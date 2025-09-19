Rengetegen vennének ilyen lakást az Otthon Startból: de van egy óriási buktató benne

Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet, melyek korábban főként a szerényebb keresettel és tőkével rendelkezők, illetve a befektetési céllal vásárlók körében voltak népszerűek. Bár vételár szerint ezek a piac legolcsóbb lakásai, a négyzetméteráruk jellemzően magasabb, mint az átlag, Budapesten átlagosan 1,8 millió forint, ami viszont gátat szab annak, hogy valaki az Otthon Start kedvezményes hitelét felvehesse hozzá.

Az elmúlt években tapasztalható ingatlanpiaci áremelkedés hívta életre a minigarzonok iránti keresletnövekedést. A 25 négyzetméter alatti összekomfortos lakásokat leginkább a kevesebb pénzzel, önerővel rendelkező, otthonteremtési céllal vásárlók és a befektetők keresik leginkább.

“Bár alacsony áruk és fenntartási költségük vonzó lehet, sokszor ezeket a minilakásokat leválasztott helyiségekből, például raktárból, pincéből üzlethelyiségből alakítják ki, így a nem megfelelő besorolás a hitelfelvételnél problémát okozhat” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai alapján a minigarzonok a teljes magyar lakáskínálat 1 százalékát teszik ki. A legtöbb minilakást Budapesten, azon belül is Erzsébetvárosban, Józsefvárosban, valamint a XIII. és XX. kerületekben kínálják, de Terézvárosban és a XXI. kerületben is több tucat ilyen lakást kínálnak. Vidéken nem nagyon találkozni 10-20 négyzetméteres lakásokkal, Szegeden és Pécsen hirdetnek elenyésző számban ilyen paraméterekkel ingatlanokat.

Azoknak, akik ilyen lakásokban gondolkodnak, érdemes a környék átlagos négyzetméterárainál jóval magasabbal kalkulálniuk, főleg, ha felújítottak. Az ingatlanpiac egyik sajátossága, hogy általában minél kisebb egy ingatlan, annál magasabb a négyzetméterára, ez pedig a 25 négyzetméter alatti ingatlanokra halmozottan igaz, főleg, ha felújított

- hívta fel a figyelmet Futó Péter. Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint tavaly szeptemberhez képest bő egyharmaddal kínálják többért a minigarzonokat, Budapesten jelenleg 1,8 millió forintért hirdetik meg négyzetméterét az eladók, a legdrágább V. kerületben viszont 2,8 millió forintért. “Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start kedvezményes hitele csak kevés esetben használható fel egy kis lakás megvásárlására, hiszen az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limit gátat szab ennek” - hangsúlyozta.

A VII., VIII. és XIII. kerületekben nagyjából 40 millió forint egy átlagos minigarzon, a XX.-ban viszont már 27 millió forintért is kaphatunk ilyeneket. Az I. kerülteben ugyanakkor 54 millió, az V. kerületben pedig már 65 millió forinttal kell számolni. Mint Futó Péter mondta, “Vidéken a legdrágább Debrecenben 31 millió, Szegeden 27 millió, Pécsen 23 millió az átlagár, de a kínálat itt jóval szűkebb, mint az említett budapesti kerületekben”.

Kiadásra jobban megéri

A 25 négyzetméter alatti ingatlanok a rövid távú lakáskiadás miatt voltak népszerűbbek a befektetők körében, ám a 2026 végéig tartó moratórium miatt ezzel most nem számolhatnak a Budapesten vásárlók. Azzal viszont igen, hogy hosszú távon nagyobb hozamot hoz, mint a nagyobb ingatlanok. “Budapesten a minigarzonok átlagos bérleti díja 170 ezer forint, ami 39 millió forintos vételárral számolva, hosszú távú kiadás esetén 5 százalék körüli bruttó hozamot eredményez, szemben a nagyobb lakások 4 százalék körüli, vagy az alatti átlagával - tette hozzá Futó Péter.