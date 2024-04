Roham indulhat a felújítási támogatásért: kiderült, ez az egy felújítási munka elég a 30%-os energiahatékonyság javuláshoz

Megjelent az 1990 végéig megépült családi házak energiakorszerűsítését célzó Otthonfelújítási Program (OFP) társadalmi egyeztetésre szánt pályázati tervezete. Az OFP keretében online építőanyag árfigyelő rendszer indul, ami a többi ingatlan felújítási költségét alacsonyan tarthatja - derül ki egy friss elemzésből. Van olyan felújítási elem, amivel egy lépésben és költséghatékonyan is elérhető az ingatlanokban előírt energiahatékonysági javulás, ezzel viszont sietnie kell a pályázóknak.

Közzétették az Otthonfelújítási Program (OFP) részleteiről szóló tervezet társadalmi egyeztetésre szánt verzióját, amely az esetleges módosításokkal léphet majd életbe. Jelentősen bővítheti a pályázók körét, hogy a program keretében az 1990 végéig megépült épült családi házakat lehet korszerűsíteni állami támogatás segítségével. A megjelent tervezet szerint a zártkerti és külterületi ingatlanok tulajdonosai is pályázhatnak és minimális tulajdoni hányadra sincs előírás. A felújítás 6 millió forintos kamatmentes kölcsönből finanszírozható, amiből 2,5-3,5 millió forintot nem kell visszafizetni a feltételek teljesülése esetén. A tervezetben szereplő új elem, hogy a vissza nem térítendő támogatás összege 5 százalékkal tovább növelhető, ha a kötelezően előírt 30 százalék helyett 40 százalékos energiahatékonysági javulást ér el a pályázó - közölte az ingatlan.com.

Olcsóbb felújításokat hozhat az építőanyag árfigyelő

Az otthonfelújítási program pályázati tervezetéből az is kiderül, hogy új árfigyelő kerül bevezetésre, aminek segítségével online és naprakészen lehet nyomonkövetni a felújítási munkálatokhoz szükséges építőanyagok árait. “Minden támogatással érintett építőipari beruházás esetében nagy a félelem, hogy az extra forrásokat a kivitelezők vagy a kereskedők lenyelik. Az online építőanyag árfigyelő viszont olcsóbb lakásfelújításokat hozhat azok számára is, akik nem pályáznak az otthonfelújítási programban. A legolcsóbb építőanyagokat ugyanis néhány kattintással megtalálhatják a tulajdonosok, ami versenyhelyzetet teremt a kereskedők és a kivitelezők számára is” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakértő azt is hozzátette, hogy az otthonfelújítási program támogatására pályázók számára fontos előírás lehet, hogy a 2024. május 1-én érvényes lakcímkártyával kell igazolniuk, hogy az adott ingatlanban élnek. “Ez azok számára lehet érdekes, akik a nemrég vásároltak olyan ingatlant, amivel részt tudnak venni az otthonfelújítási programban.” - fogalmazott Balogh László. A szakértő azt is hozzátette, hogy a kamatmentes kölcsön futamideje alatt vagy visszafizetése előtt a felújított ingatlant nem lehet értékesíteni.

Mibe kerül egy kazáncsere? És a teljes korszerűsítés?

A programhoz igénybe vehető állami támogatás és kedvezményes hitel feltétele, hogy a korszerűsítés eredményeként 30 százalékkal csökkenjen az adott ingatlan energiafogyasztása. “Amennyiben a felújítandó házban régi, hagyományos gázkazán üzemel, akkor egy kazáncserével már elérhető a programban előírt 30 százalékos megtakarítás” - mondta a netkazan.hu-t működtető Hüperion Kft. tulajdonosa, Kravecz Richárd. Hozzátette: Azért a kazáncserével érdemes kezdeni, mert enélkül hiába lesz leszigetelve a ház, a régi, elavult gázkészülék nem fog hatékonyan működni és az élettartama is csökken. A kazáncsere anyagköltsége egy 50-150 négyzetméteres ház esetében 550 ezer forint körüli lehet, de a kiadások mértéke nagyban függ az ingatlan és a vezetékek állapotától.

Összességében Kravecz Richárd szerint szerint 7 millió forintból kijöhet a teljes energetikai felújítás egy ilyen ingatlan esetében, tehát akár szigetelés és az ablakcsere is. A kazáncserével azért is érdemes sietniük a pályázóknak, mert ezeket csak a 2024 végéig megkötött kölcsönszerződésekből lehet finanszírozni. Az otthonfelújításra fő szabály szerint 2024. június 3-tól 2025. december 31-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani, azonban a 108 milliárdos támogatási keret ennél hamarabb is elfogyhat.