Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.
Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának
A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezi Pilisjászfalun az NT Recycling Kft. A beruházás érdekében az érintett ingatlan tulajdonosa kezdeményezte a terület besorolásának módosítását: a jelenlegi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetből (GKSZ) ipari gazdasági területté (GIP) sorolnák át.
A Telex beszámolója szerint az eljárás elindult, ám a képviselő-testület később módosította álláspontját, és végül csak GIPe besorolást támogatna, amely kizárólag a környezetre jelentős kedvezőtlen hatással nem járó ipari létesítmények elhelyezését teszi lehetővé.
Ezzel párhuzamosan az NT Recycling benyújtotta az engedélyezéshez szükséges kérelmeket a Környezetvédelmi Hatósághoz is, amelynek nyomán az eljárás megkezdődött. A hatóság tájékoztatása szerint a cég lítiumion-akkumulátorokból származó veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és újrahasznosítását tervezi, évente összesen 1876 tonna veszélyes anyag kezelésével. Az akkumulátorokból alumíniumot, rezet és vasat szednének ki, de értékes katódanyagokat, nikkelt, kobaltot, mangánt és lítiumot is kinyernének, anyagkeverékként, amit fekete masszának is hívnak. Az Európai Bizottság ezt a keveréket a veszélyes hulladékok közé sorolta - hívta fel a figyelmet a lap.
A Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz tartozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van. A tervezett üzem mintegy 20 kilométerre lenne Budapesttől, közvetlenül a Pilisi Parkerdő Natura 2000-es védettségű területének szomszédságában.
Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra.
Újabb durva Otthon Start-hatás: megugrott az ilyen lakások iránti kereslet, jól járhat, aki most adna el?
Míg a használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, addig az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet látványosan növekszik.
Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 29-én, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.
A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak
A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte.
Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.
A rendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő.
Szennyezett talaj, bontásra ítélt épületek és milliárdos kötelezettségek: mégis vidámpark épülhet Budapest egyik legelhanyagoltabb részén.
A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
A fogyasztók április 30-ig nyilatkozhatnak az MVM felé, ha a kedvezményt nem a gáz-, hanem a villamosenergia-fogyasztásukra szeretnék érvényesíteni
2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint "pluszpénz" jár.
Tavaly a panellakások értékesítési ideje csökkent a legnagyobb mértékben, kereken 20 nappal.
Januárban összesen 280 ezer telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra, ami 24 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
