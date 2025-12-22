Macauley Bonne zimbabwei labdarúgó jelenleg az angol nyolcadosztályú Maldon & Tiptree csapatában játszik, és nagy tervei vannak az afrikai kontinensviadalra.
Elképesztő: megütötte a szurkolót a focista, akár hosszú hónapokra el is tilthatják
DK Metcalf, a Pittsburgh Steelers elkapója fegyelmi eljárásra számíthat, miután a Detroit Lions elleni, 29–24-es győzelem során a pálya szélén megütött egy szurkolót - tudósított a The Guardian.
A televíziós felvételeken látható, ahogy Metcalf a pálya szélén szóváltásba keveredik egy nézővel, majd ökölbe szorított kézzel üt felé. A 28 éves játékos alig érte el a kék parókát viselő drukkert, aki a lelátó első sorából hajolt ki a korláton. A játékvezetők nem vették észre az incidenst, ám Metcalf így is utólagos büntetésre számíthat.
A Lions rájátszásba jutási reményei balszerencsés körülmények között foszlottak szét: Jared Goff utolsó játékból szerzett touchdownját passz akadályozása miatt érvénytelenítették. Az ütésről itt egy videó:
A forduló többi mérkőzésén a Carolina Panthers 23–20-ra legyőzte a Tampa Bay Buccaneerst, és ezzel átvette a vezetést az NFC South csoportban. A Tennessee Titans pedig tizenegy hazai vereség után végre nyerni tudott: 26–9-re verte a Kansas City Chiefset.
A Chiefs nehéz helyzetbe került: egy héttel azután, hogy Patrick Mahomes térdsérülés miatt kidőlt a szezonból, helyettese, Gardner Minshew is térdproblémára hivatkozva hagyta el a pályát a második negyed elején.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
