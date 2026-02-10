Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának

A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.

A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezi Pilisjászfalun az NT Recycling Kft. A beruházás érdekében az érintett ingatlan tulajdonosa kezdeményezte a terület besorolásának módosítását: a jelenlegi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetből (GKSZ) ipari gazdasági területté (GIP) sorolnák át.

A Telex beszámolója szerint az eljárás elindult, ám a képviselő-testület később módosította álláspontját, és végül csak GIPe besorolást támogatna, amely kizárólag a környezetre jelentős kedvezőtlen hatással nem járó ipari létesítmények elhelyezését teszi lehetővé.

Ezzel párhuzamosan az NT Recycling benyújtotta az engedélyezéshez szükséges kérelmeket a Környezetvédelmi Hatósághoz is, amelynek nyomán az eljárás megkezdődött. A hatóság tájékoztatása szerint a cég lítiumion-akkumulátorokból származó veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és újrahasznosítását tervezi, évente összesen 1876 tonna veszélyes anyag kezelésével. Az akkumulátorokból alumíniumot, rezet és vasat szednének ki, de értékes katódanyagokat, nikkelt, kobaltot, mangánt és lítiumot is kinyernének, anyagkeverékként, amit fekete masszának is hívnak. Az Európai Bizottság ezt a keveréket a veszélyes hulladékok közé sorolta - hívta fel a figyelmet a lap.

A Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz tartozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van. A tervezett üzem mintegy 20 kilométerre lenne Budapesttől, közvetlenül a Pilisi Parkerdő Natura 2000-es védettségű területének szomszédságában.