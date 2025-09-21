2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 1.Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszer
Otthon

Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 13:01

A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában az Otthon Start hitelkonstrukcióval foglalkoztunk, abból a szempontból megvizsgálva, hogy milyen hatással lehet az ingatlanpiacra. Eddig az összes otthonteremtési támogatás valamilyen szintű ingatlanár emelkedéssel járt, ebben a kérdésben viszont nincs egyértelmű konszenzus, ezért megkérdeztük a terület szakértőit, ők mit gondolnak a kérdésről.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában ismét egy sokakat érintő témát vizsgáltunk, mégpedig, hogy milyen hatással lesz az Otthon Start Program az ingatlanpiacra. Erről a REA Summit − powered by Pénzcentrum ingatlanközvetítői konferencián kérdeztük a szakértőket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője elmondta, hogy az Otthon Start július eleji bejelentése nagy változásokat hozott az ingatlankeresések piacán, és a komoly érdeklődők száma – különösen Budapesten – hétről hétre emelkedik: két hónap alatt több mint kétszeresére nőtt. Beszélt arról is, hogy ezzel együtt az árak is emelkedtek: augusztusról szeptemberre közel 3 százalékkal mentek feljebb a hirdetési árak Budapesten.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a program vételár-korlátja ad egyfajta felső limitet az áremelkedésnek, ami szerinte inkább a fővárosban fejtheti ki hatását.

Könnyen elképzelhető, hogy 110 milliós lakások leárazódnak, és bekerülnek a 90-100 millió közötti vételárrétegbe azért, hogy megfeleljenek az Otthon Start Programnak, viszont az olcsóbb régiókban jó eséllyel áremelkedésre lehet számítani

– jegyezte meg, majd arra is kitért, hogy a tranzakciószám érdemben emelkedni fog, tehát jóval több ingatlan fog gazdát cserélni az Otthon Start indulása miatt.

Kapcsolódó cikkeink:

Az albérletpiaccal kapcsolatban Argyelán József kifejtette, hogy aki jelenleg albérletben lakik, az jó eséllyel inkább lakást fog vásárolni az Otthon Start hitelből, ez a keresletcsökkenés pedig a bérleti díjak emelkedését is megállíthatja, sőt, egyes régiókban akár csökkenést is eredményezhet. Mint mondta, ha a bérleti piac így átalakul, akkor elindulhat a befektetői lakáseladás, ami az ingatlanpiacon kínálati oldalon jelenthet bővülést. Emellett szerinte az is nagyon fontos középtávon, hogy ténylegesen mennyi új ingatlan fog épülni az Otthon Start hatására, és azok mikor kerülnek átadásra, illetve mikor lehet megvásárolni őket, mert addig mindenképpen áremelkedésre kell számítani, utána viszont már beszélhetünk stagnálásról is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Csorba Dániel ingatlanos megjegyezte, hogy a bérleti díj mérséklődése amiatt is bekövetkezhet, hogy sokan bérbeadás miatt vásárolnak, így pedig sokkal nagyobb lesz a kínálat a piacon.

A 10 százalékos önerővel kapcsolatban Argyelán József kiemelte, hogy bár az MNB valóban módosította az ide vonatkozó adósságfék szabályokat, és most már minden első lakásszerző gyakorlatilag 10% önerővel szerezhet ingatlant, ugyanakkor – mint arra az elemző rámutatott – az első lakásszerzésnek a definíciója más az Otthon Startnál és más az MNB rendeletében. „Megfelel valaki az Otthon Start elvárásainak, mert van egy 50%-os tulajdoni hányada, viszont nem felel meg az MNB rendeletnek, mert ott 50%-nál kisebb tulajdoni hányaddal lehet csak 10% önerővel hitelt felvenni” – fejtette ki, majd hangsúlyozta, hogy fontos a hitelfelvétel előtt a tájékozódás, bármennyire is nagy most az általános érdeklődés és felfokozott a piaci hangulat.

Ezt hangsúlyozta Futó Péter is, aki azt is hozzátette, hogy mindenképp célszerű szakértőhöz fordulni hitelfelvétel és ingatlanvásárlás előtt is.

Címlapi kép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#hitel #otthon #mnb #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #támogatás #önerő #otthonteremtés #ingatlanpiac #elemzés #szakértő #bérleti díj #ingatlanárak #albérletpiac #cashtag #REA SUMMIT #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:04
13:01
12:26
12:00
11:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
2025. szeptember 20.
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 21. vasárnap
Máté, Mirella
38. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
3 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
3 napja
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
4
3 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
5
2 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 10:05
Lehangoló látlelet a magyar bérekről: durva, mennyit kell itthon dolgozni az új iPhone 17-ért
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 07:59
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 21. 13:01
Megérkezett a hőség: letarolta a melegfront Európát