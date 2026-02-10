2026. február 10. kedd Elvira
nyitott és üres széf
Megszólalt a pilisvörösvári bankrabló: csak pár százezer kellett volna a tartozásaira, kifigyelte a fiók dolgozóit

24.hu
2026. február 10. 12:01

Pénzügyi gondjai miatt próbált meg kirabolni egy bankfiókot egy piliscsabai férfi tavaly júniusban. A sikertelen akció után elfogott elkövető ellen fegyveresen elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség, amely 4 év 3 hónap fegyházbüntetés kiszabását indítványozza - tudósított a 24.hu.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség bíróság elé állítja azt a férfit, aki 2023 júniusában fegyverrel próbált pénzt szerezni egy Pilisvörösvár környéki bankfiókból. A vádlott beismerő vallomásában súlyos anyagi gondokra hivatkozott.

A vádirat szerint a férfi előre megfontolt szándékkal érkezett a bankfiókhoz. Az épület előtt maszkot és kesztyűt vett fel, majd belépett az ügyféltérbe. Bent elővette táskájából a lőfegyvernek látszó eszközt, amelyet az egyik dolgozóra irányított. Közölte, hogy bankrablás zajlik, mindenki maradjon mozdulatlanul, mert a fegyvere meg van töltve.

Ez egy hirtelen jött ötlet volt, amit aznap találtam ki. A tartozásom miatt vontak le a fizetésemből, és el voltam maradva az albérleti díjjal is. Senkit sem akartam bántani, és nem az volt a célom, hogy az összes pénzt elvigyem, csak pár százezer forint kellett volna

– vallotta a piliscsabai férfi.

Az elkövető egy szatyrot adott át az alkalmazottnak, és utasította, hogy pakolja bele a bankfiók teljes készpénzkészletét. A nő azonban jelezte, hogy nem pénztárosként dolgozik, ezért nincs hozzáférése a készpénzhez. A rabló ezután egy másik munkatárshoz fordult ugyanezzel a követeléssel, ám ő is azt válaszolta, hogy nem tud segíteni, mivel nincs nála széf. A sikertelen akciót követően a férfi elhagyta a bankfiókot.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, hogy a vádlott tisztában volt a bankfiók működésével. Rendszeres ügyfélként tudta, hogy az adott fiókban nincs biztonsági személyzet, és kizárólag női dolgozók vannak.

Elmondása szerint nem akart senkit sem bántani, de közben kiderült, hogy elég karakán nők dolgoznak a bankban. Azt is mondta a vallomásában, hogy kilátástalan helyzetben volt, és sajnos egy nagyon rossz döntést hozott

– összegezte az ügyész.

Az ügyészség a bűnösségét elismerő férfival szemben 4 év 3 hónap fegyházbüntetés kiszabását, valamint 5 évre a közügyektől való eltiltást indítványozta a bíróságon.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fizetés #tartozás #bank #adósság #büntetés #bűncselekmény #ügyészség #bűnügy #börtönbüntetés

