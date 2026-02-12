A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Váratlan döntés: bezár a János kórház meddőségi centruma, ez az oka
Közel három hétre felfüggeszti működését az Észak-budai Szent János Centrumkórház meddőségi centruma. A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról és biztonsági ellenőrzésről szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak. A Dunamenti REK Reprodukciós Központ honlapján megjelent tájékoztatás szerint február 20. és március 9. között szünetel a Kútvölgyi Intézetként is ismert egység működése; a közlemény hangsúlyozza, hogy a nagyjából háromhetes leállás a minőségbiztosítás és a páciensek maximális biztonsága érdekében szükséges.
Az intézkedésről Szelényi Zoltán traumatológus szakorvos élesen bíráló bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Úgy fogalmazott: Magyarországon még nem fordult elő, hogy egy meddőségi centrum működését eltitkolt, elfogadhatatlanul rossz eredmények miatt, karbantartásra és biztonsági ellenőrzésre hivatkozva függesszék fel - jelentette a HVG.
Az intézmény közelmúltbeli teljesítménye valóban aggodalomra ad okot. A meddőségi centrumot 2020-ban átfogóan felújították, majd váratlan módon 2024-ben ismét átépítési munkálatokat végeztek. Az átalakítások hatása a számokban is látszik: 2023-ban 1400 lombikbébi-kezelést végeztek, amelyek nyomán 322 gyermek született, ez 23 százalékos sikerarányt jelent. 2024-ben ezzel szemben mindössze 721 beavatkozás történt, és csak 114 baba jött világra, ami 15,8 százalékos eredményességnek felel meg.
Szelényi számításai szerint az építkezések következményeként 208 gyermek születése maradhatott el. Több egészségügyi szakember úgy látja, hogy az új épületben kialakított embriológiai labor teljesítménye elmarad a korábbi létesítmény szintjétől. A traumatológus szerint erről a problémáról a pácienseket nem tájékoztatták megfelelően, miközben a kezelések 2025 elején is zavartalanul folytatódtak.
A hazai lombikprogram általános helyzetéről a Humánreprodukciós Igazgatóság nemrégiben tette közzé első átfogó jelentését. Az adatok szerint a szervezet irányítása alatt működő intézményekben 2024-ben végzett beavatkozások 26,4 százaléka vezetett sikeres terhességhez és élveszületéshez. Ez az országos átlag jóval meghaladja a Szent János Kórház meddőségi centrumának ugyanerre az időszakra vonatkozó eredményességi mutatóit.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer fő finanszírozója továbbra is az állam, de egyes területeken jelentős a lakossági közvetlen költés.
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást
A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.
Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén
