2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép kis kéz a gyermek baba kezét tartja az anya kezét, Egy újszülött tartja az anya, apa ujját, Szerelem és kapcsolat a csecsemővel, Gondoskodás és támogatás, Álmodozás és védelem.
Egészség

Váratlan döntés: bezár a János kórház meddőségi centruma, ez az oka

Pénzcentrum
2026. február 12. 09:44

Közel három hétre felfüggeszti működését az Észak-budai Szent János Centrumkórház meddőségi centruma. A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról és biztonsági ellenőrzésről szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak. A Dunamenti REK Reprodukciós Központ honlapján megjelent tájékoztatás szerint február 20. és március 9. között szünetel a Kútvölgyi Intézetként is ismert egység működése; a közlemény hangsúlyozza, hogy a nagyjából háromhetes leállás a minőségbiztosítás és a páciensek maximális biztonsága érdekében szükséges.

Az intézkedésről Szelényi Zoltán traumatológus szakorvos élesen bíráló bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Úgy fogalmazott: Magyarországon még nem fordult elő, hogy egy meddőségi centrum működését eltitkolt, elfogadhatatlanul rossz eredmények miatt, karbantartásra és biztonsági ellenőrzésre hivatkozva függesszék fel  - jelentette a HVG.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézmény közelmúltbeli teljesítménye valóban aggodalomra ad okot. A meddőségi centrumot 2020-ban átfogóan felújították, majd váratlan módon 2024-ben ismét átépítési munkálatokat végeztek. Az átalakítások hatása a számokban is látszik: 2023-ban 1400 lombikbébi-kezelést végeztek, amelyek nyomán 322 gyermek született, ez 23 százalékos sikerarányt jelent. 2024-ben ezzel szemben mindössze 721 beavatkozás történt, és csak 114 baba jött világra, ami 15,8 százalékos eredményességnek felel meg.

Szelényi számításai szerint az építkezések következményeként 208 gyermek születése maradhatott el. Több egészségügyi szakember úgy látja, hogy az új épületben kialakított embriológiai labor teljesítménye elmarad a korábbi létesítmény szintjétől. A traumatológus szerint erről a problémáról a pácienseket nem tájékoztatták megfelelően, miközben a kezelések 2025 elején is zavartalanul folytatódtak.

A hazai lombikprogram általános helyzetéről a Humánreprodukciós Igazgatóság nemrégiben tette közzé első átfogó jelentését. Az adatok szerint a szervezet irányítása alatt működő intézményekben 2024-ben végzett beavatkozások 26,4 százaléka vezetett sikeres terhességhez és élveszületéshez. Ez az országos átlag jóval meghaladja a Szent János Kórház meddőségi centrumának ugyanerre az időszakra vonatkozó eredményességi mutatóit.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #felújítás #Budapest #egészségügy #születés #adatok #jelentés #bezárás #kórházak #budapesti

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:34
10:23
10:18
10:10
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
3 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
1 hónapja
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
4 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
4 hete
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 10:23
Itt van Gulyás Gergely bejelentése az árrésstopról: erre kell készülni a magyarországi boltokban
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 10:01
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
Agrárszektor  |  2026. február 12. 10:31
Ezért nem választják a fiatalok az agráriumot: gyorsabb sikert akarnak