Low Angle View Of Hand Holding Firework Display
Szórakozás

Most érkezett: betiltják a tűzijátékot és petárdát, fájó bírságra számíthat, aki ezt megszegi

Pénzcentrum
2025. december 22. 11:01

Az év utolsó napjaiban is várja a látogatókat Budapest két ikonikus rendezvénye, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas. A belvárosi karácsonyi vásárok az adventi időszak és karácsony után az óévet búcsúztató napokban is a nyugalom és a biztonság szigetei maradnak: az új, átfogó fővárosi szabályozások értelmében egész Budapesten, így az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas területén is szigorúan tilos a tűzijáték és a petárda használata.

Karácsony után is nyitva tart a belföldi és külföldi turisták két kedvelt úti célja, a Vörösmarty Classic Xmas és az Advent Bazilika. A belvárosi ünnepi rendezvények látogatók tömegei számára kínálnak felejthetetlen időtöltést az ünnep fényeivel, valamint a klasszikus karácsonyi tradícióhoz illő válogatott, minőségi kézműves és gasztronómiai kiállítóikkal.

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas az év utolsó napjaiban is meghitt és biztonságos helyszínt biztosít az ünneplőknek. A biztonságos szórakozást idén minden eddiginél szigorúbb előírások garantálják.
Az V. kerületi tavalyi szabályozást követően idén a Fővárosi Önkormányzat is megalkotta a teljes Budapestre vonatkozó, átfogó rendeletét, amely alapján térben és időben szabályozzák a tűzijáték és egyéb pirotechnikai eszközök használatát. Fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni, ez nem változott.

A fővárosi rendelet célja, hogy békés, biztonságos, balesetmentes ünneplésben legyen része mindenkinek, aki Budapesten köszönti az új esztendőt. Az óévbúcsúztatáskor szankcióra számíthat az, aki a rendelet előírásaitól eltérően tűzijátékot használ az V. kerületben. A tavalyi év utolsó napján a hatóságok átfogó akció keretében ellenőrizték a szabályok betartását, és idén is fokozott rendőri jelenlétre, valamint szigorú ellenőrzésekre lehet számítani a Szent István téren és a Vörösmarty téren egyaránt.

A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket. A Szent István téren a Bazilika homlokzatára vetített jubileumi 3D fényfestés, a látványos fényalagút, a grandiózus fényháló és a 12 méter magas karácsonyfa nyújt felejthetetlen élményt. A Vörösmarty téren a megújult fényözön, a Vörösmarty-szobrot óvó hógömb fényshow-ja, a multimédiás LED-fal, valamint az ingyenesen igénybe vehető fényvasút fogadja az érkezőket.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #bírság #biztonság #turizmus #karácsonyi vásár #szilveszter #petárda #szabályozás #tűzijáték #advent #szórakozás #rendelet #fővárosi önkormányzat

