Újabb településen korlátozzák durván a beköltözést: vaskos sarcot kapnak a nyakukba az ingatlanvásárlók

Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű.

Az önkormányzat továbbá úgy rendelkezett, hogy a beköltözőknek a vételár 5 százalékát kell befizetniük az önkormányzatnak – mindez a 2025-ben elfogadott önazonossági törvényre hivatkozva.

A törvény – hivatalos nevén a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény – lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy a közösség „önazonosságát” védve saját rendeletekkel korlátozzák a betelepülést. Így több település is előírhat külön feltételeket: van, ahol munkaviszonyt, másutt interjút, vagy épp a büntetett előélet kizárását követelik meg.

Jogi szakértők szerint ugyanakkor a kisbárkányi szabályozás túlmegy a törvény adta kereteken, és komoly alkotmányossági aggályokat vet fel. A lakcím szabad megválasztásához való jog korábban alapjognak számított, az új szabályozás azonban ezt az önkormányzatok döntéseinek rendeli alá.