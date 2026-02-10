Számlagyárat lepleztek le a hatóságok: milliárd fölötti pénzt síboltak el, súlyos büntetés várhat rájuk

Vádat emeltek egy 41 fős bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákkal segített vállalkozásoknak jogellenesen csökkenteni adófizetési kötelezettségüket. A Somogy Vármegyei Főügyészség közlése szerint a három éven át működő hálózat mintegy másfél milliárd forintos kárt okozott az államháztartásnak.

A főügyészség keddi tájékoztatása szerint a bűnözői hálózat 2021 és 2023 között működött, egy ötven év körüli budaörsi nő irányítása alatt. A szervezet tagjai között cégvezetők, adminisztratív dolgozók, könyvelők és pénzszállítók is voltak. Együttműködésükkel különböző vállalkozásoknak biztosították annak lehetőségét, hogy valótlan tartalmú számviteli bizonylatok felhasználásával csökkentsék áfakötelezettségüket.

A konstrukció lényege az volt, hogy a fiktív számlakibocsátó cégek élén vagy a bűnszervezet tagjai, vagy általuk megbízott strómanok álltak. Köztük a szervezetvezető családtagjai, illetve olyan személyek is voltak, akik pénzért vállalták a formális cégvezetői tisztséget. Ez a felállás tette lehetővé, hogy a számlakibocsátás teljes folyamatát a bűnszervezet ellenőrizze.

A rendszert igénybe vevő, mintegy harminc vállalkozás vezetői a valóságban meg nem történt ügyletekről kaptak számlákat, amelyeket a saját igényeiknek megfelelően állíttattak ki. A számlákon szereplő összegeket átutalták a fiktív számlakibocsátó cégeknek. Ezt követően a szervezetvezető fia személyesen vette fel a pénzt a bankszámlákról. A megállapodás szerinti jutalék levonása után a fennmaradó összeget visszajuttatták a megrendelő vállalkozások képviselőinek.

Az ügyészségi vizsgálat megállapította, hogy a tevékenység nagyjából másfél milliárd forint kárt okozott az államkasszának. Ebből az összegből 532 millió forintot már visszafizettek. Ez a vádhatóság és a bűnösségüket elismerő terheltek közötti megállapodás eredménye.

A bíróságra benyújtott vádirat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalást, valamint egyéb bűncselekményeket ró a vádlottak terhére. Az ügyészség hat vádlottal szemben fegyházbüntetés, tizenöt esetében börtönbüntetés kiszabását indítványozza, míg húsz terheltnél felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés vagy próbára bocsátás alkalmazását javasolja.