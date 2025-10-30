A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?

A XVI. kerület beköltözést korlátozó rendelete után más fővárosi kerületek is felbátorodhatnak, ha a tiltás kapcsán nem lesz nagyobb lakossági ellenérzés - mondta a Pénzcentrumnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki szerint az egyre szaporodó vidéki korlátozások után csak idő kérdése volt, mikor érkezik az első ilyen fővárosi rendelet. A XVI. kerület főképp amiatt hozhatta az intézkedést, mert jellemző, hogy például a régiépítésű, többgenerációs családi házakat felosztják több lakásra, és osztatlan közös tulajdonként kerülnek piacra a lakrészek - ez pedig anomáliákat okoz a településszervezésben. Ugyanakkor így szűkülhet az ingatlankínálat a kerületben, ami áremelkedést okozhat - tette hozzá Balogh László. Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltás érintheti a kisebb társasházakra specializálódott ingatlanfejlesztőket is. Hozzátette, a XVI. a pesti oldal második legdrágább kerülete a hirdetési árakat tekintve, és feltételezhető, hogy a jövőben is inkább a tehetősebb vásárlók fognak itt ingatlant keresni.

Mint beszámoltunk róla, január elsejétől beköltözési korlátozást vezet be Budapest XVI. kerületének önkormányzata. A vonatkozó rendelet szerint az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

A rendelet alapján január elsejétől nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

településképi kötelezést előíró határozat van érvényben vagy

településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,

ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

Az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokon - vagyis ahol több tulajdonos osztozik ugyanazon a telken vagy házon - a kijelölt, „kiemelt” övezetekben legfeljebb hét ember létesíthet lakcímet egy rendeltetési egységben (például egy lakásban vagy házrészben). Ha már hét embernek van oda bejelentett lakcíme, a nyolcadik és további személyek csak akkor jelentkezhetnek be, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

Felmerül a kérdés, hogy mire számíthatnak a helyi ingatlantulajok? Nos, azok, akiknek az ingatlana nem esik a kerületi szabályozás tiltó vagy korlátozó rendelkezései alá, első pillantásra fellélegezhetnek, hiszen rájuk nem vonatkozik sem az elővásárlási jog, sem a lakcímlétesítési korlátozás. Ugyanakkor a gyakorlatban ők is számíthatnak lassabb ügyintézésre és nagyobb adminisztrációra, hiszen az önkormányzatnak minden adásvételt ellenőriznie kell, hogy az valóban nem érintett, nem vonatkozik az ingatlanra a korlátozás.

Mit is akarnak betiltani valójában?

Már lehetett sejteni, hogy lesznek budapesti kerületek, amelyek bevezetnek valamiféle beköltözési korlátozást, a XVI. kerületben most ezt meg is lépték, kérdés, hogy követik-e más kerületek is a példát - mondta a Pénzcentrumnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ezzel gyakorlatilag a XVI. kerület - és így Budapest - is belépett azok körébe, akik alkalmazzák ezt a törvényt a saját, önkormányzati céljaik megvalósítására. Innentől kezdve, ha a többi kerületi önkormányzat azt látja, hogy a dologgal szemben nincs nagy társadalmi ellenérzés, akkor simán lehet, hogy más kerületek is élni fognak a lehetőséggel. Az szinte biztos, hogy más budapesti önkormányzatokban is felmerült már a kérdéskör, csak nem mertek lépni

- magyarázta a szakember, aki szerint például a betelepülési hozzájárulás megfizettetése is új forrást jelenthet a sok esetben pénzhiánnyal küzdő kerületeknek.

Én azt is teljesen életszerűnek tartanám, hogy adott esetben például a belvárosi kerületek, ha nem is mindenkire, de például azokra az ingatlanvásárlókra, akiknek nincsen magyarországi állandó lakcímük, valamilyen betelepülési hozzájárulást kivessenek. Amikor 100-150 millió forintos árszinteken pörögnek az ingatlanok, akkor már "potom pénznek számít" egy 500 ezer vagy egymillió forintos hozzájárulás. Más, kisebb települések is ugyanilyen összegeket kérnek a betelepülőktől, például Győrújbarát vagy Ajka is hasonló nagyságrendet határozott meg

- sorolta Balogh László, majd hozzátette, a XVI. kerület kapcsán azt érdemes tudni, hogy az egy olyan peremkerület, ahol a belvároshoz képest 25-30%-kal olcsóbban lehet ingatlant vásárolni.

