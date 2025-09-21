Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában az Otthon Start hitelkonstrukcióval foglalkoztunk, abból a szempontból megvizsgálva, hogy milyen hatással lehet az ingatlanpiacra. Eddig az összes otthonteremtési támogatás valamilyen szintű ingatlanár emelkedéssel járt, ebben a kérdésben viszont nincs egyértelmű konszenzus, ezért megkérdeztük a terület szakértőit, ők mit gondolnak a kérdésről.
A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában ismét egy sokakat érintő témát vizsgáltunk, mégpedig, hogy milyen hatással lesz az Otthon Start Program az ingatlanpiacra. Erről a REA Summit − powered by Pénzcentrum ingatlanközvetítői konferencián kérdeztük a szakértőket.
Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője elmondta, hogy az Otthon Start július eleji bejelentése nagy változásokat hozott az ingatlankeresések piacán, és a komoly érdeklődők száma – különösen Budapesten – hétről hétre emelkedik: két hónap alatt több mint kétszeresére nőtt. Beszélt arról is, hogy ezzel együtt az árak is emelkedtek: augusztusról szeptemberre közel 3 százalékkal mentek feljebb a hirdetési árak Budapesten.
Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a program vételár-korlátja ad egyfajta felső limitet az áremelkedésnek, ami szerinte inkább a fővárosban fejtheti ki hatását.
Könnyen elképzelhető, hogy 110 milliós lakások leárazódnak, és bekerülnek a 90-100 millió közötti vételárrétegbe azért, hogy megfeleljenek az Otthon Start Programnak, viszont az olcsóbb régiókban jó eséllyel áremelkedésre lehet számítani
– jegyezte meg, majd arra is kitért, hogy a tranzakciószám érdemben emelkedni fog, tehát jóval több ingatlan fog gazdát cserélni az Otthon Start indulása miatt.
Az albérletpiaccal kapcsolatban Argyelán József kifejtette, hogy aki jelenleg albérletben lakik, az jó eséllyel inkább lakást fog vásárolni az Otthon Start hitelből, ez a keresletcsökkenés pedig a bérleti díjak emelkedését is megállíthatja, sőt, egyes régiókban akár csökkenést is eredményezhet. Mint mondta, ha a bérleti piac így átalakul, akkor elindulhat a befektetői lakáseladás, ami az ingatlanpiacon kínálati oldalon jelenthet bővülést. Emellett szerinte az is nagyon fontos középtávon, hogy ténylegesen mennyi új ingatlan fog épülni az Otthon Start hatására, és azok mikor kerülnek átadásra, illetve mikor lehet megvásárolni őket, mert addig mindenképpen áremelkedésre kell számítani, utána viszont már beszélhetünk stagnálásról is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Csorba Dániel ingatlanos megjegyezte, hogy a bérleti díj mérséklődése amiatt is bekövetkezhet, hogy sokan bérbeadás miatt vásárolnak, így pedig sokkal nagyobb lesz a kínálat a piacon.
A 10 százalékos önerővel kapcsolatban Argyelán József kiemelte, hogy bár az MNB valóban módosította az ide vonatkozó adósságfék szabályokat, és most már minden első lakásszerző gyakorlatilag 10% önerővel szerezhet ingatlant, ugyanakkor – mint arra az elemző rámutatott – az első lakásszerzésnek a definíciója más az Otthon Startnál és más az MNB rendeletében. „Megfelel valaki az Otthon Start elvárásainak, mert van egy 50%-os tulajdoni hányada, viszont nem felel meg az MNB rendeletnek, mert ott 50%-nál kisebb tulajdoni hányaddal lehet csak 10% önerővel hitelt felvenni” – fejtette ki, majd hangsúlyozta, hogy fontos a hitelfelvétel előtt a tájékozódás, bármennyire is nagy most az általános érdeklődés és felfokozott a piaci hangulat.
Ezt hangsúlyozta Futó Péter is, aki azt is hozzátette, hogy mindenképp célszerű szakértőhöz fordulni hitelfelvétel és ingatlanvásárlás előtt is.
Címlapi kép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet
A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.
A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik.
A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma.
Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.
Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon
Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál.
A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója látleletet adott arról, hogyan próbál alkalmazkodni az ingatlanközvetítői szakma a külső hatásokhoz.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.