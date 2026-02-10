2026. február 10. kedd Elvira
2 °C Budapest
havazás, hó, hóesés
Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban

Pénzcentrum
2026. február 10. 07:00

Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, inkább csak kevés helyen és kis eséllyel szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet. Egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék - eső, havas eső, hóesés egyaránt - , amely délután ott is megszűnik a legtöbb helyen, ezt írja előrejelzésében a met.hu.

A déli, délkeleti szelet napközben már több helyen élénk, főleg a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között várható. Késő estére többnyire 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Címlapkép: Getty Images
