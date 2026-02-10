2026. február 10. kedd Elvira
Éjszakai rendőrségi fények
Otthon

Kiderült, 76 éves férfi lőtt rá a nagyteveli polgármesterre: emberölési kísérlettel gyanúsítják, videón az elfogás

Pénzcentrum
2026. február 10. 15:29

Egy 76 éves férfi lőtt rá a polgármesterre, és már nem először kereste. Kiderült: súlyos kényszerképzetei voltak.

Fegyveres támadás történt Nagytevel önkormányzati hivatalában: egy 76 éves, Pápa térségéből származó férfi rálőtt a település polgármesterére - erről ma a Pénzcentrum is beszámolt. A támadót a rendőrség délután már el is fogta, ellene emberölés kísérlete miatt indult eljárás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lövöldözés a délelőtti órákban, az önkormányzat épületében történt, ahol a támadó fegyverrel sebesítette meg a település első emberét. A hatóságok tájékoztatása szerint a polgármester nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A lövöldőzö elfogásáról a rendőrség egy videót is közzétett:

A nyomozás során kiderült, hogy az idős férfi nem először kereste fel a polgármestert. A vizsgálat eddigi adatai arra utalnak, hogy a támadónál korábban kényszerképzetek jelentkeztek, és több alkalommal is megjelent a település vezetőjénél.

A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a 76 éves férfit még a helyszínen elfogták. Azonnal őrizetbe vették, és megkezdték a szükséges eljárási cselekményeket. Az ügyészséggel egyeztetve kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását. A bűncselekmény súlyosságára tekintettel a nyomozó hatóság emberölés kísérlete bűntettének gyanúja miatt folytat eljárást a férfival szemben.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #rendőrség #bűncselekmény #polgármester #erőszak #bűnügy #támadás #elfogás #bűnügyi hírek #lövöldözés #letartóztatás

