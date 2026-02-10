Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Kiderült, 76 éves férfi lőtt rá a nagyteveli polgármesterre: emberölési kísérlettel gyanúsítják, videón az elfogás
Egy 76 éves férfi lőtt rá a polgármesterre, és már nem először kereste. Kiderült: súlyos kényszerképzetei voltak.
Fegyveres támadás történt Nagytevel önkormányzati hivatalában: egy 76 éves, Pápa térségéből származó férfi rálőtt a település polgármesterére - erről ma a Pénzcentrum is beszámolt. A támadót a rendőrség délután már el is fogta, ellene emberölés kísérlete miatt indult eljárás.
A lövöldözés a délelőtti órákban, az önkormányzat épületében történt, ahol a támadó fegyverrel sebesítette meg a település első emberét. A hatóságok tájékoztatása szerint a polgármester nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A lövöldőzö elfogásáról a rendőrség egy videót is közzétett:
A nyomozás során kiderült, hogy az idős férfi nem először kereste fel a polgármestert. A vizsgálat eddigi adatai arra utalnak, hogy a támadónál korábban kényszerképzetek jelentkeztek, és több alkalommal is megjelent a település vezetőjénél.
A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a 76 éves férfit még a helyszínen elfogták. Azonnal őrizetbe vették, és megkezdték a szükséges eljárási cselekményeket. Az ügyészséggel egyeztetve kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását. A bűncselekmény súlyosságára tekintettel a nyomozó hatóság emberölés kísérlete bűntettének gyanúja miatt folytat eljárást a férfival szemben.
Fegyveres támadás történt Nagytetelben a polgármesteri hivatalban: egy férfi gázpisztollyal meglőtte Orbán Sándor polgármestert.
Megszólalt a pilisvörösvári bankrabló: csak pár százezer kellett volna a tartozásaira, kifigyelte a fiók dolgozóit
A sikertelen akció után elfogott elkövető ellen fegyveresen elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség.
Az egyik hazai ingatlaniroda legfrissebb adatai szerint januárban országszerte 1,7 százalékkal, a fővárosban pedig közel 3 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest.
Számlagyárat lepleztek le a hatóságok: milliárd fölötti pénzt síboltak el, súlyos büntetés várhat rájuk
Vádat emeltek egy 41 fős bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákkal segített vállalkozásoknak jogellenesen csökkenteni adófizetési kötelezettségüket.
Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra.
Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának
A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.
A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Az extrém januári hideg jelentősen visszafogta az építőanyagok forgalmát. Ennek nem feltétlenül kellett volna így alakulnia, de a korábbi évek enyhülő telei elaltatták a szakmát.
Újabb durva Otthon Start-hatás: megugrott az ilyen lakások iránti kereslet, jól járhat, aki most adna el?
Míg a használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, addig az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet látványosan növekszik.
Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 29-én, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.
A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak
A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte.
