Tömegek menekülnek ezekről a településekről: lassan tényleg kiürül az ország keleti fele

Ezen a héten is egy csokorba szedtük nektek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi híreinket. Legyen szó a munkaerőpiacról, ingatlanpiacról, biztosításokról, a befektetésekről vagy épp a rezsit, bevásárlást, esetleg egészséget övező kérdésekről, szerkesztőink ezúttal is kitettek magukért. Ha kíváncsi vagy a cikkekre, kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra!

Ezeket a szakmákat éri meg tanulni 2023-ban: ilyen képzettséggel számíthatnak a diákok magas bérre

Nem mindig a legnépszerűbb képzések és szakmák azok, amelyekben a legmagasabb fizetéseket lehet elérni. Sőt, az egyes képzési területeken belül sem mindegy, melyik részterületre szakosodik valaki, mert ez később több százezer forintos fizetési különbségeket is eredményezhet. Megvizsgáltuk, hogy a technikumokban, illetve a felsőoktatási szakképzéseken szerezhető végzettségekkel milyen foglalkozásokat lehet űzni, és milyen átlagfizetésekkel számolhat, aki az egyik vagy másik képzést választja.

EZ IS ÉRDEKELHET Balogh Levente: sokan meggazdagodhatnak a visszaváltós PET-palackokból Magyarországon 2024. január elsejétől be kell vezetni a visszaváltható PET-palackokat, Balogh Levente pedig azt várja az intézkedéstől, hogy a csomagolóanyagok teljesen eltűnnek a szemétből.

EZ IS ÉRDEKELHET Erre a fordulatra nem számított az Ötöslottó két új milliárdosa: seperc alatt elúszhat a mesés vagyon Két szerencsésnek is telitalálata volt az Ötöslottón. A hirtelen jött vagyon azonban könnyen el is úszhat, ha nem kezeli azt megfelelően az ember.

Magyarok tömegeire van valós veszéllyel a ChatGPT igazi árnyoldala: ezzel sokan nem számolnak

Bár sokak számára a ChatGPT már most egy kivételes képességű intelligenciának tűnhet, egyáltalán nem az. Nem gondolkodik, nem kritizál, egyszerűen csak megjósolja, hogy egy adott szó után nagy valószínűséggel milyen szó következhet. Így épít szöveget: néha nagyon jól, néha pedig kevésbé. A baj nem is ez, hanem hogy sokan nem értik a működését, sokkal nagyobb jelentőséggel ruházzák fel mint kellene. A diákok azt hiszik, a program tudásával helyettesíthetik a sajátjukat, pedig ez nagyon nincs így. Sőt, főleg azoknak árthat igazán, akik inkább ezzel úsznák meg a számonkéréseket. A ChatGPT által felvetett megannyi kérdés közül az oktatásra gyakorolt hatásaival beszélgettünk Dr. Friedmann Viktorral, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatójával.

EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan kiürül az ország keleti fele: tömegek menekülnek ezekről a településekről 2021-es évhez képest csökkent a belföldi vándorlás, a járvány előtti évekhez képest azonban még mindig többen váltottak lakóhelyet. Csökkent a kistelepülésekre áramlók száma is.

Szigorú büntetés vár a magyar utak tahóira: börtönbe is kerülhet, aki igazán pofátlan

Ezen a héten a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag a leggyakoribb bunkóságokkal foglakozott, amelyekkel a közutakon találkozhatunk. Ehhez kapóra jött, a Mercedestől kapott tesztautónk is, amely teljes mértékben megfelel a sztereotípiáknak: egy nagy, sötét színű terepjáró. Az egyes szituációk megértésére a Kreszprofesszorként is ismert Pető Attila közlekedési szakértőt hívtuk segítségül. Emellett az is kiderül, megér-e 33 millió forintot a Mercedes GLC SUV egy dízelmotorral.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos dolog derült ki a légitársaságokról: erről jobb ha tudsz, ha te is félsz a repüléstől Tényleg felesleges az aggodalom, hiszen 2022-ben összesen 158 ember veszítette életét a levegőben, míg a közutakon 1,5 millióan halnak meg évente.

Színt vallott rögzített kupakjairól a Coca-Cola: ez elől nincs menekvés, emiatt utálhatják ennyien

A Coca-Cola az EU-s határidőhöz képest (2024 nyara) több mint 1 évvel korábban bevezette a rögzített kupakokat üdítős flakonjain. Ennek viszont sok vásárló nem örült, a vállalat viszont üzent nekik: idő lesz megszokni az újdonságot. Sokaknak ugyanakkor azért lehet baja az új kupakkal, mert nem tudják miként kellene azokat használni helyesen. Mutatjuk, mit gondol a cég a kupakmizériáról, illetve hogy mit javasolnak a fanyalgó fogyasztóknak.

Rejtélyes fájdalom keseríti a magyarok életét: rengetegen nem is sejtik, hogy ez áll a hátterében

Magyarországon az ezredforduló óta széles körben elterjedtek a mobiltelefonok, manapság a legtöbben okostelefont használnak. A kezdetben főként telefonálására, SMS-ezésre használt készülékek manapság már számos funkciót kínálnak, a wi-finek és mobilinternek hála. Azonban megvan a mobilozásnak az áldatlan hatása is: a jellegzetes testtartás, amikor ülő helyzetben a kezünkben tartva a telefont használjuk, nyakfájdalomhoz vezethez. Eleve az ülő, jellemzően a monitorok előtt végzett munka okoz egészségügyi problémákat, ezt pedig a napi több órányi mobilozás csak súlyosbítja.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez ma a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon: 5 millió alatt már szinte semmit sem kapsz 4 millió forint alatt még mindig lehetetlen új autót vásárolni Magyarországon, a legfapadosabb, legolcsóbb modell is jóval többe kerül ennél.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok konyhaszekrényeiben: nem is sejtik, mit őrizgetnek A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mennyire éri meg a borra, mint befektetésre tekinteni, egyáltalán van-e ennek Magyarországon kultúrája?

Nehéz elhinni, melyik a svájci után a legdolgosabb nép Európában: a magyarok kanyarban sincsenek

A világ országaiban a legtöbb munkaóra egy héten a katariakra jut, több mint 40 órát dolgoznak átlagosan. Eközben Dzsibutiban és Szomáliában ennek negyedét sem éri el a munkaóra rátája. Magyarország nincs a TOP50-ben sem világranglistán, és Európán belül sem tartozunk az élbolyba. A friss statisztikákból az is kiderült, hogy amíg a 2020-as járványos év visszaesése után a környező országokban kilőtt a munkaórák száma, nálunk azóta is a szomszédokhoz képest alacsonyabb szinten stagnál.

EZ IS ÉRDEKELHET Egy éve voltak ilyen akciók utoljára: komoly roham indulhat a magyar boltokba a hétvége előtt A Pénzcentrum most megnézte, hogy milyen akciókkal várják a boltok az anyák napját, és mint kiderült, a Lidl kénytelen volt visszavonni egy leárazást.

EZ IS ÉRDEKELHET Modern népbetegséget gyógyíthatnak ezek az egyszerű élelmiszerek: te eszel belőlük eleget? Ha látszólag semmi nem indokolja a rossz közérzetet, érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy mit fogyasztottunk korábban, hiszen az, hogy hogyan és mit eszünk, összefügghet ezekkel a mentális hullámvölgyekkel is.

Zubreczki Dávid: Néhány ember rövid távú érdeke miatt gyakran feláldozzuk a közösség érdekeit

"Magyarországon szerintem nem nagyon érdemes komolyan venni a fejlesztési terveket meg a hozzájuk kötött határidőket. Ennek sok 100 éves hagyománya van. (...) Ha az együttműködést nézem, nem vagyok különösebben optimista. De ha azt nézem, hogy Budapest egy élhető város legyen, akkor egyáltalán nem állunk rosszul. (...) Az összes hiba abból adódik, hogy vannak ezek a hatalmas értékeink, építészeti, kulturális, természeti, de ezeket abszolút nem becsüljük semmire" - árulta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Zubreczki Dávid. Az Urbanista blog egykori alapítójával, íróval, építészeti mesemondóval Budapest építészeti örökségéről, a benne rejlő lehetőségekről, köztük a jövőbe mutató és az urbanisztikai szempontból problémásabb fejlesztésekről beszélgettünk. Dávid hamarosan előadást tart a Pénzcentrum és a Portfolio közös rendezvényén, a GEN Z FEST 2023-on. Gyere el, és hallagsd meg "Nem elég kényelmes a város? A jövő városa még kényelmetlenebb lesz” című előadását, és a többi neves előadónkat is.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliós fizetéssel is nehezen találnak szakembereket ezekre a munkákra: hová tűnt a rengeteg dolgozó? Botond Szabolcs, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány társelnöke beszélt a Pénzcentrumnak a szakma jelenlegi helyzetéről és a részletekről.

Arcul csapja a valóság a magyar fiatalokat: egyre nehezebb lesz a megélhetésük itthon

Csökkent a pályakezdők aránya a teljes foglalkoztatottságon belül Magyarországon - derült ki az uniós statisztikai hivatal adataiból. A tendencia nem csak nálunk romlik, 20 uniós országban is hasonló a helyzet. Ugyanakkor 2022 végén már csak 4,1 százaléknyi pályakezdő volt a hazai foglalkoztatásban, ami a legrosszabb értékek között van. Egy korábbi felmérés szerint egyébként a fiatalabb munkavállalók jellemzően hosszabb idő alatt találják meg első munkahelyüket, mint annak idején az idősebbek.

EZ IS ÉRDEKELHET Így tényleg pikk-pakk meggazdagodhat az ember? Bárkinek működhet ez az ősi trükk Nemrég jelent meg a Netflixen a How to get rich (Hogyan legyünk gazdagok) című sorozat, amit Ramit Sethi pénzügyi tanácsadó és író vezet. De érdemes vajon belekezdeni?

Kíméletlen nyár vár a magyar kerttulajokra: százeres, de milliós kiadás is lehet a móka vége

Lassan, de biztosan kezdődik a grill-, és BBQ-szezon, egyre többen mennek majd ki a kertjükbe sütögetni. Kritikus azonban a döntés: milyen berendezést vásároljunk? Gázgrillt, gömbgrillt vagy esetleg rögtön egy smokert? És mennyiért? Az utóbbi években az nem változott, hogy a legolcsóbb darabok 10 ezer forint alatt, míg a legdrágább eszközök 2-3 millió forint között mozognak. Aki viszont már kezdésnek jót akar magának a berendezések talaján, annak legalább 60-70 ezer forinttal kell számolni egy gömbgrill esetében is, miközben a gázsütők inkább 100 ezer forint fölött indulnak. A határ pedig a csillagos ég, akár milliós tétel is lehet a móka vége – kérdés, a jelenlegi gazdasági helyzetben ki engedheti ezt meg magának?