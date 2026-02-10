2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapesti társasházi lakások
Otthon

Nagyon fontos dologról kell lemondaniuk a lakásvásárlóknak 2026-ban: erre kevesen készültek fel

Pénzcentrum
2026. február 10. 12:34

A hazai ingatlanpiac látványos fordulatot vett 2025 végére: a korábban szinte kötelező alkudozás a keresett ingatlanoknál gyakorlatilag eltűnt. Budapest több kerületében és az agglomerációban is visszaszorult az árengedmények mértéke, sok lakás és ház a meghirdetett áron kelt el, sőt bizonyos esetekben vevői licitálás alakult ki.

A szakértők tapasztalatai szerint az év utolsó negyedében alapvetően megváltozott a piaci környezet. A vevők által korábban drágának tartott újépítésű ingatlanok iránt is jelentősen élénkült a kereslet. Érdemi alkura jellemzően legfeljebb a családi házaknál nyílt lehetőség: ezeknél átlagosan mintegy 10 százalék körüli árengedményt tudtak elérni a vevők – mondta Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A belvárosban hasonló folyamatok zajlottak. Garaba Gergely, aki a VI., VII., VIII. és IX. kerületek ingatlanpiacát követi, megerősítette, hogy az addigi gyakorlat gyökeresen átalakult. A hirdetési áron történő értékesítés ismét általánossá vált, és bizonyos esetekben még felfelé irányuló licitálás is megfigyelhető volt.

A legkeresettebb ingatlanoknál gyakorlatilag megszűnt a különbség az eladási ár és a meghirdetett ár között. A IV. és XV. kerületekben dolgozó Balla Frigyes tapasztalatai szerint ezekben a városrészekben az eladóknak jellemzően már nem kellett engedniük az árból az értékesítés során.

A méret és az állapot továbbra is meghatározó tényező maradt az alku szempontjából. A szakértők szerint a nagyobb alapterületű, illetve a felújításra szoruló kisebb lakások esetében még mindig volt némi mozgástér, általában 2–5 százalék közötti kedvezmény formájában. A jelentős ráfordítást igénylő, ráadásul magas áron kínált, nagyméretű ingatlanok tulajdonosai akár 10 százalékos engedményt is kénytelenek voltak adni.

Kapcsolódó cikkeink:

Dél-Pesten is hasonló trendek rajzolódtak ki. Rencsevics Mária, aki a XIX., XX. és XXIII. kerületek piacát felügyeli, kiemelte, hogy a kisebb lakásoknál az alkudozás szinte teljesen eltűnt.

Előfordultak a piacon ennél nagyobb árengedmények is, de ezek elsősorban a kényszerértékesítésekhez, illetve a szakértő bevonása nélkül, irreálisan túlárazva piacra vitt ingatlanokhoz kötődtek

– figyelmeztetett a szakember.

A XVIII. kerületben a változás még látványosabb volt. Rácz Gyula László beszámolója szerint nemcsak hogy megszűnt az alku szokásos gyakorlata, hanem több vevő egyidejű jelentkezése esetén gyakran versenylicit indult. Ennek következtében egyes ingatlanok a kezdeti hirdetési árhoz képest 1–3 millió forinttal magasabb áron cseréltek gazdát.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Dél-Budán Nagy Csaba régiós vezető is többnyire csak jelképes mértékű alkukról számolt be. A kiemelkedően jó adottságú ingatlanoknál itt is megjelent a vevők közötti árverseny. A tapasztalatok szerint a korábban magasnak tűnő hirdetési árak mára reális piaci szintté váltak, és a tényleges adásvételek minimális eltéréssel ezen az árszinten valósultak meg.

Az agglomerációban – például Érden – szintén hasonló jelenségek voltak megfigyelhetők. Hártó Regina irodavezető szerint az alkulehetőség döntően az árazáson múlik.

Akadtak a piacon olyan túlárazott ingatlanok, ahol a vevők érthető módon csak egy jelentősebb árengedmény után voltak hajlandók szerződni

– tette hozzá.

A Balaton-part ingatlanpiaca némileg eltérő képet mutatott. Krausz Gábor siófoki szakértő rámutatott, hogy bár az átlagos alkumérték itt is csökkent, a jelentősen túlárazott ingatlanoknál továbbra is előfordult 10–15 százalékos árengedmény. Ez szemben áll az egyébként jellemző, mintegy 5 százalék körüli alkusávval.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Balaton #lakás #ingatlan #Budapest #lakáspiac #ingatlanpiac #agglomeráció #siófok #lakásárak #ingatlanárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:03
12:56
12:53
12:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
2
1 hete
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
3
3 napja
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
4
3 hete
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
5
3 hete
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 13:03
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 12:14
Túl messzire ment Oroszország: Csernobilnál is nagyobb atomkatasztrófa fenyeget?
Agrárszektor  |  2026. február 10. 12:34
Nagy botrány Magyarországon: tényleg nincs baj a bolti gyümölcsökkel?