Az elmúlt tíz évben az áremelkedés miatt sokan szorultak ki a külső kerületekbe. Ennek viszont lett egy olyan másodlagos piaci hatása, hogy most már szinte minden eladó és gyakorlatilag mindenhova beköltöznek - például garázsból átalakított lakásokba -, valamint jellemző, hogy a régiépítésű, többgenerációs családi házakat felosztják több lakásra, és osztatlan közös tulajdonként kerülnek piacra a lakrészek. Az ilyen turbulenciákra visszás helyzetekként tekintenek az önkormányzatok, vélhetően ezért lépett most a XVI. kerület is

- magyarázta.

A szakértő kiemelte, mindez abból is látszik, hogy jelen esetben teljesen más a logika, mint a korlátozást bevezető, kisebb településeknél amelyek például érettségihez, munkaviszonyhoz kötik a betelepülést. A XVI. kerületben inkább azt akarhatják elérni, hogy olyan ingatlanokba költözzenek be az emberek, amelyek valóban és szabályosan is lakóingatlanként funkcionálnak.

Összességében a rendelet gyakorlatilag semmi mást nem csinál, csak ellehetetleníti azoknak az ingatlanoknak vagy ingatlanrészeknek az eladását, illetve megvásárlását, amelyek nem felelnek meg a helyi építési szabályzatnak, vagy a településképi rendeletben meghatározottaknak. Ennek egyik következménye, hogy szűkül a kínálat, hiszen nem lehet annyi ingatlant eladni, mint amit a korábbi időszakokban értékesítettek - hogyha ebből nem lett volna nagyobb volumen, akkor nem lépett volna rendeletben az önkormányzat. A szűkülő kínálat pedig adott esetben akár áremelkedéshez is vezethet a piacon. Ez egy paradox helyzet, mert a logika azt diktálná, hogy ha nem lehet eladni, akkor lecsökkennek az árak: igen ám, de csak a tiltással érintett, forgalomképtelenné váló ingatlanok értéke csökken le, konkrétan nullára. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az ilyen ingatlanoknak mindig komoly diszkontja volt a "rendezett" hátterűekhez képest, így a kerületből is a kínálat legolcsóbb része tűnik el 2026-tól

- hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a XVI. kerületi rendelet legvalószínűbb következménye az lesz, hogy a többi peremkerületbe tevődik át az ilyen típusú ingatlanok iránti kereslet. Viszont ha máshol is elhatalmasodik a jelenség, akkor azok a kerületek is hasonló tiltást vezethetnek be.

Az önkormányzatnak az jelentheti a problémát, hogy az infrastrukturális ellátottság nem olyan lakosságszámra van tervezve, ami a gyakorlatban kezd kialakulni. De a településkép, települési arculat szempontjából is aggályos az ilyen gyakorlat, sőt, a település élhetőségét is befolyásolhatja az, hogy olyan ingatlanokat, amelyeket három-négy ember együttélésére terveztek, sok esetben nyolc-tízen lakják, és az ingatlan két-három háztartást fed le. Például a helyi adók szempontjából is problémás, hogy lényegében egy ingatlanon több háztartás lakik, csak mondjuk az egyik lakás korábban garázs volt

- mondta Balogh László. Emlékeztetett: a jelenség 2022-ben a rezsicsökkentés részleges eltörlése kapcsán kapott újult erőre, amikor az eredetileg többgenerációsnak épült, nem túl energiahatékony ingatlanokat több lakásra osztották a tulajdonosok - osztatlan közös tulajdonban, kvázi társasházként.

Ez is egy olyan kérdés, amelyet középtávon biztosan kezelnie kell a szabályozóknak, és nem is feltétlenül önkormányzati szinten, hanem általános piaci szabályozással. Átalakultak az ingatlanpiaci viszonyok és rengeteg olyan ingatlan van, ami mostmár nem fedi le a társadalmi igényeket - a fentebb említett, óriási házakra manapság keveseknek van szüksége, így a piaci kereslet is minimális irántuk

- húzta alá.

A kisebb társasházak fejlesztőire is célozhat a tiltás?

Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője megkeresésünkre a kerület kapcsán arról beszélt, hogy annak lakóingatlan-állománya - a Centenáriumi lakótelep kivételével - családi házas övezetekben van.

A januártól életbe lépő helyi önazonosság védelméről szóló rendelet célja itt feltehetően az, hogy a településszerkezet ne változzon meg kedvezőtlenül, és a kerület megőrizze nyugodt, családias környezetét, a jövőbeli ingatlanvásárlások ne veszélyeztessék a kertvárosi karaktert. A szabályozás szerint az önkormányzat több jogi eszközzel is élhet ennek érdekében: elővásárlási jogot gyakorolhat bizonyos ingatlanok esetében, és megtilthatja vagy feltételekhez kötheti a lakcímlétesítést

- magyarázta. Emlékeztetett: a kerület népességszáma a 2011-es és a 2022-es népszámlálás között mintegy 3 százalékkal 71 200-ról 73 300-ra nőtt, de ez nem számít kiugróan nagy növekedésnek.

