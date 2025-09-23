2025. szeptember 23. kedd Tekla
falusi házak egy barátságos zöld utca mentén, buja előkertekkel és gondozott gyepekkel, kiskertekkel, rózsabokrokkal és új vörös agyagtetőkkel. otthon tulajdonosi koncepció. Európai falu.
Otthon

Újabb településen korlátozzák durván a beköltözést: vaskos sarcot kapnak a nyakukba az ingatlanvásárlók

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 20:02

Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű. 

Az önkormányzat továbbá úgy rendelkezett, hogy a beköltözőknek a vételár 5 százalékát kell befizetniük az önkormányzatnak – mindez a 2025-ben elfogadott önazonossági törvényre hivatkozva.

A törvény – hivatalos nevén a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény – lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy a közösség „önazonosságát” védve saját rendeletekkel korlátozzák a betelepülést. Így több település is előírhat külön feltételeket: van, ahol munkaviszonyt, másutt interjút, vagy épp a büntetett előélet kizárását követelik meg.

Jogi szakértők szerint ugyanakkor a kisbárkányi szabályozás túlmegy a törvény adta kereteken, és komoly alkotmányossági aggályokat vet fel. A lakcím szabad megválasztásához való jog korábban alapjognak számított, az új szabályozás azonban ezt az önkormányzatok döntéseinek rendeli alá.
