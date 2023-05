Folytatódik a gyorséttermi bérháború: ennyit zsebelhetsz be diákként a Mekiben, Burger Kingben, KFC-ben

Rengeteg munkavállaló hiányzik a vendéglátásból, melynek ellensúlyozására minél több fiatalt igyekszik bevonzani a kormány a munkaerőpiacra. A Magyarországon megtalálható három legnagyobb gyorsétteremlánc, a McDonal's, a Burger King és a KFC az utóbbi években többször is emelte a dolgozók bérét, ám az infláció miatt ennek hatása aligha érzékelhető. Egy átlagos éttermi munkatársnak a fizetése még mindig jelentősen elmarad a bruttó átlagkeresettől. A diákok számára mér picit kedvezőbb lehet a kép, mivel az szja-mentesség mellett a flexibilis munkaidő is vonzó lehet.

Új álláshirdetésre figyeltünk fel az egyik villamosmegállóban – a McDonald's által közzétett felhívás a Budapesten élő fiatalokat célozza meg és a bérezésről is megoszt néhány fontos információt. Eszerint az amerikai gyorsétteremlánc kétféle bérsávban fizeti ki a dolgozóit. 6:00-18:00 között 2000 forint az elérhető bruttó órabér, míg a 18:00-6:00 közti idősávban 40 százalékos bérpótlék jár, így összesen 2800 forint az elérhető bruttó órabér.

A McDonald's népszerű munkahely a tanulmányaikat végző fiatalok között, annak köszönhetően, hogy teljes foglalkoztatás mellett flexibilis, iskolai elfoglaltsághoz igazítható munkavállalást tesz lehetővé. Dolgozni 4,6 és 8 órában is lehet, ráadásul hétköznap és hétvége közül is lehet választani. Abban az esetben, ha egy munkavállaló a minimum 20 órás elvárt munkaidőt teljesíti egy héten a 6:00-18.00 közti idősávban, akkor egy hónapban bruttó 160 ezer forintot kereshet meg. Az esti-éjszakai-hajnali idősávban dolgozók ezzel szemben bruttó 224 ezer forintot is össze tudnak gyűjteni. Fontos, hogy ez a legkevesebb munkával töltött óraszám, így a hat és a nyolcórás idősáv esetében ennél lényegesen többet is meg lehet keresni.

Ha valaki teljes állásban, heti 40 órában vállalna munkát, akkor bruttó 320 ezer és 448 ezer forint körül alakulhat a fizetése, attól függően, hogy milyen idősávban vállal munkát. A diákok nagy része ugyancsak részmunkaidőt tud vállalni, ám helyzetüket nagyban javítja (már ha 25 év alattiak), hogy 2022. január 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük – ez pedig 23 százalékos pluszt jelent számukra a jövedelmükben. 2023-ban a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent. Ráadásul azokat a fiatalokat is érinti az adómentesség, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát.

Diákmunka A diákmunka nem kizárólag az egyetemisták számára elérhető: a szülői beleegyező nyilatkozat esetén 15 év felett már lehetőség nyílik diákmunkát vállalni, a tizenhatodik életév betöltéséig kizárólag nyári időszakban, nappali és délutáni műszakokban. Az éjszakai munkákra és a túlórára a törvényi szabályzásoknak megfelelően kizárólag 18 év feletti diákok alkalmazhatóak. Bár számos munkáltatónál a nagykorúság előfeltétel, egyre többen alkalmazzák a lelkes középiskolásokat; jellemzően a nyári szezonban a turisztikai szegmensben jelent meghatározó segítséget a fiatal munkaerő. A munkavállaláshoz a jelentkezőknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vonatkozó felületein (a vonatkozó nyomtatvány kitöltése után, amennyiben még nem rendelkeznek azzal) ingyenesen igényelhető adókártyára, illetve adóazonosító jelre és a nappali tagozatos jogviszonyról szóló igazolásra lesz szükségük (valamint 18 év alatti diákok esetében természetesen a szülői hozzájárulásra). Az adóazonosító jel és a jogviszony igazolását követően nincs más teendő, mint regisztrálni a diákszövetkezetek egyikénél, és kiválasztani a megfelelő munkát!