A XVI. kerületben a lakóingatlanok hirdetési négyzetméterára éppen csak meghaladja az 1 millió forintot, ezzel a főváros olcsóbb kerületeihez tartozik. A családi házas jellegből adódóan viszont az alapterületek itt a legnagyobbak a fővárosban. A szeptemberi kínálatban egy XVI. kerületi ingatlan átlagosan 160 négyzetméteres, az októberi kínálatban átlagosan 152 négyzetméteres volt, így a relatíve kedvező négyzetméterárak ellenére, aki a kerületben vásárolna, átlagosan 140-150 millió forinttal kell számolnia

- ismertette adataikat Futó Péter. Ő is úgy látja, a szabályozás főként azt akadályozza meg, hogy a régi családi házak helyén többlakásos társasházak épüljenek.

Emiatt a kisebb társasházakra specializálódott ingatlanfejlesztők a jövőben is inkább más kerületekben indíthatnak fejlesztéseket, így a kerületben továbbra is inkább a nagyobb alapterületű ingatlanok dominálhatnak, ami kedvezőbb négyzetméterárakat, de magasabb tényleges vételárakat jelent. Az említett 140-150 millió forintos hirdetési átlagár azt jelenti, hogy a XVI. kerület a főváros 7., Pestnek pedig a 2. legdrágább kerülete, ez alapján feltételezhető, hogy a jövőben is inkább a tehetősebb vásárlók fognak itt ingatlant keresni

- tette hozzá a Zenga elemzési vezetője.

Régi kiskapu az osztatlan közös tulajdon

Az önkormányzatok országszerte egyre gyakrabban szembesülnek azzal a problémával, hogy nagyobb családi házakat vagy telkeket tulajdonosaik osztatlan közös tulajdonként több lakásra osztanak fel.

Ezzel gyakorlatilag társasházi működés alakul ki anélkül, hogy az ingatlan jogilag társasház lenne.

Bár ez a gyakorlat sok tulajdonosnak megoldást jelent a lakhatás vagy befektetés szempontjából, az önkormányzatok számára komoly jogi, infrastrukturális és városrendezési gondokat okozhat.

A legfőbb probléma az, hogy az osztatlan közös tulajdon nem biztosítja az egyértelmű tulajdonviszonyokat. Ilyen esetekben minden tulajdonosnak elvileg joga van az egész ingatlan használatára, még ha a felek meg is állapodnak a használati megosztásról. Ez a helyzet vitákhoz vezethet például a parkolás, a közművek vagy a közös költségek megosztása körül, és az önkormányzatoknak sokszor nehéz eldönteni, hány lakóegység működik valójában egy telken. Ez torzíthatja a lakossági nyilvántartásokat, a közműfejlesztési tervezést és a településszerkezeti szabályozást is.

Mit mond a törvény az osztatlan közös tulajdonról? Az osztatlan közös tulajdon jogi fogalmát a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) határozza meg. Lényege, hogy a tulajdonosoknak nem különül el fizikailag a tulajdonrésze az ingatlanon belül: mindegyikük az egész ingatlan meghatározott hányadának tulajdonosa. Ez azt jelenti, hogy minden tulajdonostárs jogosult az egész ingatlan használatára, ugyanakkor köteles a többiek jogait is tiszteletben tartani. Az ilyen helyzetekben a gyakorlatban használati megosztási megállapodással rögzítik, ki melyik részt használja - például kié az emelet vagy a kert -, de ez nem változtat a tulajdonjog közös jellegén, és csak a felek közti viszonyban érvényes.



A jogszabály szerint osztatlan közös tulajdon esetén bármelyik tulajdonos eladhatja a saját tulajdoni hányadát, de a többieket elővásárlási jog illeti meg, vagyis azonos feltételekkel ők előbb megvásárolhatják a részt. Ez a rendszer rugalmas, de problémás is: a közművek, az építési engedélyek és a lakcímbejelentések során nehéz pontosan megállapítani, hány lakóegység működik, és ki a felelős egy-egy döntésért. A közös tulajdon megszüntetése bírósági úton kérhető, de ez hosszadalmas és költséges eljárás, így sok esetben az osztatlan közös tulajdon tartós, nehezen kezelhető jogi állapotként marad fenn.

Jogi szempontból az osztatlan közös tulajdon és a tényleges társasház közötti különbség jelentős. A társasházat jogszabály (a 2003. évi CXXXIII. törvény) szabályozza, és pontosan meghatározza a közös tulajdon és a külön tulajdon arányát, a közös képviseletet, valamint az épület fenntartásának rendjét. Az osztatlan közös tulajdon viszont nem ad ilyen keretet: ha nincs írásos használati megállapodás, a tulajdonostársak egymás rovására is élhetnek jogaikkal. Ez különösen gondot okoz akkor, ha a tulajdonosok közül valaki eladná a részét, vagy ha új építkezés kezdődne a telken.

