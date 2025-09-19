Otthon Start láz: így adhatod 50%-kal drágábban a lakásodat, tényleg működik a trükk

A modell célja, hogy azonosítsa a magas kockázatú pácienseket a betegségek megelőzése érdekében.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia záró panelbeszélgetése látványosan mutatta meg, hogyan fonódik össze technológia, stílus és bizalom az értékesítés új világában. A „Ügyfélélménytől az eredményig” című beszélgetésben öt különböző szakterület képviselője – home stager, stylist, testbeszédszakértő, 3D-s technológiai fejlesztő és hideghívás-specialista – osztotta meg gyakorlati tapasztalatait arról, hogyan lehet ma hatékonyan megszólítani, meggyőzni és megtartani az ügyfeleket. A moderátor Hörömpöli-Tóth Levente volt, a szakmai gondolatokat pedig olyan nevek fémjelezték, mint Bíró Nóra, Fodor Imola, Frank Patrícia, Kovács László és Pacsek János.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia II. szekciójának záró panelbeszélgetése – „Ügyfélélménytől az eredményig – Innovatív eszközök és hatékony szakmai kompetenciák az értékesítés szolgálatában” – látványos és gyakorlati példákon keresztül mutatta be, hogyan formálódik az értékesítői szakma a technológiai és társadalmi változások hatására.
A moderátor Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírója volt, a beszélgetésben pedig öt különböző szakterület képviselője osztotta meg tapasztalatait: Bíró Nóra, testbeszédszakértő, a MOST Hungary sales trénere, Fodor Imola, home stager, ingatlanfejlesztő, marketing szakértő (Imola Fodor Interiors), Frank Patrícia, stylist, stílus- és színtanácsadó, Kovács László, 3D Scan Plus alapítója, cégvezetője és Pacsek János, a BestLine Consulting értékesítési trénere hideghívás- és kifogáskezelés specialista.
A beszélgetés az értékesítési folyamat mentén haladt: az ingerküszöb átlépésétől a bizalomépítésen át egészen a technológiai támogatásig. Fodor Imola hangsúlyozta, hogy a home staging nem luxus, hanem megtérülő befektetés – különösen a beragadt lakások esetében. Egy konkrét példában egy 100 millióért hirdetett, felújítandó lakásból 180 milliós eladás lett, miután 40 millióból felkészítették az ingatlant.
Ez egy win-win-win helyzet: az eladó, az ingatlanos, a stager és a vevő is jól jár
– fogalmazott. Kovács László a 3D szkennelés előnyeit emelte ki:
A vevő otthonról bejárhatja az ingatlant, kontextusban látja a tereket, és kevesebb kérdőjellel érkezik a helyszínre.
Egy esetben a vevő egyetlen személyes látogatás után döntött, miután 12 barátjával is megosztotta a virtuális bejárást. Pacsek János szerint a hideghívás továbbra is mennyiségi munka, de a sikeresség kulcsa a minőségi reagálás és a piaci változások lekövetése. Emellett bemutatta saját fejlesztésű mesterséges intelligenciáját, amely az ingatlanközvetítők munkáját támogatja:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Scriptet ír, kifogáskezelést javasol, és már a saját hangommal is tud hideget hívni – brutál, hogy magammal beszélgetek, de működik.
Frank Patrícia és Bíró Nóra a megjelenés és testbeszéd fontosságát hangsúlyozták. Patrícia szerint „a hitelesség ott kezdődik, hogy az ember jól van magával – a stílus nem luxus, hanem alap.” Nóra hozzátette:
A testbeszéd nem haladó szint, hanem minimum. Már a telefonban hallatszik, hogy mosolygunk-e.
A panel végén egy szavazás is zajlott: a résztvevők szerint az értékesítésben a legfontosabb skill a bizalomépítés, ezt követte a kommunikáció és tárgyalástechnika. A digitális eszközök használata meglepően alacsony pontszámot kapott – pedig a szakértők szerint épp ez lehet a jövő kulcsa.
Képek: Portfolio
