Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje

A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba: hogyan hat a 3%-os Otthon Start hitel az ingatlanpiacra, milyen technológiai újítások formálják az értékesítést, és mire képes ma a mesterséges intelligencia a hideghívásokban. Csorba Dániel ingatlanos és Görzsöny Péter ingatlan szoftverfejlesztő közös előadása nemcsak adatokat, hanem jövőképet is hozott – néha meglepő, néha provokatív formában.

A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában, „Új keretek, megújuló szerepek – A közvetítői szakma alkalmazkodása kívülről jövő hatásokhoz” címmel, külön blokkot kapott a „Kalmárok extra” előadás, ahol Csorba Dániel ingatlanos, youtuber, valamint Görzsöny Péter ingatlan szoftverfejlesztő közösen elemezték az Otthon Start Program 3%-os hitelének piaci hatásait és a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeit az ingatlanközvetítésben.

A beszélgetés során kiderült: bár a 3%-os hitel sokak számára vonzó, a befektetők számára nem feltétlenül jelent áttörést. A kamatkülönbség nem elég nagy ahhoz, hogy önmagában üzleti előnyt jelentsen, a valódi értéknövekedés inkább a lakások árának emelkedésében rejlik. Görzsöny Péter szerint a program hatására egyre több albérletben élő fiatal gondolkodik el a saját lakás vásárlásán, ami hosszabb távon az albérletpiacra is hatással lehet – bár az árcsökkenés mértéke várhatóan nem lesz drasztikus.

Csorba Dániel ingatlanos, youtuber és Görzsöny Péter ingatlan szoftverfejlesztő a A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencián 2025. szeptember 17-én.

A beszélgetés második felében a mesterséges intelligencia került fókuszba. Görzsöny Péter bemutatta fejlesztés alatt álló hideghívó rendszerét, amely képes valós időben reagálni, hirdetéseket értelmezni, és automatikusan ajánlatot tenni a kereső ügyfeleknek. A rendszer nemcsak szövegeket, hanem képeket is elemez, így például felismeri a konyhai szagelszívót vagy a csempe stílusát, és ezek alapján személyre szabott ajánlatot küld. A fejlesztés október közepére készül el, és célja, hogy az AI ne csak támogassa, hanem részben automatizálja az ingatlanközvetítési folyamatokat.

Mint megtudhattuk, bár az AI nem váltja ki a profi hideghívókat, az átlagos szintet már most is hozza, ráadásul fáradhatatlanul dolgozik, akár több száz hívást is lebonyolít naponta. A rendszer asszertív módon kommunikál, nyíltan vállalja, hogy mesterséges intelligencia, és ezzel újfajta bizalmi viszonyt épít ki az ügyfelekkel.

A „Kalmárok extra” előadás egyértelművé tette: az ingatlanközvetítői szakma technológiai forradalom előtt áll, miközben a piaci mozgások továbbra is sok bizonytalanságot rejtenek. A következő hónapokban eldől, hogy a 3%-os hitel valóban új lendületet ad-e a piacnak – és hogy az AI mikor válik a mindennapi közvetítői munka szerves részévé.