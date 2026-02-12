Váratlan döntés: bezár a János kórház meddőségi centruma, ez az oka

Közel három hétre felfüggeszti működését az Észak-budai Szent János Centrumkórház meddőségi centruma. A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról és biztonsági ellenőrzésről szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak. A Dunamenti REK Reprodukciós Központ honlapján megjelent tájékoztatás szerint február 20. és március 9. között szünetel a Kútvölgyi Intézetként is ismert egység működése; a közlemény hangsúlyozza, hogy a nagyjából háromhetes leállás a minőségbiztosítás és a páciensek maximális biztonsága érdekében szükséges.

Az intézkedésről Szelényi Zoltán traumatológus szakorvos élesen bíráló bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Úgy fogalmazott: Magyarországon még nem fordult elő, hogy egy meddőségi centrum működését eltitkolt, elfogadhatatlanul rossz eredmények miatt, karbantartásra és biztonsági ellenőrzésre hivatkozva függesszék fel - jelentette a HVG.

Az intézmény közelmúltbeli teljesítménye valóban aggodalomra ad okot. A meddőségi centrumot 2020-ban átfogóan felújították, majd váratlan módon 2024-ben ismét átépítési munkálatokat végeztek. Az átalakítások hatása a számokban is látszik: 2023-ban 1400 lombikbébi-kezelést végeztek, amelyek nyomán 322 gyermek született, ez 23 százalékos sikerarányt jelent. 2024-ben ezzel szemben mindössze 721 beavatkozás történt, és csak 114 baba jött világra, ami 15,8 százalékos eredményességnek felel meg.

Szelényi számításai szerint az építkezések következményeként 208 gyermek születése maradhatott el. Több egészségügyi szakember úgy látja, hogy az új épületben kialakított embriológiai labor teljesítménye elmarad a korábbi létesítmény szintjétől. A traumatológus szerint erről a problémáról a pácienseket nem tájékoztatták megfelelően, miközben a kezelések 2025 elején is zavartalanul folytatódtak.

A hazai lombikprogram általános helyzetéről a Humánreprodukciós Igazgatóság nemrégiben tette közzé első átfogó jelentését. Az adatok szerint a szervezet irányítása alatt működő intézményekben 2024-ben végzett beavatkozások 26,4 százaléka vezetett sikeres terhességhez és élveszületéshez. Ez az országos átlag jóval meghaladja a Szent János Kórház meddőségi centrumának ugyanerre az időszakra vonatkozó eredményességi mutatóit.