A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
Rengetegen vennének ilyen lakást az Otthon Startból: de van egy óriási buktató benne
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet, melyek korábban főként a szerényebb keresettel és tőkével rendelkezők, illetve a befektetési céllal vásárlók körében voltak népszerűek. Bár vételár szerint ezek a piac legolcsóbb lakásai, a négyzetméteráruk jellemzően magasabb, mint az átlag, Budapesten átlagosan 1,8 millió forint, ami viszont gátat szab annak, hogy valaki az Otthon Start kedvezményes hitelét felvehesse hozzá.
Az elmúlt években tapasztalható ingatlanpiaci áremelkedés hívta életre a minigarzonok iránti keresletnövekedést. A 25 négyzetméter alatti összekomfortos lakásokat leginkább a kevesebb pénzzel, önerővel rendelkező, otthonteremtési céllal vásárlók és a befektetők keresik leginkább.
“Bár alacsony áruk és fenntartási költségük vonzó lehet, sokszor ezeket a minilakásokat leválasztott helyiségekből, például raktárból, pincéből üzlethelyiségből alakítják ki, így a nem megfelelő besorolás a hitelfelvételnél problémát okozhat” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai alapján a minigarzonok a teljes magyar lakáskínálat 1 százalékát teszik ki. A legtöbb minilakást Budapesten, azon belül is Erzsébetvárosban, Józsefvárosban, valamint a XIII. és XX. kerületekben kínálják, de Terézvárosban és a XXI. kerületben is több tucat ilyen lakást kínálnak. Vidéken nem nagyon találkozni 10-20 négyzetméteres lakásokkal, Szegeden és Pécsen hirdetnek elenyésző számban ilyen paraméterekkel ingatlanokat.
Azoknak, akik ilyen lakásokban gondolkodnak, érdemes a környék átlagos négyzetméterárainál jóval magasabbal kalkulálniuk, főleg, ha felújítottak. Az ingatlanpiac egyik sajátossága, hogy általában minél kisebb egy ingatlan, annál magasabb a négyzetméterára, ez pedig a 25 négyzetméter alatti ingatlanokra halmozottan igaz, főleg, ha felújított
- hívta fel a figyelmet Futó Péter. Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint tavaly szeptemberhez képest bő egyharmaddal kínálják többért a minigarzonokat, Budapesten jelenleg 1,8 millió forintért hirdetik meg négyzetméterét az eladók, a legdrágább V. kerületben viszont 2,8 millió forintért. “Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start kedvezményes hitele csak kevés esetben használható fel egy kis lakás megvásárlására, hiszen az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limit gátat szab ennek” - hangsúlyozta.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A VII., VIII. és XIII. kerületekben nagyjából 40 millió forint egy átlagos minigarzon, a XX.-ban viszont már 27 millió forintért is kaphatunk ilyeneket. Az I. kerülteben ugyanakkor 54 millió, az V. kerületben pedig már 65 millió forinttal kell számolni. Mint Futó Péter mondta, “Vidéken a legdrágább Debrecenben 31 millió, Szegeden 27 millió, Pécsen 23 millió az átlagár, de a kínálat itt jóval szűkebb, mint az említett budapesti kerületekben”.
Kiadásra jobban megéri
A 25 négyzetméter alatti ingatlanok a rövid távú lakáskiadás miatt voltak népszerűbbek a befektetők körében, ám a 2026 végéig tartó moratórium miatt ezzel most nem számolhatnak a Budapesten vásárlók. Azzal viszont igen, hogy hosszú távon nagyobb hozamot hoz, mint a nagyobb ingatlanok. “Budapesten a minigarzonok átlagos bérleti díja 170 ezer forint, ami 39 millió forintos vételárral számolva, hosszú távú kiadás esetén 5 százalék körüli bruttó hozamot eredményez, szemben a nagyobb lakások 4 százalék körüli, vagy az alatti átlagával - tette hozzá Futó Péter.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.
Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon
Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál.
A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója látleletet adott arról, hogyan próbál alkalmazkodni az ingatlanközvetítői szakma a külső hatásokhoz.
Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia nyitó szekciója átfogó képet adott az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról.
Életveszélyes játszóterekkel van tele az ország? Lesújtó eredményre jutott az ellenőrzés, ki vigyáz a gyerekek biztonságára?
A kormányhivatalok a gyermekek védelme érdekében rendszeresen ellenőrzik a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
Elképesztő lakásroham indult Budapesten: nagyon jól járhat, aki ilyen ingatlant adna el a fővárosban?
Budapesten gyorsabban elkelnek a lakások, mint egy évvel korábban: a panellakások esetében a július és szeptember közötti három hónapos időszakban 55 nap elég az eladáshoz.
Idén január közepén részben elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést.
Csúnya ősz elé nézhet rengeteg magyar ingatlantulaj: kiadták a figyelmeztetést, ennek a fele sem tréfa
A fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.