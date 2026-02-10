A magyarországi lakáskatasztrófa csak a kezdet: már elindult a lavina, ezt nehéz lesz megállítani

Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra és egyensúlyt sürget a rövid távú lakáskiadás szabályozásában a megfizethető lakhatás érdekében - szúrta ki a Telex.

Az Európai Unió súlyos lakáshiánnyal küzd, miközben a meglévő ingatlanállomány korszerűsítése is halaszthatatlan feladattá vált - állapította meg az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága által elfogadott jelentés.

A testület közleménye hangsúlyozza, hogy a nemrég előterjesztett megfizethető lakhatási tervben külön költségvetési keretet kellene biztosítani az energiaszegénység felszámolására. Ez különösen azokat érinti, akik anyagi források hiányában nem tudják otthonaikat szigetelni, ami miatt a fűtési költségeiket sem képesek fedezni.

A képviselők javasolják a tagállamoknak, hogy adórendszereik átalakításával segítsék az alacsony és közepes jövedelmű polgárokat első lakásuk megszerzésében, valamint tegyék elérhetőbbé a hosszú távú bérleti konstrukciókat.

A bizottság indítványozza, hogy az idén kifutó helyreállítási alap fel nem használt forrásait, valamint egyéb pénzügyi eszközöket nagyobb mértékben fordítsák új építésű ingatlanok létrehozására és felújítási programokra. A szociális lakások esetében az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozás módosítását szorgalmazzák.

A jelentés szerint egyszerűsíteni kellene az engedélyezési eljárásokat, és 60 napos határidőt kellene bevezetni a fenntartható, megfizethető lakóépületek terveinek jóváhagyására. Ugyanakkor a szigetelésnek, energiahatékonyságnak és levegőminőségnek szigorú követelményeknek kellene megfelelnie.

A szakbizottság nagyobb önállóságot javasol az EU számára az építési és felújítási piacon. Minimumkövetelményeket állítanának fel az uniós gyártású alapanyagok felhasználási arányára a társfinanszírozott fejlesztéseknél. Emellett könnyítenék a munkaerő szabad áramlását az EU-n belül, és javítanák a szakképesítések kölcsönös elismerését.

Az Európai Parlament kifejezetten lakhatási kérdésekkel foglalkozó ideiglenes szakbizottságát 2024 végén állították fel. A most elfogadott zárójelentést 23 igen, 6 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett fogadták el.

Az Európai Bizottság, mint az EU javaslattevő szerve, tavaly decemberben mutatta be tervezetét a lakhatás megfizethetőbbé tételére.