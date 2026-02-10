A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
A magyarországi lakáskatasztrófa csak a kezdet: már elindult a lavina, ezt nehéz lesz megállítani
Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra és egyensúlyt sürget a rövid távú lakáskiadás szabályozásában a megfizethető lakhatás érdekében - szúrta ki a Telex.
Az Európai Unió súlyos lakáshiánnyal küzd, miközben a meglévő ingatlanállomány korszerűsítése is halaszthatatlan feladattá vált - állapította meg az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága által elfogadott jelentés.
A testület közleménye hangsúlyozza, hogy a nemrég előterjesztett megfizethető lakhatási tervben külön költségvetési keretet kellene biztosítani az energiaszegénység felszámolására. Ez különösen azokat érinti, akik anyagi források hiányában nem tudják otthonaikat szigetelni, ami miatt a fűtési költségeiket sem képesek fedezni.
A képviselők javasolják a tagállamoknak, hogy adórendszereik átalakításával segítsék az alacsony és közepes jövedelmű polgárokat első lakásuk megszerzésében, valamint tegyék elérhetőbbé a hosszú távú bérleti konstrukciókat.
A bizottság indítványozza, hogy az idén kifutó helyreállítási alap fel nem használt forrásait, valamint egyéb pénzügyi eszközöket nagyobb mértékben fordítsák új építésű ingatlanok létrehozására és felújítási programokra. A szociális lakások esetében az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozás módosítását szorgalmazzák.
A jelentés szerint egyszerűsíteni kellene az engedélyezési eljárásokat, és 60 napos határidőt kellene bevezetni a fenntartható, megfizethető lakóépületek terveinek jóváhagyására. Ugyanakkor a szigetelésnek, energiahatékonyságnak és levegőminőségnek szigorú követelményeknek kellene megfelelnie.
A szakbizottság nagyobb önállóságot javasol az EU számára az építési és felújítási piacon. Minimumkövetelményeket állítanának fel az uniós gyártású alapanyagok felhasználási arányára a társfinanszírozott fejlesztéseknél. Emellett könnyítenék a munkaerő szabad áramlását az EU-n belül, és javítanák a szakképesítések kölcsönös elismerését.
Az Európai Parlament kifejezetten lakhatási kérdésekkel foglalkozó ideiglenes szakbizottságát 2024 végén állították fel. A most elfogadott zárójelentést 23 igen, 6 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett fogadták el.
Az Európai Bizottság, mint az EU javaslattevő szerve, tavaly decemberben mutatta be tervezetét a lakhatás megfizethetőbbé tételére.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Az extrém januári hideg jelentősen visszafogta az építőanyagok forgalmát. Ennek nem feltétlenül kellett volna így alakulnia, de a korábbi évek enyhülő telei elaltatták a szakmát.
Újabb durva Otthon Start-hatás: megugrott az ilyen lakások iránti kereslet, jól járhat, aki most adna el?
Míg a használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, addig az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet látványosan növekszik.
Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 29-én, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.
A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak
A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte.
Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.
A rendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő.
Szennyezett talaj, bontásra ítélt épületek és milliárdos kötelezettségek: mégis vidámpark épülhet Budapest egyik legelhanyagoltabb részén.
A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
A fogyasztók április 30-ig nyilatkozhatnak az MVM felé, ha a kedvezményt nem a gáz-, hanem a villamosenergia-fogyasztásukra szeretnék érvényesíteni
2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint "pluszpénz" jár.
Tavaly a panellakások értékesítési ideje csökkent a legnagyobb mértékben, kereken 20 nappal.
Januárban összesen 280 ezer telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra, ami 24 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