Városrendezési szempontból az önkormányzatok számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy ezek a megosztások gyakran megkerülik az építési szabályokat. Egy telekre például a helyi építési szabályzat csak egy vagy két lakóegységet engedne, de a tulajdonos több lakrészt alakít ki, majd azokat eladja osztatlan közös tulajdonként. Az így létrejött mini-lakóparkok megnövelik a forgalmat, a parkolási igényt és az infrastruktúra terhelését, miközben hivatalosan nem is léteznek új lakóegységként. Ez hosszú távon túlzsúfoltsághoz és az élhetőség romlásához vezethet.

Az önkormányzatok jogi eszközei e helyzet kezelésére eddig korlátozottak voltak. Az építési engedélyekkel és a településképi eljárásokkal lehet próbálni szabályozni a folyamatot, de ha az ingatlan már elkészült, utólag nehéz fellépni ellene. Erre lehet eszköz az önazonossági törvény.

Rengeteg magyart érint a probléma - főképp időseket

A Balogh László által megfogalmazott probléma valóban kezd társadalmi szintűvé válni. A mai idősek többsége még abban a korszakban építette vagy vásárolta meg otthonát, amikor Magyarországon teljesen természetes volt, hogy egy házban több generáció is együtt él. A nagyobb családi házak a közösségi élet színterei voltak: a szülők, nagyszülők és gyerekek közös háztartásban éltek, egymást segítve a mindennapokban. Az akkori társadalmi berendezkedésben az ingatlan nemcsak lakóhelyet, hanem családi bázist, biztonságot és folytonosságot is jelentett.

Azóta azonban gyökeresen megváltoztak az életmódhoz és a lakhatáshoz fűződő elvárások. A fiatalabb generációk már önállóságra törekszenek, gyakori, hogy a szülői házból elköltözve kisebb, hatékonyabban fenntartható lakásokban élnek. A többgenerációs együttélés helyét a mobilitás, a munkahelyhez vagy életstílushoz igazított lakhatás vette át. Ezzel párhuzamosan az egykor családi házként funkcionáló épületek sokszor túl naggyá váltak az időskorú tulajdonosok számára, akik magukra maradtak a fenntartási terhekkel.

A mai lakáspiaci trendek már egészen más igényeket tükröznek: a hangsúly a kisebb, energiahatékony, könnyebben kezelhető otthonokon van. Míg korábban az volt a cél, hogy legyen hely mindenkinek a családban, ma inkább a kényelmes, fenntartható és rugalmas életformát biztosító ingatlanok iránt nő a kereslet.

Az egyre súlyosbodó problémát az Eurostat adatai is jelzik, amelyekről korábban a Pénzcentrum is beszámolt. Abból az derült ki, hogy

2024-ben a magyar lakosság több mint egynegyede olyan ingatlanban élt, amely nagyobb a szükségleteinél. Ez enyhe emelkedést jelent 2023-hoz képest.

A 65 év felettiek körében még magasabb, 41,8 százalék ez az arány. Fontos kihangsúlyozni, hogy a túlméretezett ingatlan nem feltétlenül jelent luxust: gyakori helyzet, hogy a gyerekek kirepülnek, a szülők pedig nyugdíjasként maradnak a korszerűtlen, nehezen fenntartható családi házban.

A medián jövedelem 60 százaléka felett keresők 26,7 százaléka élt ilyen ingatlanban 2024-ben,

a mediánbér 60 százaléka alatt keresők esetében 22,3 százalékra nőtt ez az arány a 2023-as 15 százalékról.

Az alacsony jövedelmű nyugdíjasok körében pedig 37 százalékra ugrott – ez a legmagasabb érték azóta, hogy az Eurostat 2018-ban módosította a módszertanát. A változtatás óta a magyar adatok fokozatosan emelkedtek: a pandémia és a válság éveiben (2021–2022) nőtt az arány, 2023-ban visszaesett, 2024-ben viszont ismét megugrott.

Területi bontásban korábban inkább a falvak és kisebb városok lakói éltek szükségleteiket meghaladó otthonokban, de 2022 után megfordult a trend: ma már a nagyvárosokban jellemzőbb ez. Ennek egyik oka a rezsiválság: korábban sok fiatal család nagyobb házat vett az agglomerációban, ám az energiaárak emelkedése után visszaesett az érdeklődés a korszerűtlen ingatlanok iránt, és ismét a városi lakások irányába tolódott a kereslet. Így miközben a kisebb településeken stagnált vagy csökkent az arány, a nagyvárosokban emelkedett.