Erre a fordulatra nem számított az Ötöslottó két új milliárdosa: seperc alatt elúszhat a mesés vagyon

Két szerencsésnek is telitalálata volt az Ötöslottón, így fejenként 2,3 milliárd forintot nyertek. A hirtelen jött vagyon azonban könnyen el is úszhat, ha nem kezeli azt megfelelően az ember. A Pénzcentrum most összeszedte, milyen lehetőségei vannak az ország két új milliárdosának arra, hogy megvédjék nyereményüket az inflációtól.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, szombat este elvitték az Ötöslottő 4,6 milliárd forintos főnyereményét, ez minden idők 4. legmagasabb jackpotja volt. Ráadásul nem egy, hanem két szerencsés is a 7; 13; 28; 47; 58-as számsorozatot húzta be, amivel fejenként 2,3 milliárd forinttal gazdagodtak.

Viszont a hatalmas nyeremény egyben édes teher, hiszen ilyen inflációs környezetben okosan kell dönteni arról, hová is kerüljön a hirtelen jött összeg.Vélhetően a két nyertes szeretné olyan helyen tartani a pénzét, amely védve van az inflációtól, és némi hozamot is lehet realizálni.

Annyi biztos, hogy a párnacihában tartani, vagy bankszámlán parkoltatni nem érdemes egy ekkora összeget, mert az már kvázi öngyilkosság. A Pénzcentrum most összeszedte, milyen lehetőségei vannak a két friss lottómilliárdosnak, ám mielőtt nagyon belemennénk: ha ők is olvassák ezt a cikket, akkor mindenekelőtt azt tanácsoljuk nekik, hogy vegyék igénybe befektetési szakértő segítségét!

Óvatosan a részvénypiacon!

Ha valaki a részvénypiacokban gondolkodik, annak érdemes szelektív stratégiát alkalmaznia:

korai lenne elköteleződni 2023-ra a befektetőknek a részvénypiac felé, hiszen még mindig bőven maradtak kockázatok. Egyrészt a háború nem ért véget, bármikor jöhet az eszkalálódás, ezért nagy a kiszámíthatatlanság. Ez pedig az energiaárakra is hatással lehet, így nem lehet garantálni, hogy a jelenlegi szinten marad a földgáz és az olaj ára. Továbbra is igaz tehát az, amit az év elején lehetett gondolni: szelektíven, elsősorban a fogyasztástól és annak visszaesésétől kevésbé függő vállalatok részvényeiben érdemes lehetőséget keresni 2023-ban

- írták például az Aegon Alapkezelő szakértői korábban egy, a Pénzcentrumnak küldött elemzésükben. Így szerintük a részvénypiacon jó vételek lehetnek például a nyersanyagokhoz kapcsolt vállalatok, bányatársaságok, olajcégek, mivel úgy tűnik, hogy a nyersanyagpiacon már nem lesz jelentős áresés. Emellett már az első két hónap megmutatta, hogy az energiaválság réme miatt túladott nyugat-európai piacok teljesíthetnek jobban.

Állampapír a tuti választás?

Viszint a megváltozott kamatkörnyezetnek köszönhetően akár már a pénzpiaci alapokkal is kétszámjegyű hozamokat lehet elérni. A globálisan emelkedő kamatkörnyezet, ami a rövid állampapírok hozamát is jelentősen megemelte. Így például a 3 hónapos diszkont kincstárjegy hozama most 12 százalék felett van, az egyéves papírok esetében pedig 14 százalék is lehet a referenciahozam.

Ez pedig a lakossági befektetők számára is érdekes lehet, hiszen ma már akár egy egyszerű pénzpiaci alap is magasabb hozamot tud elérni, mint az évekig szuperállampapírként emlegetett Magyar Állampapír Plusz, mely fix 5 százalékos éves hozamával ma már egyre kevésbé vonzó

- magyarázta korábban Paku Dénes, az Aegon szakértője.

Sokkal kevésbé volt meggyőződve az állampapír bombabefektetésének mivoltáról Bence Balázs, a Portfolio befektetési szolgáltatásokért felelős igazgatója. Bár az infláció miatt nem igazán hangzik jól a hozam, rövid távon nemigen találunk ennél jobb befektetést.