Megnéztük a cég hivatalos oldalát is, ahol állandóan hirdetnek új pozíciókat – jelenleg az éttermi munkatárs, McCafé munkatárs, vendégtéri koordinátor és junior étteremvezető helyettes feladatkörökre lehet jelentkezni, melyekből az első kettő pozíció diákok számára is elérhető. A fenti fizetések mellett fontos kiegészítő információ lehet, hogy 100 százalék ünnepnapi bérpótlék, pénzkezelési pótlék, bónuszok, illetve személyzeti fogyasztás is elérhető.

Mi a helyzet a konkurenciával?

A nagy rivális Burger King fővárosi állásajánlatait is ellenőriztük, mivel náluk is állandóan van nyitott pozíció. Az étteremlánc a Mekihez hasonlóan 4, 6, 8 órás műszakokban, rugalmas beosztásban kínál munkalehetőséget. Az egyik ilyen leírás szerint náluk a bruttó órabér 1990 forint, ám ez diákok és nyugdíjasok esetében eltérhet - előbbi esetében 1335 Ft/órától indul a bruttó fizetés. Összességében egy kicsivel marad el a McDonald's-tól az itteni diákkereset. Az átlagos havi bruttóbér bónuszokkal és műszakpótlékkal 378 448 forintra rúg, napi étkezési lehetőség és munkaidőben 50 százalékos vásárlási kedvezmény itt is biztosított.

EZ IS ÉRDEKELHET Tombol a gyorséttermi bérháború: ennyiért gályáznak a dolgozók a Mekiben, Burger Kingben Közzétették május végén a hazai McDonald's és a Burger King éttermeket üzemeltető cégek, milyen évet zártak 2021-ben.

A harmadik nagy amerikai gyorsétteremláncnál, a KFC-nél kevésbé egyértelmű, hogy diákként pontosan mennyit lehet keresni, de jellemzően bruttó 1350 - 1950 forint közti értékre számíthatnak a 25 év alatti, fővárosi, nappali tagozatos diákok. A tanulmányokkal összeegyeztethető, rugalmas időbeosztás, a bónuszok és kedvezmények itt is elérhetőek. 18:00 után 30 százalékos, ünnepnapokon 100 százalékos műszakpótlék jár. Az átlag bruttó fizetés pedig 362 ezer forint havonta, ami nagyjából a Burger Kinggel hasonló szinten mozog.

Összességében elmondhatjuk, hogy a rivális gyorsétteremláncok kisebb-nagyobb különbségekkel, de nagyjából hasonló feltételeket kínálnak akár a fizetések, akár az egyéb juttattások terén.

Egyéb juttatások és rugalmasság terén azonban nagyjából hasonló mind a három gyorséttermi lánc, így diákok számára leginkább a személyes preferencia vagy az olyan tényezők lehetnek döntőek, mint például a lokáció. Azt azért továbbra is érdemes figyelembe venni, hogy ezek a keresetek (és most elsősorban a teljes állásról beszélünk) még mindig jócskán elmaradnak a hazai átlagkeresettől. 2022 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 581 900 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, ehhez képest pedig mind a három vállalat bérezése jócskán alulmarad.

Kihívás előtt a vendéglátás

A vendéglátás már évek óta komoly munkaerőhiánnyal küzd, így a diákmunkásoknak egyre nagyobb szerepük van a munkaerőpiacon. A korábban említett szja-mentesség szintén a fiatalok minél szélesebb körű foglalkoztatását, munkaerőpiacra való becsatornázását célozza meg. A vendéglátósok elkeseredett harcát jól érzékelteti, hogy a Balatonnál már sok százezres fizetés mellett is nehezen találnak munkaerőt.

Ugyan az általunk említett három étteremláncnál már évek óta folyamatos a béremelés, az infláció miatt a reálbér nem igazán mutattott javulást. Egy albérletben élő egyetemista átlagosan összegezve a lakhatás, étkezés, bérlet és egyéb kiadások költségeit legkevesebb 127 450 forintot költ havonta az Eduline elemzése szerint. A dinamikusan növekvő költségek mellett a gyorsétteremláncok bérei csak kisebb mértékben emelkedtek, így kérdéses, hogy a jövőben milyen mértékben lesznek képesek megtartani a fiatal munkaerőt.