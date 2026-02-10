2026. február 10. kedd Elvira
Elképesztő, mi folyik a magyar lakáspiacon: erről mindenki tudjon, aki ingatlant venne mostanában

Pénzcentrum
2026. február 10. 14:05

Az egyik hazai ingatlaniroda januári keresletindexe 79 ponton állt, ami az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb évkezdő értéke, ugyanakkor a hónap végére már élénkülés volt érzékelhető a lakáspiacon. A szakértők szerint a gyenge rajt után tavasszal erősebb kereslet várható, miközben az árak inkább stagnálhatnak.

A lakáspiaci kereslet januárban visszafogottan alakult, a Duna House által mért index mindössze 79 pontot ért el. Ez jelentős elmaradás a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 98 pontos értékhez képest. Az egy évvel korábbi kiugró eredményt azonban több egyszeri, átmeneti tényező is felfelé torzította, így a mostani visszaesés önmagában nem jelez tartós, negatív trendet.

A hónap eleji gyenge érdeklődést követően január végére már határozott élénkülés volt megfigyelhető.

A Duna House heti hívásszámai alapján január első két hete kifejezetten visszafogottan indult, a hónap végére azonban már a 2025 őszére jellemző, magasabb érdeklődési szintek tértek vissza. Ez is azt mutatja, hogy a 79 pontos havi index mögött nem tartós megtorpanás, hanem egy rövid kivárás húzódik meg, ami erősebb februári–márciusi keresletet vetít előre

– értékelte a helyzetet Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az értékesítési adatok szerint a budapesti téglalakások négyzetméterára továbbra is magas szinten mozog. A budai oldalon 1,45 millió forint feletti, míg a pesti belvárosban az 1,55 millió forintot is meghaladó átlagárak alakultak ki januárban. A panellakások esetében valamivel alacsonyabb árak jellemzőek: Budán 1,2 millió, Pesten nagyjából egymillió forint körüli négyzetméterárakat regisztráltak.

Vidéken továbbra is jelentős területi különbségek figyelhetők meg. A nyugat-magyarországi régióban a téglalakások átlagosan 557 ezer, a panellakások 833 ezer forintos négyzetméteráron keltek el. Ezzel szemben Kelet-Magyarországon a panellakások 754 ezer, a téglaépítésű ingatlanok pedig mindössze 421 ezer forintos átlagáron találtak gazdára.

Az árkilátásokat illetően a szakértők nem számítanak drasztikus változásokra. Az élénkülő kereslet, a növekvő tranzakciószám és az aktív hitelezési tevékenység mellett az év elején nem várható jelentős árcsökkenés. Inkább stagnáló vagy kisebb korrekciókat mutató árak valószínűek. A túlértékelt ingatlanok esetében árengedményekre lehet szükség, ugyanakkor a megfelelő állapotú, reálisan árazott lakásoknál a vevők alkupozíciója jelenleg korlátozottnak tűnik.
Címlapkép: Getty Images
