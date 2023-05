Ez ma a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon: 5 millió alatt már szinte semmit sem kapsz

A helyzet januárhoz képest változatlan: 4 millió forint alatt még mindig lehetetlen új autót vásárolni Magyarországon, a legfapadosabb, legolcsóbb modell is jóval többe kerül ennél. Viszont a 10 legolcsóbb hazai új autó közül volt olyan, amelyik százezrekkel lett olcsóbb január óta, de összességében több az olyan kocsi, aminek felment az ára. Megnéztük azt is, mennyibe kóstálnak manapság a magyarok kedvenc autói.

Ahogy már az olvasók megszokhatták, a Pénzcentrum rendre áttekinti, melyek a legolcsóbb új autók Magyarországon. A lista egyfelől támpontot adhat azoknak, akik szűkös kerettel vásárláson gondolkodnak (és talán a használtpiac felé terelheti őket), másrészt pedig az áremelkedés is remekül nyomon követhető. 2021 elején még 5+1 olyan modellt tudtunk összeszeni, amelyet 3,7 millió forint alatt meg lehetett vásárolni, de aztán a lista egyre csak fogyatkozott.

Idén januárra oda jutottunk, hogy a legfapadosabb új kocsiért is több mint 4,4 millió forintot kellett fizetni. Ha valaki ennyiért akart akkoriban új autót vásárolni, akkor számos kompromisszumot kellett meghoznia. Nézzük, mi a helyzet május elején a hazai márkakereskedőknél!

Ezek most a legolcsóbb új autók

A legolcsóbb itthon megvásárolható új autó továbbra is a Mitsubishi Space Star, amelynek az ára nem emelkedett január óta, az Enty alapkivitel ma is 4 440 000 forintba kerül. Audioegység, légkondi nincs benne, ahogyan központi zár sem. Ennyi pénzért az alap fehér színben lehet megkapni, minden más fényezés plusz 150 ezer forintba kerül. 2022 elején ugyanez a kisautó még 3 560 000 forintba került.

Második helyen immár a KIA Picanto áll, amely januárban még 4 799 000 forint volt, ma már viszont legkevesebb 4 999 000 forintot kérnek érte a legalacsonyabb, Silver felszereltséggel. Magyarul 200 ezer forinttal emeltek az árán az év eleje óta. Ennyiért fehér színben kaphatjuk meg, viszont rádió és klíma is van benne.

A dobogó harmadik fokán a Dacia Sandero áll, ami olcsóbb lett január óta! Akkot ugyanis legkevesebb 5 649 000 forintért lehetett megvenni, most az importőr weboldala szerint 5 349 000 forint a kezdő listaára, azaz 300 ezer forintot csökkent. Azt hozzá kell tenni, hogy tavaly októberben még 5 090 000 forintot kellett fizetni érte, de legalább a drágulás átfordulni látszik. A most legkevesebb 5,35 millió forintért kapható autó extralistájáról nem tudunk biztonsággal beszámolni, a részletesebb árlistát épp frissíti az importőr. Korábban a legolcsóbb, Essential kivitelben klíma nem volt, de a rádió alapfelszereltség.

Negyedik a Skoda Fabia, aminek a legolcsőbb listaára 5 355 573 forint. Januárban még a második helyen állt a Hyundai i10-es (akkor 4 549 000 forintba került), de a modellfrissítéssel már 5 799 000 forint a legalacsonyabb listaára az importőr weboldala szerint. Ezzel most ez Magyarország ötödik legolcsóbb új autója.

Hatodik Opel Corsa, ami most 5 990 000 forintba kerül legkevesebb. Hetedik helyen áll a Toyota Aygo X, amely most 6 040 000 forintba kerül az Active alapkivitelben. Januárban még 5 920 000 forintot kellett érte fizetni. Nyolcadik a Suzuki Ignis, ami most legkevesebb 6 100 000 forint, de januárban még 5 750 000 forint volt a legolcsóbb változat, a kilencedik Swift most is 30 ezer forinttal drágább ennél, ahogy januárban is ennyi volt a különbség.

Tizedik legolcsóbb a Hyundai I20-as, ami most legkevesebb 6 199 000 forintba kerül most, januárban még 5 999 000 forint volt a legolcsóbb listaára. Plusz egyként érdemes felírni a Citroen C3-at, ami legkevesebb 6 240 000 forintba kerül, és a Fiat Pandát, a 6 280 000 forintos listaárával.

Na, de mi van a magyarok kedvenceivel?

Megnéztük, mi a helyzet a legnépszerűbb hazai modellekkel, ebből valamelyest pontosabb képet aphatunk arról, mennyit is költenek jellemzően új autóra a magyarok. A márciusi toplista szerint a toplistát a Suzuki S-Cross vezeti, amiből addig 1101 darab állt forgalomba. Ennek a legolcsóbb listaára lejenleg 7 950 000 forint. Második nem sokkal lemaradva (1063 db) a Skoda Octavia, amiért most legkevesebb 11 523 242 forintot kell fizetni az importőr weboldala szerint. Harmadik 1024 forgalomba helyezéssel a KIA Ceed, amely most legkevesebb 8 149 000 forintba kerül.

A negyedik legnépszerűbb Ford Tourneo Costum 20 974 050 forintba kerül, ötödik helyen 855 forgalomba helyezéssel a Dacia Duster áll, amiért minimum 6 619 000 forintot kell fizetni a kereskedésekben. Hatodik a toplistán a korábbi közönségkedvenc Suzuki Vitara, aminek a kezdőára most 7 440 000 forint. Hetedik helyen a Fiat 500-as áll, amelynek a legolcsóbb listaára 7 005 000 forint, egyébként az a Fiat 500X, amivel Ferenc pápa utazott a magyarországi látogatásán most 9 500 000 forintba kerül alapáron.

Innentől jön a Toyota-kontingens a top10-ben: a Yaris indulóára 7 685 000 forint, a magasított verzió, a Yaris Cross 8 240 000 forintról indul. A 10. helyre befért még a Corolla is, amely a modellfrissítés előtt legkevesebb 11 225 000 forintba került, a 2023-as verzióért pedig 12 020 000 forintot kell most fizetni.

