Óriási fordulat jöhet a hazai albérletpiacon az Otthon Start miatt: erre kevesen számítottak

Behúzták a féket a bérlők a budapesti albérletpiacon augusztusban, ezzel 2 éves mélypontra zuhantak a keresleti bérleti díjak. Ennek fő oka, hogy az Otthon Start Programban érintettekkel szűkült az albérletkeresők tábora: ők kivárnak, és inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni – derül ki a Rentingo legfrissebb albérletpiaci elemzéséből. Ennek megfelelően a bérlők a múlt hónapban átlagosan már csak 212 ezer forintot voltak hajlandó fizetni egy albérletért, ami látványos, 8 százalékos visszaesés júliushoz képest. Ezzel szemben a bérbeadók továbbra is próbálják tartani az áraikat, átlagosan 254 ezer forintért hirdették kiadó lakásukat a fővárosban, ami miatt 3 éve nem látott szélességűre nyílt az árolló.
Drasztikus fordulat következett be a budapesti albérletpiacon augusztusban: a keresleti bérleti díjak 8 százalékkal estek vissza júliushoz képest, és ezzel kétéves mélypontra süllyedtek – mutat rá legfrissebb elemzésében a Rentingo bérbeadó platform. A 212 ezer forintos átlagos keresleti árnál kevesebbet utoljára 2023 augusztusában fizettek volna a bérlők egy fővárosi bérlakásért.
A bérbeadók ezzel szemben egyelőre nem engednek: a kínálati bérleti díjak továbbra is a nyár folyamán elért szinteken tetőznek, az elvárt összegeken csak lassan és nehezen hajlandóak engedni. A piac így erőteljesen kettészakadt, az árolló pedig olyan szélesre nyílt, amire 2022 szeptemberében volt utoljára példa.
Otthon Start: ez magyarázza a hirtelen fékezést
A Rentingo szerint a kereslet visszaesésének egyértelmű oka a szeptemberben induló Otthon Start Program. A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel komoly lehetőséget jelent azoknak a bérlőknek, akik rendelkeznek megfelelő megtakarítással a szükséges önerőhöz, illetve stabil, magasabb jövedelemmel a hitelképességhez. Mivel ők szeretnék kihasználni a kedvezményes hitelt, inkább kivárnak, így első körben épp az a réteg esett ki a keresleti oldalról, akik az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandóak voltak megfizetni. Hiányuk a piacról ezért az átlagos keresleti szint drasztikus visszaesését eredményezte.
A bérbeadó platform arra is felhívja a figyelmet elemzésében, hogy az Otthon Start Program révén megvalósuló vásárlások jelentős része befektetési céllal történhet majd, ezek az ingatlanok pedig
előbb-utóbb a bérlakáspiacon jelennek meg. Amennyiben ez bekövetkezik, a bővülő kínálat nehezítheti a bérbeadókat a bérletidíj-emelésben, a kínálati átlagár így idén várhatóan továbbra sem üti át a 255-260 ezer forint környéki üvegplafont.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
