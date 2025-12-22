2025. december 22. hétfő Zénó
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Elképesztő: megütötte a szurkolót a focista, akár hosszú hónapokra el is tilthatják

Pénzcentrum
2025. december 22. 12:53

DK Metcalf, a Pittsburgh Steelers elkapója fegyelmi eljárásra számíthat, miután a Detroit Lions elleni, 29–24-es győzelem során a pálya szélén megütött egy szurkolót - tudósított a The Guardian.

A televíziós felvételeken látható, ahogy Metcalf a pálya szélén szóváltásba keveredik egy nézővel, majd ökölbe szorított kézzel üt felé. A 28 éves játékos alig érte el a kék parókát viselő drukkert, aki a lelátó első sorából hajolt ki a korláton. A játékvezetők nem vették észre az incidenst, ám Metcalf így is utólagos büntetésre számíthat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Lions rájátszásba jutási reményei balszerencsés körülmények között foszlottak szét: Jared Goff utolsó játékból szerzett touchdownját passz akadályozása miatt érvénytelenítették. Az ütésről itt egy videó:

A forduló többi mérkőzésén a Carolina Panthers 23–20-ra legyőzte a Tampa Bay Buccaneerst, és ezzel átvette a vezetést az NFC South csoportban. A Tennessee Titans pedig tizenegy hazai vereség után végre nyerni tudott: 26–9-re verte a Kansas City Chiefset.

A Chiefs nehéz helyzetbe került: egy héttel azután, hogy Patrick Mahomes térdsérülés miatt kidőlt a szezonból, helyettese, Gardner Minshew is térdproblémára hivatkozva hagyta el a pályát a második negyed elején.
Címlapkép: Getty Images
#bírság #büntetés #sport #focista #sérülés #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok #sportbotrány

