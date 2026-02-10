Elképesztő, mi folyik a magyar lakáspiacon: erről mindenki tudjon, aki ingatlant venne mostanában

Az egyik hazai ingatlaniroda januári keresletindexe 79 ponton állt, ami az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb évkezdő értéke, ugyanakkor a hónap végére már élénkülés volt érzékelhető a lakáspiacon. A szakértők szerint a gyenge rajt után tavasszal erősebb kereslet várható, miközben az árak inkább stagnálhatnak.

A lakáspiaci kereslet januárban visszafogottan alakult, a Duna House által mért index mindössze 79 pontot ért el. Ez jelentős elmaradás a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 98 pontos értékhez képest. Az egy évvel korábbi kiugró eredményt azonban több egyszeri, átmeneti tényező is felfelé torzította, így a mostani visszaesés önmagában nem jelez tartós, negatív trendet.

A hónap eleji gyenge érdeklődést követően január végére már határozott élénkülés volt megfigyelhető.

A Duna House heti hívásszámai alapján január első két hete kifejezetten visszafogottan indult, a hónap végére azonban már a 2025 őszére jellemző, magasabb érdeklődési szintek tértek vissza. Ez is azt mutatja, hogy a 79 pontos havi index mögött nem tartós megtorpanás, hanem egy rövid kivárás húzódik meg, ami erősebb februári–márciusi keresletet vetít előre

– értékelte a helyzetet Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az értékesítési adatok szerint a budapesti téglalakások négyzetméterára továbbra is magas szinten mozog. A budai oldalon 1,45 millió forint feletti, míg a pesti belvárosban az 1,55 millió forintot is meghaladó átlagárak alakultak ki januárban. A panellakások esetében valamivel alacsonyabb árak jellemzőek: Budán 1,2 millió, Pesten nagyjából egymillió forint körüli négyzetméterárakat regisztráltak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Vidéken továbbra is jelentős területi különbségek figyelhetők meg. A nyugat-magyarországi régióban a téglalakások átlagosan 557 ezer, a panellakások 833 ezer forintos négyzetméteráron keltek el. Ezzel szemben Kelet-Magyarországon a panellakások 754 ezer, a téglaépítésű ingatlanok pedig mindössze 421 ezer forintos átlagáron találtak gazdára.

Az árkilátásokat illetően a szakértők nem számítanak drasztikus változásokra. Az élénkülő kereslet, a növekvő tranzakciószám és az aktív hitelezési tevékenység mellett az év elején nem várható jelentős árcsökkenés. Inkább stagnáló vagy kisebb korrekciókat mutató árak valószínűek. A túlértékelt ingatlanok esetében árengedményekre lehet szükség, ugyanakkor a megfelelő állapotú, reálisan árazott lakásoknál a vevők alkupozíciója jelenleg korlátozottnak tűnik.