Kockázatmentes befektetés az állampapír, itt teljesen biztosan megkapjuk a tőkét és a hozamot. Ha 16% helyett csak 6% lenne a hozam, akkor is ez lenne a legjobb kockázatmentes befektetés. Hogy ez-e a legjobb befektetés hosszú távra, 15-20 évre? Szinte biztosan nem: a tőzsdei piacok ezen idő alatt jellemzően magasabb hozamot adnak

- fogalmazott Bence Balázs.

Erre is érdemes gondolni

Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelője pedig arról beszélt korábban, hogy ha az ember hosszú távon gondolkozik, akkor eleve semmi jelentősége, hogy melyik évben vagyunk. Annak van jelentősége, hogy olcsó vagy drága az az eszköz. Aztán hogy az olcsóságból és a hosszú távon gondolkozásból melyik évben jön ki a remélhetőleg jó hozam, már másodlagos kérdés. Akár 2023-ban is, amit olyasmivel tudunk alátámasztani, hogy olyan rossz éve egy 60-40 kockázati portfóliónak, mint a 2022-es, még sose volt. Az olcsó eszközre általánosságban a javaslatunk pedig idén is a value részvények.

Aki a legkisebb kockázattal akar hozamot realizálni, annak ott vannak a pénzpiaci, tőkevédett alapok, melyek célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek

- magyarázta el Paku Dénes. Vagyis ez nem elsősorban a kötvény- vagy részvénybefektetés alternatívája, hanem a bankbetété vagy a készpénzé. A likviditás biztosításának érdekében az alap elsősorban magyar államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani.

A lakás a tuti?

A két lottónyertesnek jó opció lehet még az ingatlanbefektetés is, hiszen a bérleti piac most kifejezetten erős, könnyen ki lehet adni egy-egy lakást. Ugyanakkor amennyiben javulni kezd a kamatkörnyezet, könnyen mozdulhat ez a piac: ha egyre többen veszik a bátorságot és belevágnak a saját ingatlan vásárlásába, akkor csökkenhet a kereslet a bérleti piacon - magyarázta korábban megkeresésünkre Benedikt Károly.

Az eladó ingatlanok árainak mérséklődése, illetve a növekvő mértékű alku lehetősége egyre vonzóbbá teszi az ingatlanbefektetést is, így a kiadó ingatlanok kínálatának bővülésére is lehet számítani

- fogalmazott a Duna House PR és elemzési vezetője. Viszont az sem látszik, hogy sokan szabadulnának a korábban befektetési céllal vett ingatlanuktól: a cég januári adatai szerint a budapesti eladások 34%-ban az eladói motivációt a korábbi ingatlanbefektetés értékesítése adta, 2022 januárjában azonban ez az arány 45% volt.

Ráadásul az ingatlanok értéknövekedése az Otthon Centrum szerint mostanra már csökkenésbe fordult, ami az ingatlanbefektetési hozamok számításának egy hangsúlyos része. Ez pedig egy olyan tényező, ami már az elmúlt években is erős érv volt a befektetési célú lakásvásárlás mellett. Mindezek mellett pedig a mostanában tapasztalt magas infláció is egyre vonzóbbá teszi az ingatlant, mint értékőrzőt, ami a piac lassulására is magyarázatot ad részben. Ennek oka az, hogy a jelenlegi helyzetben az eladók sem feltétlenül érdekeltek abban, hogy az ingatlanban tartott vagyonukat készpénzé váltsák.

A bérleti hozamok a 2008-as gazdasági válságból való kilábalást követően, 2014-2015 után elérték a 10%-ot. A rövidtávú (turisztikai célú) lakáskiadás esetében akár a 10 % -ot is meghaladó hozamot lehetett elérni. A lakásárak emelkedése ennél jóval erőteljesebb volt (10 év alatt előfordult olyan budapesti kerület vagy település, ahol megháromszorozódott nominálisan a lakás értéke), ugyanakkor a bérleti díjak nem nőttek ekkora mértékben. Sőt a COVID időszakban a kereslet visszaesése és a turisták távolléte miatt a korábban hotelszolgáltatás jelleggel üzemeltetett lakások is megjelentek a hosszú távú bérletipiacon, amelynek köszönhetően nőtt a kínálat, így csökkentek a bérleti díjak. Ez a tendencia fokozatosan erodálta a bérleti hozamokat először 6-7%, majd 3-5% környékére mérsékelve azt

- magyarázták a cég szakemberei.

