Szigorú büntetés vár a magyar utak tahóira: börtönbe is kerülhet, aki igazán pofátlan

Ezen a héten a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag a leggyakoribb bunkóságokkal foglakozott, amelyekkel a közutakon találkozhatunk. Ehhez kapóra jött, a Mercedestől kapott tesztautónk is, amely teljes mértékben megfelel a sztereotípiáknak: egy nagy, sötét színű terepjáró. Az egyes szituációk megértésére a Kreszprofesszorként is ismert Pető Attila közlekedési szakértőt hívtuk segítségül. Emellett az is kiderül, megér-e 33 millió forintot a Mercedes GLC SUV egy dízelmotorral.

Bizonyára sokan megrettennek, ha a visszapillantóban egy nagy, fekete autót látnak közeledni. Hiszen az ilyen gépjárművekben jellemzően olyan sofőrök ülnek, akik tesznek a közlekedési kultúrára, sőt sok esetben agresszívak is. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag ezen a héten a legelterjedtebb autós bunkóságokkal foglalkozott a Kreszprofesszorként is ismert Pető Attila közlekedési szakértő segítségével.

Minderre akkor jött az ihlet, amikor bekerült a naptárba egy Mercedes GLC 220d tesztautó, ami nagyjából meg is felel a fenti sztereotípiáknak. Ugyanakkor már az elején le kell szögezni, nem az autó bunkó, hanem aki vezeti: egy párszázezres Suzuki Swiftben is ugyanúgy lehet tahóskodni az úton, mint egy ilyen, 33 milliós terepjáróban. Merthogy a 24 millió forintos alapárú GLC-nket még majdnem 10 millió forintnyi extrával pakolták meg - így például az AMG-csomaggal és a barna bőrbetétes ülésekkel.

De az autóra magára még visszatérünk a cikk végén, mivel a videóban nem a bemutatására, hanem a tahóságokra koncentráltunk. Úgyogy vegyük gyorsan végig őket!

Fénykürt, avagy a villogtatás

A fénykürtöt gyakran használjuk a mindennapi közlekedésben, és minden bizonnyal az is előfordult már, hogy minket villognak le az útról. A Kreszprofesszor aláhúzta: maga a funkció az autóban nem ördögtől való, hiszen ha például valaki lemond az elsőbbségéről, kiengedi a másik autóst maga elé, akkor is villogással jelez.

És bármilyen furcsa, a KRESZ megengedi a fénykürt használatát: például balesetveszély esetén a duda helyett, de az is benne van a szabályban, hogy lakott területen kívül, előzési szándék jelzése céljából is lehet villogni. Persze, azért mindennek van határa...

Szerintem a legbunkóbb megoldása a fénykürt használatának az, amikor mögénk ér egy autó, elkezd villogni, hogy menjünk onnak, nem tudunk odébb menni, erre átvált a távolsági fényszóró folyamatos használatára, kiégeti a szememet a tükörből. Azt hiszem, ez nem egy etikus magatartás

- mondta a szakember.

A bűvös leállósáv

Az is gyakori jelenség, hogy egyesek a leállósávon előzik meg a dugókat az autópályákon, vagy ott állnak meg pihenni. Viszont a KRESZ nagyon szigorúan szabályozza, hogy ki és mikor használhatja a leállósávot.

Egyszerű autósok egyetlen egy esetben, ha olyan műszaki hibát észlelnek, amivel a továbbhaladás lehetetlen, tehát egy irányjelző hibája miatt se álljunk le a leállósávon

- hívta fel a figyelmet Pető Attila. Hozzátette: ismert statisztika, hogy Európában 30 percenként meghal valaki a leállósávon.

A leállósávon való tartózkodás, akár állok, akár haladok, nem csak szabálytalan, hanem balesetveszélyes, nagyon súlyos balesetet lehet szenvedni

- emelte ki a Kresszprofesszor, aki olyan esettel is találkozott már, hogy valaki csak cigarettázni húzódott félre, és halálos balesetet szenvedett.

A buszsáv ördögei

A folyamatos, gyorsabb előrehaladás érdekében sokan azt gondolják, hogy a nagyvárosokban kialakított buszsávok is megoldást jelentenek. Ám ez korántsem így van: ezek kizárólag azt a célt solgálják, hogy a tömegközlekedési eszközök és a taxik hamarabb célba érjenek, de kétkerekű járművek is igénybe vehetik.

Egyszerű autósok azonban csak egyetlen egy esetben: ha a következő, közeli kereszteződésnél jobbra szeretnének kanyarodni. Folyamatosan a buszsávban nem haladhatunk. (...) A kedvencem az, amikor jobbra kiteszi az irányjelzőt, mondván, hogy a következő sarkon elkanyarodik, aztán meggondolja magát

- vázolta a Kreszprofesszor, aki szerint ha valaki így tenne, az is számíthat büntetésre. Főképp, mert például Budapesten a legtöbb buszsávnál már térfigyelő kamerák is vannak, könnyen elkapják, aki jogosulatlanul halad azokban. Ugyanakkor, mint kiemelte, a KRESZ "érdekesen fogalmaz" a buszsávval kapcsolatban, azt a "bekanyarodásra való fekészüléskor" szabad csak igénybe venni, ami elég tágan értelmezhető.

Ha az Erzsébet-hídon végigmegyek a buszsávban, mondván, hogy a híd végén jobbra megyek, ha szó szerint veszem a KRESZ-t, akkor nem szabálytalan, de azért, ha a közlekedés logikáját nézem, akkor célszerű a végén besorolni. Egyébként ez sok helyen most már jelölik úgy, hogy záróvonallal el van választva a buszsáv, és a terelővoalnál lehet átmenni. Ezt midenképpen vegyük figyelembe!

- összegezte.

Parkolni csak szépen...

A közlekedés egyik alapművelete a "várakozóhelyre", magyarul parkolóhelyre történő beállás - sokaknak mégsem megy szabályosan. A Kreszprofesszor is számos kirívó esettel találkozott már: például, a KRESZ egyértelműen fogalmaz, a menetirány szerinti jobb oldalon, azaz az úttest jobb szélén lehet parkolni. Ezzel szemben biztos sokan találkoztunk már azzal, hogy amikor végre találunk egy parkolóhelyet, akkor a szemből érkező autós gyorsan beáll oda - holott ez szabálytalan.

Amikor valaki olyan helyen próbál megállni, ahol megállni tilos, kiteszi a vészvillogót, ezzel próbálja leplezni, hogy ő jó helyen van. Vagy beáll az áruszállító járművek helyére, és hiába jön a kenyeres autó, nem engedi oda, és a legdurvább, amikor mozgáskorlátozott parkolóba áll oda valaki

- sorolta a szakértő. Azt viszont érdemes tudni, hogy ha valaki jogosulatlanul használja a mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet, akkor 50 ezer forintra bírságolják.

A leckéztetők

Szintén alacsony (érzelmi) intelligenciáról tesz tanúbizonyságot az a sofőr, aki leckéztetni próbálja a többi közlekedőt. Pető Attila is megerősítette, hogy ez a magatartás szerves része a magyarorszái közlekedésnek.

A legjobb példa erre a büntetőfékezés. Én magam nem értem ennek a lényegét, főleg olyan videókat látva, amikor a lefékező járműbe belement a hátsó jármű. Hát összetöröm magam! Hogy akarom megleckéztetni a másikat, ha nekem is károm származik ebből?

- példálózott a Kreszprofesszor. Kiemelte, hogy a büntetőfékezés a jelenlegi szabályok szerint közúti veszélyeztetésnek is minősülhet, ami akár bűncselekmény is lehet, súlyos büntetést is vonhat maga után.

Szólnak a hangkürtök

A leckéztetés egy másik vállfaja a dudálás, ami szintén jelen van a magyar közlekedésben - bár nem annyira, mint amennyire a keleti, déli országokban szokták használni a sofőrök.

A KRESZ megengedi a hangkürt használatát, méghozzá szintén balesetveszély esetén, és előzési szándék jelzésére lakott területen kívül. Jó tudni, hogy kimeríti a KRESZ zavarás tilalmának a fogalmát, amikor agrsszívan rádudálok egy másik járművezetőre

- ismertette a közlekedési szakértő. Hozzátette, azzal például nincsen baj, hogy dudálással jelezzük egy másik sofőrnek, ha például elbambult a zöld lámpánál, de az már szabálysértés lehet, ha ezt követően még tovább nyomjuk a kürtöt.

Arra a kérdésünkre, hogy a fent felsoroltakért milyen büntetést lehet kapni, Pető Attila elmondta, hogy a szabálytalanságokért kapható büntetések mértékét jogszabály rögzíti. Ez alapesetben legkevesebb 10 ezer forint pénzbüntetést jelent, de ha mondjuk gyalogátkelőn állunk meg az már 30 ezer forint bírság. A leállósáv használatáért akár 100 ezer forintos büntetés is járhat, gyorshajtás esetében pedig 600 ezer forint a bírság felső határa.

Ha pedig a szabálysértéssel együtt valamilyen baleset is történik, vagy kimerítjük a közúti veszélyeztetés fogalmát, akkor onnantól bűncselekménnyel is megvádolhatnak bennünket, a büntetőpontok, jogosítvány bevonása mellett akár börtönbe is kerülhetünk.

