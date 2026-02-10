Az előrejelzés szerint Magyarországon pedig a hét közepére már 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletek várhatók.
Nagyon fontos dologról kell lemondaniuk a lakásvásárlóknak 2026-ban: erre kevesen készültek fel
A hazai ingatlanpiac látványos fordulatot vett 2025 végére: a korábban szinte kötelező alkudozás a keresett ingatlanoknál gyakorlatilag eltűnt. Budapest több kerületében és az agglomerációban is visszaszorult az árengedmények mértéke, sok lakás és ház a meghirdetett áron kelt el, sőt bizonyos esetekben vevői licitálás alakult ki.
A szakértők tapasztalatai szerint az év utolsó negyedében alapvetően megváltozott a piaci környezet. A vevők által korábban drágának tartott újépítésű ingatlanok iránt is jelentősen élénkült a kereslet. Érdemi alkura jellemzően legfeljebb a családi házaknál nyílt lehetőség: ezeknél átlagosan mintegy 10 százalék körüli árengedményt tudtak elérni a vevők – mondta Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.
A belvárosban hasonló folyamatok zajlottak. Garaba Gergely, aki a VI., VII., VIII. és IX. kerületek ingatlanpiacát követi, megerősítette, hogy az addigi gyakorlat gyökeresen átalakult. A hirdetési áron történő értékesítés ismét általánossá vált, és bizonyos esetekben még felfelé irányuló licitálás is megfigyelhető volt.
A legkeresettebb ingatlanoknál gyakorlatilag megszűnt a különbség az eladási ár és a meghirdetett ár között. A IV. és XV. kerületekben dolgozó Balla Frigyes tapasztalatai szerint ezekben a városrészekben az eladóknak jellemzően már nem kellett engedniük az árból az értékesítés során.
A méret és az állapot továbbra is meghatározó tényező maradt az alku szempontjából. A szakértők szerint a nagyobb alapterületű, illetve a felújításra szoruló kisebb lakások esetében még mindig volt némi mozgástér, általában 2–5 százalék közötti kedvezmény formájában. A jelentős ráfordítást igénylő, ráadásul magas áron kínált, nagyméretű ingatlanok tulajdonosai akár 10 százalékos engedményt is kénytelenek voltak adni.
Dél-Pesten is hasonló trendek rajzolódtak ki. Rencsevics Mária, aki a XIX., XX. és XXIII. kerületek piacát felügyeli, kiemelte, hogy a kisebb lakásoknál az alkudozás szinte teljesen eltűnt.
Előfordultak a piacon ennél nagyobb árengedmények is, de ezek elsősorban a kényszerértékesítésekhez, illetve a szakértő bevonása nélkül, irreálisan túlárazva piacra vitt ingatlanokhoz kötődtek
– figyelmeztetett a szakember.
A XVIII. kerületben a változás még látványosabb volt. Rácz Gyula László beszámolója szerint nemcsak hogy megszűnt az alku szokásos gyakorlata, hanem több vevő egyidejű jelentkezése esetén gyakran versenylicit indult. Ennek következtében egyes ingatlanok a kezdeti hirdetési árhoz képest 1–3 millió forinttal magasabb áron cseréltek gazdát.
Dél-Budán Nagy Csaba régiós vezető is többnyire csak jelképes mértékű alkukról számolt be. A kiemelkedően jó adottságú ingatlanoknál itt is megjelent a vevők közötti árverseny. A tapasztalatok szerint a korábban magasnak tűnő hirdetési árak mára reális piaci szintté váltak, és a tényleges adásvételek minimális eltéréssel ezen az árszinten valósultak meg.
Az agglomerációban – például Érden – szintén hasonló jelenségek voltak megfigyelhetők. Hártó Regina irodavezető szerint az alkulehetőség döntően az árazáson múlik.
Akadtak a piacon olyan túlárazott ingatlanok, ahol a vevők érthető módon csak egy jelentősebb árengedmény után voltak hajlandók szerződni
– tette hozzá.
A Balaton-part ingatlanpiaca némileg eltérő képet mutatott. Krausz Gábor siófoki szakértő rámutatott, hogy bár az átlagos alkumérték itt is csökkent, a jelentősen túlárazott ingatlanoknál továbbra is előfordult 10–15 százalékos árengedmény. Ez szemben áll az egyébként jellemző, mintegy 5 százalék körüli alkusávval.
Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra.
Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának
A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.
A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Az extrém januári hideg jelentősen visszafogta az építőanyagok forgalmát. Ennek nem feltétlenül kellett volna így alakulnia, de a korábbi évek enyhülő telei elaltatták a szakmát.
Újabb durva Otthon Start-hatás: megugrott az ilyen lakások iránti kereslet, jól járhat, aki most adna el?
Míg a használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, addig az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet látványosan növekszik.
Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 29-én, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.
A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak
A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte.
Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.
A rendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő.
Szennyezett talaj, bontásra ítélt épületek és milliárdos kötelezettségek: mégis vidámpark épülhet Budapest egyik legelhanyagoltabb részén.
A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
