerdő Natura 2000-es védettségű területének szomszédságában.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gyár #hulladék #beruházás #akkumulátor #kormányhivatal #környezetvédelem #pest megye #környezetszennyezés #hulladékkezelés #akkugyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:22
10:14
10:02
09:51
09:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
2
1 hete
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
3
3 napja
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
4
3 hete
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
5
3 hete
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 10:02
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 09:25
Áramütésveszélyesek az IKEA lámpái: ezeket hívták vissza, nagyon veszélyesek
Agrárszektor  |  2026. február 10. 08:59
Jön a nagy hidegbetörés? Itt a friss előrejelzes, mutatjuk, mi vár ránk