Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban

Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes területein 2026-ban. Eddig két kerület dátuma nyilvános, friss információk érkezése esetén cikkünket frissítjük. A 2026-os lomtalanítási időszak már februárban elindul, mutatjuk melyik két kerületben viszik el a lomokat még február folyamán.

2025-ben az FKF helyett már a MOHU tette közzé az egyes kerületekre vonatkozó lomtalanítási dátumokat és így lesz ez 2026-ban is. A tervek szerint a lomtalanítás Budapest kerületeiben már nem sokáig marad ebben a formában az előre meghirdetett lomtalanítási időszakokban utcára kikészített hulladék begyűjtés rendszerét 2027-ig végleg felszámolják. Egyelőre azonban nincs jele, hogy 2026-ban ne lenne utcai lomtalanítás Budapest területén. A MOHU honlapján megjelent friss információk szerint két kerületben már februárban viszik a lomokat.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, csak a hivatalos tájékoztató levélben, a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül - hívta fel a figyelmet a MOHU.

MOHU / FKF - Lomtalanítás Budapest 2026

Fontos, hogy a friss lomtalanítási dátumokat - a 2025-ös évi rendszerhez hasonlóan - az FKF helyett már a MOHU teszi közzé. A kerületekhez tartozó dátumok azonban nem egyszerre jelennek meg, hanem bizonyos időközönként jelennek meg az új dátumok. A 23 budapesti kerületből 2 kerület esetében már tudható, mikor lesz lomtalanítás. Amint újabb dátumokat közöl a MOHU, frissítjük cikkünket.

Cikkünkben az egyes kerületekhez tartozó információkat a kerületek számának sorrendjében soroljuk fel, a könnyebb kereshetőség érdekében.

2026 Lomtalanítás Budapest 5. kerület

február 27.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a Belváros területén február 27-én lesz lomtalanítás. Mivel az 5. kerület területe nem túl nagy, külön körzetek nincsenek, az egész kerületre ez a dátum vonatkozik.

Lomtalanítás 2025: Csepel, 21. kerület, Budapest

február 15-26.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint Csepelen február 15. és 26. között lesz lomtalanítás. A XXI. kerületben összesen 10 körzet van, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: - február 15., vasárnap

2. körzet: - február 16., hétfő

3. körzet: - február 17., kedd

4. körzet: - február 18., szerda

5. körzet: - február 19., csütörtök

6. körzet: február 22., vasárnap

7. körzet: február 23., hétfő

8. körzet: február 24., kedd

9. körzet: február 25., szerda

10. körzet: február 26., csütörtök

2025-ben szintén az V. kerületben és Csepelen vitték el először a lomokat, viszont akkor a Belvárosban kezdték február végén és a XXI. kerületre csak márciusban kerül sor. Ha tartanák a tavalyi sorrendet, márciustól az I., a XIII. és a VIII. kerület következhet.

Mit lehet lomtalanításkor kitenni és mit nem?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kihelyezhető:

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer?

Már a 2025-ös lomtanaítási időszakot megelőzően nagy felbolydulást okozott a hír, hogy megszüntetnék a lomtalanítást az eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.