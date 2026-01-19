Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes területein 2026-ban. Eddig két kerület dátuma nyilvános, friss információk érkezése esetén cikkünket frissítjük. A 2026-os lomtalanítási időszak már februárban elindul, mutatjuk melyik két kerületben viszik el a lomokat még február folyamán.
2025-ben az FKF helyett már a MOHU tette közzé az egyes kerületekre vonatkozó lomtalanítási dátumokat és így lesz ez 2026-ban is. A tervek szerint a lomtalanítás Budapest kerületeiben már nem sokáig marad ebben a formában az előre meghirdetett lomtalanítási időszakokban utcára kikészített hulladék begyűjtés rendszerét 2027-ig végleg felszámolják. Egyelőre azonban nincs jele, hogy 2026-ban ne lenne utcai lomtalanítás Budapest területén. A MOHU honlapján megjelent friss információk szerint két kerületben már februárban viszik a lomokat.
Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, csak a hivatalos tájékoztató levélben, a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül - hívta fel a figyelmet a MOHU.
MOHU / FKF - Lomtalanítás Budapest 2026
Fontos, hogy a friss lomtalanítási dátumokat - a 2025-ös évi rendszerhez hasonlóan - az FKF helyett már a MOHU teszi közzé. A kerületekhez tartozó dátumok azonban nem egyszerre jelennek meg, hanem bizonyos időközönként jelennek meg az új dátumok. A 23 budapesti kerületből 2 kerület esetében már tudható, mikor lesz lomtalanítás. Amint újabb dátumokat közöl a MOHU, frissítjük cikkünket.
Cikkünkben az egyes kerületekhez tartozó információkat a kerületek számának sorrendjében soroljuk fel, a könnyebb kereshetőség érdekében.
2026 Lomtalanítás Budapest 5. kerület
- február 27.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a Belváros területén február 27-én lesz lomtalanítás. Mivel az 5. kerület területe nem túl nagy, külön körzetek nincsenek, az egész kerületre ez a dátum vonatkozik.
Lomtalanítás 2025: Csepel, 21. kerület, Budapest
- február 15-26.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint Csepelen február 15. és 26. között lesz lomtalanítás. A XXI. kerületben összesen 10 körzet van, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: - február 15., vasárnap
- 2. körzet: - február 16., hétfő
- 3. körzet: - február 17., kedd
- 4. körzet: - február 18., szerda
- 5. körzet: - február 19., csütörtök
- 6. körzet: február 22., vasárnap
- 7. körzet: február 23., hétfő
- 8. körzet: február 24., kedd
- 9. körzet: február 25., szerda
- 10. körzet: február 26., csütörtök
2025-ben szintén az V. kerületben és Csepelen vitték el először a lomokat, viszont akkor a Belvárosban kezdték február végén és a XXI. kerületre csak márciusban kerül sor. Ha tartanák a tavalyi sorrendet, márciustól az I., a XIII. és a VIII. kerület következhet.
Mit lehet lomtalanításkor kitenni és mit nem?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer?
Már a 2025-ös lomtanaítási időszakot megelőzően nagy felbolydulást okozott a hír, hogy megszüntetnék a lomtalanítást az eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt
Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet Magyarországon. Nagyon oda kell figyelni.
A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
A boltokban már árulják a tavaszi növényeket, miközben kint fagy van. Hazai kertész szakemberek elmondják, miért kockázatos most vásárolni, és mire figyeljünk.
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor
A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.
Az Otthon Start Program szeptemberi bevezetése nemcsak a lakáspiacon, hanem a nyaralóingatlanok piacán is érezteti hatását 2026-ban.
Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés.
A tavalyi harmadik negyedévben magasan a magyar lakásárak mutatták a legnagyobb emelkedést az Európai Unióban.
Kutyának sem kell Novák Katalin egykori otthona: 28 milliárdért árverezte volna az állam, egy jelentkező se volt
Nem talált vevőre a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia, amelyet az MNV Zrt. tavaly december végén 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetett meg.
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.
A Duna House Barométer legfrissebb elemzése szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon.
Ezt a budai kastélyt árulja Moldován András milliárdos sertésmogul: less be a Cápák között befektetőjének luxusotthonába
Január közepén indul az RTL új ingatlanos realityje, műsor egyik megbízója Moldován András, a Cápák között befektetője.
2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása.
A legkisebb mértékben az új építésű és az újszerű lakások bérleti díjai emelkedtek.
Az Otthon Start bejelentése után érezhetően megváltozott az eladók túlárazási gyakorlata és a vevők ehhez való viszonya az ingatlanpiacon.
2025 novemberében az építőipari termelés volumene jelentősen visszaesett.
Míg Budapesten a „plafonhatás” megállította a drágulást, több vármegyeszékhelyeken eltérő a helyzet.
A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható.