Brutál költségekbe verhetik magukat az ilyen képzéseken tanuló diákok: tudják, mit vállalnak?

Tízezer forint híján egymillióba is kerülhetnek a gazdasági képzések, de a művészeti szakok sem sokkal olcsóbbak - írja az Eduline. Az „olcsóbb” önköltséges egyetemi képzések is 200-300 ezer forintba kerülnek, azonban ennek akár a négyszeresét is elkérhetik más szakokon.

Az Oktatási Hivatal márciusban publikált adatai szerint 120 990-an jelentkeztek az idei felsőoktatási felvételi során valamelyik egyetem szeptemberben induló képzésére. A jelentkezők 67 százaléka alapképzésre, 20 százaléka mesterképzésre, 10 százaléka osztatlan szakokra, 3 százaléka pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezett. Bár az OH honlapján elérhető közleményből az nem derült ki, hogy a közel 121 ezer jelentkezőből hányan jelentkeztek önköltséges képzésre is, ezt lehet tudni, hogy 2020 óta nem volt olyan magas a költségtérítéses képzésekre felvettek száma, mint tavaly, vagyis 2023-ban. Tavaly a 126 449 jelentkezőből 94 785-en nyertek felvételt, közülük 20 301-en költségtérítéses képzésre. Vagyis minden ötödik 2023-ban felvett egyetemistának tandíjat kell fizetni a képzéséért. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tandíj a magyar nyelvű, nappali tagozatos képzések esetében általában félévente 200-300 ezer forint között mozog, ami egy hat féléves képzés végére - csúszás nélkül - nagyjából 1,8 millió forintos költséget jelent. Bizonyos szakok árai azonban ennél sokkal magasabbak, elérhetik a félévente közel 1,5 millió forintos összeget is - írja a lap. Legdrágább egyetemi alap- és osztatlan képzések 2024-ben Állatorvosi képzés: állatorvosnak mindössze egyetlen intézményben tanulhatnak a hallgatók az országban, amely egyben a legdrágább egyetemi képzés is. Önköltséges formában félévente 1 450 000 forintba kerül az oktatás, ráadásul a képzés 11 félévig tart, tehát összesen 15 950 000 forintba kerül ösztöndíj, támogatás híjján.

Általános orvosi képzés: a második legdrágább képzés nem sokkal marad el az állatorvositól. Az általános orvosin tanulóknak félévente 1 350 000 forintot kell fizetniük, mivel a képzés 12 félévig tart, a tandíj teljes összege 16 200 000 forint.

Fogorvosi képzés: a tandíj, akárcsak az általános orvosin, 1 350 000 forint. Itt azonban „csak” 10 félévig tanulnak a hallgatók, így a képzés összköltsége az orvosi szakok között itt a legalacsonyabb.

Angol nyelvű gazdasági képzések: Bizonyos egyetemeken majdnem eléri az egymillió forintot az angol nyelvű gazdasági képzések féléves költsége. Ezek már tavaly is 900 ezer forintba kerültek a Budapesti Corvinus Egyetemen, idén megemelték az árakat és az angol nyelvű gazdálkodási és menedzsment (7 félév), valamint a nemzetközi gazdálkodás (8 félév) képzésen a hallgatóknak félévente 990 000 forintot kell fizetnie. Az IBS Nemzetközi Gazdasági Főiskolán ezekért a képzésekért 950 000 ezer forintot kérnek el félévente - írja a lap.

Színművész képzés: a Színház- és Filmművészeti Egyetem idén sem indít önköltséges színművész képzést. Fizetős formára ilyen szakon egyedül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen van lehetőség. Az egyetem kaposvári campusán 10 féléves a színművész képzés, aminek a féléves tandíja 950 000 forint. Ezzel megegyező hosszúságú a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházrendező képzése, ami szintén 950 ezer forintba kerül félévente. A legdrágább alap- és osztatlan képzések közül több is szerepel a legnépszerűbb képzések top 15-ös listájában: általános orvosnak például 2428-an jelentkeztek idén a felvételi listájuk első helyén, ami így a 10. legtöbb elsőhelyes jelentkezőt vonzó képzés lett. Gazdálkodási és menedzsmentre 6801-en, kereskedelem és marketingre 3581-en, nemzetközi gazdálkodásra pedig 2159-en jelentkeztek a listájuk első helyén. Igaz, a legtöbben magyar nyelvű képzésre. A tíz legtöbb elsőhelyes jelentkezőt vonzó alap- és osztatlan képzés listája a következőképp alakult: gazdálkodási és menedzsment (6801)

pszichológia (4948)

jogász (4178)

ápolás és betegellátás (3641)

kereskedelem és marketing (3581)

mérnökinformatikus (3271)

óvodapedagógus (3531)

gyógypedagógus (2944)

gépészmérnök (2656)

általános orvos (2428)

Címlapkép: Getty Images

