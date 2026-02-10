Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra.
Számlagyárat lepleztek le a hatóságok: milliárd fölötti pénzt síboltak el, súlyos büntetés várhat rájuk
Vádat emeltek egy 41 fős bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákkal segített vállalkozásoknak jogellenesen csökkenteni adófizetési kötelezettségüket. A Somogy Vármegyei Főügyészség közlése szerint a három éven át működő hálózat mintegy másfél milliárd forintos kárt okozott az államháztartásnak.
A főügyészség keddi tájékoztatása szerint a bűnözői hálózat 2021 és 2023 között működött, egy ötven év körüli budaörsi nő irányítása alatt. A szervezet tagjai között cégvezetők, adminisztratív dolgozók, könyvelők és pénzszállítók is voltak. Együttműködésükkel különböző vállalkozásoknak biztosították annak lehetőségét, hogy valótlan tartalmú számviteli bizonylatok felhasználásával csökkentsék áfakötelezettségüket.
A konstrukció lényege az volt, hogy a fiktív számlakibocsátó cégek élén vagy a bűnszervezet tagjai, vagy általuk megbízott strómanok álltak. Köztük a szervezetvezető családtagjai, illetve olyan személyek is voltak, akik pénzért vállalták a formális cégvezetői tisztséget. Ez a felállás tette lehetővé, hogy a számlakibocsátás teljes folyamatát a bűnszervezet ellenőrizze.
A rendszert igénybe vevő, mintegy harminc vállalkozás vezetői a valóságban meg nem történt ügyletekről kaptak számlákat, amelyeket a saját igényeiknek megfelelően állíttattak ki. A számlákon szereplő összegeket átutalták a fiktív számlakibocsátó cégeknek. Ezt követően a szervezetvezető fia személyesen vette fel a pénzt a bankszámlákról. A megállapodás szerinti jutalék levonása után a fennmaradó összeget visszajuttatták a megrendelő vállalkozások képviselőinek.
Az ügyészségi vizsgálat megállapította, hogy a tevékenység nagyjából másfél milliárd forint kárt okozott az államkasszának. Ebből az összegből 532 millió forintot már visszafizettek. Ez a vádhatóság és a bűnösségüket elismerő terheltek közötti megállapodás eredménye.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A bíróságra benyújtott vádirat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalást, valamint egyéb bűncselekményeket ró a vádlottak terhére. Az ügyészség hat vádlottal szemben fegyházbüntetés, tizenöt esetében börtönbüntetés kiszabását indítványozza, míg húsz terheltnél felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés vagy próbára bocsátás alkalmazását javasolja.
Az egyik hazai ingatlaniroda legfrissebb adatai szerint januárban országszerte 1,7 százalékkal, a fővárosban pedig közel 3 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest.
A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Az extrém januári hideg jelentősen visszafogta az építőanyagok forgalmát. Ennek nem feltétlenül kellett volna így alakulnia, de a korábbi évek enyhülő telei elaltatták a szakmát.
Újabb durva Otthon Start-hatás: megugrott az ilyen lakások iránti kereslet, jól járhat, aki most adna el?
Míg a használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, addig az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet látványosan növekszik.
Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 29-én, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.
A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak
A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte.
Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.
A rendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő.
Szennyezett talaj, bontásra ítélt épületek és milliárdos kötelezettségek: mégis vidámpark épülhet Budapest egyik legelhanyagoltabb részén.
A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
A fogyasztók április 30-ig nyilatkozhatnak az MVM felé, ha a kedvezményt nem a gáz-, hanem a villamosenergia-fogyasztásukra szeretnék érvényesíteni
2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint "pluszpénz" jár.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás