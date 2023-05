Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok konyhaszekrényeiben: nem is sejtik, mit őrizgetnek

Az elmúlt hónapokban több tárgyi befektetést is megvizsgáltunk közelebbről: megnéztük mennyit érhez egy karóra, egy-egy játék, lemez vagy sportkártya, illetve a whiskyk árfolyamát is megvizsgáltuk közelebbről. Az alkoholos italok vonalán maradva a Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mennyire éri meg a borra, mint befektetésre tekinteni, egyáltalán van-e ennek Magyarországon kultúrája? Illetve ami a legfontosabb: megéri borban tartanunk a pénzünk?

A boroknak többévszázados hagyománya van Magyarországon, ami nem véletlen, hiszen világhírűek a magyar borok és borvidékek. Az elmúlt években pedig szinte reneszánszukat élik, hiszen gombamód szaporodnak a borbárok, illetve a borkostolók is szerte az országban, miközben a fiatalabb generációkat is egyre jobban érdekli a minőségi borok világa. Ennek köszönhetően pedig megjelentek a borgyűjtők, illetve a befektetők is, bár ahogyan Szabó Hajnalka, a Tokaj Reneszánsz Egyesület elnöke fogalmazott a Pénzcentrumnak Magyarországon inkább még csak hobbi befektetőkről beszélhetünk.

Ennek oka szerinte leginkább az, hogy itthon még nincs olyan komoly hagyománya a befektetési célú vásárlásnak, mint például Franciaországban, ahol több mint 150 évre nyúlik vissza a borgyűjtés, illetve az árverezések hagyománya. Ráadásul itthon nincs egy olyan objektív rendszer, ami évtizedek óta működne, mint Bordeaux-ben például. Itt ugyanis már kialakultak olyan rendszerek, amiknek a segítségével könnyedén tudnak a befektetők, a gyűjtők, vagy akár a kereskedők boldogulni a borok éppen aktuális áraival. Ez azonban Magyarországon még messze van, hiszen 150 éves lemaradásban vagyunk, azonban Szabó Hajnalka szerint mi is ebbe az irányba tartunk.

De vajon mik azok a borok, amiket magyarként érdemes megvenni, és egyáltalán hogyan kell őket tárolni, mitől értékes egy bor? Ezekre a kérdésekre, ahogyan a whisky-k esetében sem, úgy most sem egyszerű a válasz.

Egy bornak az ára sok mindentől függ. Ilyen az évjárat, a kora és a puttonyszám is például a tokaji aszúk esetében. De nagyon nem mindegy, hogy az adott palack hogyan volt tárolva az évek során, illetve mennyire alkalmas a hosszú érlelésre

– kezdett bele Szabó Hajnalka, kiemelve, hogy a borok tárolása kulcsfontosságú egy ilyen befektetés eseténem.

Ne tároljuk a könyvespolcon a borokat

A tárolásnak hatalmas szerepe van abban, hogy egy bor meddig jó, meddig értékes. A legjobb, ha 10-15 fok között van a hőmérséklet, így egy pince, vagy egy borhűtő a legjobb megoldás, semmiképpen sem a konyhaszekrény teteje, vagy a hűtőszekrényünk. Utóbbi esetben ugyanis nagy annak a valószínűsége, hogy összezsugorodik a dugó és oxidálódik emiatt a bor

– mesélte a borszakértő. Az pedig már szinte alapvetésnek számít, hogy a bort mindig sötétben, fektetve tároljuk, hogy ki ne száradjon a dugó, hiszen attól a bor is tönkre mehet. Éppen a tárolási nehézségek miatt is léteznek az úgynevezett bortrezorok, hiszen nem mindenkinek az otthonában van lehetőség elhelyezni egy megfelelő borhűtőt.

Ingatlan kérdése, hogy van-e valakinek borospincéje, vagy borhűtője, de általában azok, akik a drágább, magasabb minőségű borok iránt érdeklődnek megpróbálnak kialakítani egy ilyet. Azonban Villányban és Tokajban is működnek olyan pincészetek, ahol egy bizonyos összeg ellenében bortrezort tudunk bérelni magunknak. Ezek általában névre szólóak és a legtöbb esetben nemcsak az adott pincészet borait tárolhatjuk bennük, viszont megfelelő hőmérsékleten, sötétben tárolják a palackokat nekünk

– magyarázta Szabó Hajnalka.

Százezrekbe is kerülhet egy-egy bor

Ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk azt, hogy mennyibe is kerül egy palackbor érdemes először azt megvizsgálni, hogy mégis mitől is lesz értékes, különleges egy-egy palack. Ahogyan azt már korábban a többi befektetési eszköznél is láthattuk ebben az esetben is a kor, az állapot, illetve az a leginkább döntő, hogy mennyire ritka borról beszélünk.

Ahhoz, hogy egy palack értékes legyen hozzáad a borvidék, az évjárat, illetve az is, hogy mennyire megbízható pincészettől vásároljuk meg az üveget, illetve maga a technológia is, amivel a bor készült. Ez azért is fontos, mert például egy reduktív eljárással készült fehérbor nem alkalmas arra, hogy hosszú ideig tároljuk

– fejtette ki Szabó Hajnalka.

Bizonyos borokat, mint például a tokaji aszukat, illetve a vörösborokat már hosszabb ideig is tudjuk tárolni, a megfelelő körülmények között.

Bortól függ, hogy meddig lehet, meddig érdemes tárolni. Egy tokaji aszú 50-60 éven keresztül is tárolható, de akár ennél hosszabb időn keresztül is megtarthatja az értékét

– vélekedett Szabó Hajnalka, hozzátéve, hogy a bor kora mellett az évjárat is sokat tud nyomni a latban.

A borok esetében egy bizonyos időt tölt csak az ital a hordóban – a tokaji aszú eszetében ez 18 hónap – ezután lehet csak palackozni, majd sokszor csak évekkel később kerül rájuk az árcimke és a kereskedelmi pecsét. Azaz csak jóval a palackozás után kerülnek egyáltalán eladásra. Azaz a whiskyvel ellentétben a borok a palackozás után is folyamatosan öregednek, és ezzel nő az értékük is. Egy 2003-as tokaji aszú, ami éppen most 20 éves most abszolút a csúcson van, ráadásul ha nem a konyhaszekrényben tartjuk még 40 évig alkalmas lehet a tárolásra

– mondta a szakértő, hozzátéve, hogy a következő dolog, amire mindenképpen érdemes figyelni, az az, hogy milyen pincészettől vásárolunk.

Úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes olyan pincészeteknek a termékeit megnézni, akik már letettek valamit az asztalra, azaz rangosabb borversenyeken jól szerepeltek és hosszabb ideje működnek. Azaz megbízhatóak. Ők ugyanis tudnak ajánlani olyan borokat, amik rövidebb-hosszabb érlelésre alkalmasak

– foglalta össze Szabó Hajnalka, aki azt is elárulta, hogy nem valószínű sajnos, hogy véletlenül otthon rábukkanunk egy-egy vagyonokat érő borra.

Nem nagy a valószínűsége, hogy otthon kincset találunk. Az egyik oka ennek az, hogy ezek az üvegek nem megfelelően vannak tárolva, hiszen a konyhában vagy a nappaliban vannak elhelyezve, ami a lehető legrosszabb megoldás. A másik ok, hogy a rendszerváltás előtti évjáratok nem megbízhatoak, hiszen nem tudni tényleg az van-e benne, mint ami rá van írva

– mondta el a szakértő.

Szabó Hajnalka szerint már kisebb összegekkel is be lehet szállni Magyarországon a befektetésbe, de jelenleg ez inkább csak hobbinak számít hazánkban, mint komoly befektetésnek. De az, aki szeretne ezzel foglalkozni már 20 ezer forintértékben is találhat borokat.

A palack ára évjárattól és puttonyszámtól függ a leginkább, egy hatputtonyos tokaji aszú például 20 ezer forint körül mozog és ahogyan haladunk előre az időben úgy megy fel ennek az ára. Egy 10-20 éves aszú ára például már 30-40 ezer forintról indul, de már egy 2019-es üveg ára is jócskán 20 ezer forint felett mozog

– mesélte Szabó Hajnalka. Ezeknek a boroknak az árai pedig könnyedén elérhetik a 100-200 ezer forintot is, ha türelmesen várunk.

Ezek a legdrágábban eladott borok

Akár az utóbbi 9 év, akár csak az utóbbi egy év értékesítési adatait nézzük, a Vaterán legdrágábban értékesített borok top 30-as listáját egyaránt a villányi és tokaji aszúborok uralják. Összességében a top 30-ban csak elvétve található néhány külföldi bor, ami jó hír a magyar borászok számára, hiszen azt mutatja, hogy az ő prémium termékeik minőségét is hajlandók elismerni a felhasználók

– mondta el lapunknak az aukciós oldal szakértője.

A kilencéves összesítést Gere Attila pincészetének emblematikus csúcsbora, a Kopár Cuvée válogatásai vezetik, amelyek 150-200 ezer forint körüli áron találtak gazdára. 150 ezer forintért ütötték le Szepsy István 1993-as és 1996-os Tokaji Aszújának hat palackos válogatását is. A rekord viszont egy hatputtonyos tokaji aszú 1942-ből volt, ami 160 ezer forintért cserélt gazdát.