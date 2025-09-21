Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?

A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában az Otthon Start hitelkonstrukcióval foglalkoztunk, abból a szempontból megvizsgálva, hogy milyen hatással lehet az ingatlanpiacra. Eddig az összes otthonteremtési támogatás valamilyen szintű ingatlanár emelkedéssel járt, ebben a kérdésben viszont nincs egyértelmű konszenzus, ezért megkérdeztük a terület szakértőit, ők mit gondolnak a kérdésről.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában ismét egy sokakat érintő témát vizsgáltunk, mégpedig, hogy milyen hatással lesz az Otthon Start Program az ingatlanpiacra. Erről a REA Summit − powered by Pénzcentrum ingatlanközvetítői konferencián kérdeztük a szakértőket.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője elmondta, hogy az Otthon Start július eleji bejelentése nagy változásokat hozott az ingatlankeresések piacán, és a komoly érdeklődők száma – különösen Budapesten – hétről hétre emelkedik: két hónap alatt több mint kétszeresére nőtt. Beszélt arról is, hogy ezzel együtt az árak is emelkedtek: augusztusról szeptemberre közel 3 százalékkal mentek feljebb a hirdetési árak Budapesten.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a program vételár-korlátja ad egyfajta felső limitet az áremelkedésnek, ami szerinte inkább a fővárosban fejtheti ki hatását.

Könnyen elképzelhető, hogy 110 milliós lakások leárazódnak, és bekerülnek a 90-100 millió közötti vételárrétegbe azért, hogy megfeleljenek az Otthon Start Programnak, viszont az olcsóbb régiókban jó eséllyel áremelkedésre lehet számítani

– jegyezte meg, majd arra is kitért, hogy a tranzakciószám érdemben emelkedni fog, tehát jóval több ingatlan fog gazdát cserélni az Otthon Start indulása miatt.

Az albérletpiaccal kapcsolatban Argyelán József kifejtette, hogy aki jelenleg albérletben lakik, az jó eséllyel inkább lakást fog vásárolni az Otthon Start hitelből, ez a keresletcsökkenés pedig a bérleti díjak emelkedését is megállíthatja, sőt, egyes régiókban akár csökkenést is eredményezhet. Mint mondta, ha a bérleti piac így átalakul, akkor elindulhat a befektetői lakáseladás, ami az ingatlanpiacon kínálati oldalon jelenthet bővülést. Emellett szerinte az is nagyon fontos középtávon, hogy ténylegesen mennyi új ingatlan fog épülni az Otthon Start hatására, és azok mikor kerülnek átadásra, illetve mikor lehet megvásárolni őket, mert addig mindenképpen áremelkedésre kell számítani, utána viszont már beszélhetünk stagnálásról is.

Csorba Dániel ingatlanos megjegyezte, hogy a bérleti díj mérséklődése amiatt is bekövetkezhet, hogy sokan bérbeadás miatt vásárolnak, így pedig sokkal nagyobb lesz a kínálat a piacon.

A 10 százalékos önerővel kapcsolatban Argyelán József kiemelte, hogy bár az MNB valóban módosította az ide vonatkozó adósságfék szabályokat, és most már minden első lakásszerző gyakorlatilag 10% önerővel szerezhet ingatlant, ugyanakkor – mint arra az elemző rámutatott – az első lakásszerzésnek a definíciója más az Otthon Startnál és más az MNB rendeletében. „Megfelel valaki az Otthon Start elvárásainak, mert van egy 50%-os tulajdoni hányada, viszont nem felel meg az MNB rendeletnek, mert ott 50%-nál kisebb tulajdoni hányaddal lehet csak 10% önerővel hitelt felvenni” – fejtette ki, majd hangsúlyozta, hogy fontos a hitelfelvétel előtt a tájékozódás, bármennyire is nagy most az általános érdeklődés és felfokozott a piaci hangulat.

Ezt hangsúlyozta Futó Péter is, aki azt is hozzátette, hogy mindenképp célszerű szakértőhöz fordulni hitelfelvétel és ingatlanvásárlás előtt is.

Címlapi kép: Illyés Tibor, MTI/MTVA