Finom szerkezet, nem tahóskodni való

És akkor térjünk vissza az autóra: mint fentebb említettük, a GLC-nk barna betétes ülésekkel érkezett. Ez a szín sokkal szimpatikusabb, mint a fekete vagy a fehér belső, a kosz kevésbé látszik meg rajta, viszont nem szívja magába úgy a meleget, mint a fekete bőr. Az összeszerelés és a belső anyagok minőségén sok mindent nem kell taglalni, prémium, nem zörög, csörög, szép az egész, ahogy van.

Egy dolgot lehet negatívumként felírni: a fényes, fekete zongoralakk díszítőelemeket, amik egy lehellettől is elképesztő koszosak lesznek... De szerencsére lehet másmilyen betéttel is kérni.

Az ülések ezerféleképpen, motorosan állíthatók, sőt, ha megadod az autónak, milyen magas vagy, akkor egészen pontosan rád tudja állítani a kormányt és a vezetőülést - jó, azért ennyiért tényleg nehogy má' nekem kelljen állítgatni.

A csomagtér 620 literes, az üléseket lehajtva pedig egészen bődületes, 1640 literes rakteret kapunk. Az autó hátulját gombomással lejjebb tudjuk engedni, hála a légrugóknak, hogy könnyebb legyen bepakolni a csomagtartóba. Emellett a hasmagasságot is lehet állítani a vezetőülésből, a rossz utak meg se kottyannak neki!

A Mercedestől megszokott, egész utasteret körbeölelő LED-es hangulatvilágítás szintén árasztja a jóságot, nagyjából százféle árnyalatot be lehet rajta állítani. A kocsiban a legújabb MBUX infotainment-rendszer is helyet kapott: a kijelzők felbontása és a rendszer sebessége hozza a prémiumoktól elvárhatót, hangvezérléssel pedig lehet egy csomó mindent irányítani, például az ülésfűtést, vagy a napfénytetőt. A rendszer vezeték nélkül is kezeli az Andoid Autót és az Apple CarPlay-t, szépen, ahogyan kell, gyakorlatilag azonnal csatlakozik a beállított telefonra.

És az autó akár favicceket is mesél nekük, ha megkérjük, és olyan kedve van - máskor azt mondja, "bocs, de a tervezőm német volt..."

Emellett érdemes megemlíteni a 360 fokos kamerarendszert, aminek eszméletlenül jó a felbontása, és még azt is mutatja, mi van az autó alatt - így az sem kifogás, ha nem láttuk a mozgássérült parkoló felfestését... Vaskos extra volt az autóban az összekerék kormányzás is, amelynek segítségével hihetetlenül finoman lehet vele manőverezni, és meglepően kis íven megfordul. Így könnyű a felfestett parkolóhelyre szabályosan belavírozni vele. Valamint a gyári navigációval nem valószínű, hogy a buszsávba tévedünk, ugyanis az autó kiterjesztett valóságban az első kamera képére vetíti, hogy pontosan hol is kell kanyarodni, melyik sávban kell menni a megadott úticélhoz.

Egy másik megoldással pedig az elkényelmesedett, minden bizonnyal átlag feletti életszínvonalú tulajdonosnak különösebben hajolgatnia kell, ha véletlenül nem látná a közlekedési lámpát. Az autó ugyanis, szintén az első kamera képe alapján ráfokuszák a jelzőlámpára, így a középső kijelzőn várhatjuk a zöld jelzést.

A kormány érintőgombjai megszokást igényelnek, viszont összességében nagyjából az egész beltér arra hivatott, hogy nagyon kényelmesen utazzunk vele több száz kilométert. Erre nem lehet panasz, ahogyan a fogyasztásra sem, amit egy 300 kilométeres út során 6 liter környékére sikerült levinnünk 100 kilométeren, és még csak nem is a gazdaságos ECO-módban, hanem komfortban. A motor egyébként egy egy négyhengeres, 2,0 literes dízel, plusz a mild-hibrid rendszer része egy 17 lóerős villanymotor, ami besegít a hajtásba.

Ugyan, "csak" 197 lóerő a teljesítménye, de igazából ennél több ésszerű használat mellett nem is kell! Cserébe nem eszi le a gatyánkat: a 9 fokozatú automataváltó mindig ügyel a megfelelő fordulatszámra, autópályán 130-nál például 1500 körüli a fordulatszáma. Persze, létezik belőle plug-in hibrid változat is, ha még tovább szeretnnk növelni a hatékonyságot, de az hasonló felszereltséggel már a 40 milla körüli ársávot képviseli.

Összességében a GLC 220d hozza azt, amit az ember egy Mercedestől elvárna, és az sem hátrány, hogy egy ilyen autóval még akkor is elsőbbséget adnak, ha amúgy neked van stop-táblád - megtörtént eset. Ha valakinek van ennyi pénze egy közepes méretű SUV-ra, akkor mindenképpen az ajánlható kategóriába sorolható a GLC is.