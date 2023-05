Színt vallott rögzített kupakjairól a Coca-Cola: ez elől nincs menekvés, emiatt utálhatják ennyien

A Coca-Cola az EU-s határidőhöz képest (2024 nyara) több mint 1 évvel korábban bevezette a rögzített kupakokat üdítős flakonjain. Ennek viszont sok vásárló nem örült, a vállalat viszont üzent nekik: idő lesz megszokni az újdonságot. Sokaknak ugyanakkor azért lehet baja az új kupakkal, mert nem tudják miként kellene azokat használni helyesen. Mutatjuk, mit gondol a cég a kupakmizériáról, illetve hogy mit javasolnak a fanyalgó fogyasztóknak.

A Coca Cola még 2022 decemberében számolt be arról legelőször, hogy az EU által adott 2024-es határidővel szemben, ők már 2023 elején bevezetik a műanyag üvegekhez rögzített kupakokat. Az unió ugyanis 2024 júliusától életbe léptet egy olyan törvényt, amely az egyszer használatos műanyagflakonok kapcsán kimondja, a kupakot a palackhoz kell rögzíteni.

Az irányelv tehát adott, a különböző közösségi médiafelületeken azonban azt látni, a vásárlók egy jó része nem igazán örül az új kupakoknak. Meglehetősen sok problémájuk van azok használatával, amiket nem győznek videóikkal és egyéb bejegyzések garmadájával is alátámasztani. A jól detektálható népharag miatt, 5 hónappal a bevezetés után megkerestük a Coca-Colát, mondják el, hallják-e a kritikákat, mit gondolnak ezekről, illetve hogy terveznek-e bárminemű változtatást a kupakokat illetően.

Rögzített kupak = botrány

Az új, rögzített kupak dizájnját beszállítóinkkal együtt végzett széleskörű kutatást követően úgy alakítottuk ki, hogy a csomagolás minden részét egyben tartsuk. Ezzel könnyebbé tesszük annak begyűjtését és újrahasznosítását, és hozzájárulhatunk annak megelőzéséhez is, hogy a hulladék a természetben végezze, míg a csomagolás a fogyasztóknak kényelmesebb, higiénikusabb élményt nyújt

- válaszolta a bevezetés előtti metódusról a Coca-Cola. A cég elmondta azt is, hallják a kritikákat, és mivel kiemelten fontos számukra a fogyasztók elégedettsége, ezért termékeikkel, csomagolásaikkal kapcsolatos véleményüket, visszajelzéseiket folyamatosan nyomon követik.

Ugyanakkor tudjuk, hogy a rögzített kupak megfelelő használata során a fogyasztóknak évtizedes megszokásukon kell változtatniuk, ami időbe telik. Bízunk benne, hogy az új csomagolással idővel minden fogyasztónk elégedett lesz

- tették hozzá a Pénzcentrumnak.

Soha nem térnek vissza a régi kupakok

Kíváncsiak voltunk arra is, visszatérhetnek-e a régi kupakok akkor, ha a vásárlók az újakat ténylegesen nagyon nem fogják szeretni. Erre a kérdésre viszont egyértelműen nem a válasz, hiszen ahogy a bevezetőnkben is írtuk, a vonatkozó európai uniós iparági szabályozás 2024 júliusától nem teszi lehetővé a hagyományos kupakok használatát.

Mindez pedig a teljes piacra vonatkozik, így a Coca-Colát követően a fenti határidőig a többi iparági szereplő is hasonló italcsomagolásokat vezet majd be, melyeken a kupakok és fedelek az italtárolóhoz rögzítve maradnak a termék rendeltetésszerű használata során.

A cég azonban arra is felhívta az ellenző/fanyalgók figyelmét, hogy az új kupakok megfelelő használata roppant egyszerű, mint azt a Pénzcentrumnak is kiemelték,

a kupakot a megszokott módon kell eltekerni, majd kattanásig hátrahajtani a palackhoz rögzítő gyűrű letépése nélkül. A palack és a kupak megfelelő használata esetén a palackból ugyanúgy lehet inni vagy tölteni, mint a régi palackokból.

Van baj a műanyaggal

Az Európai Unióban 2020-ban egy emberre átlagosan 34,6 kg műanyag csomagolási hulladék jutott. Ebből viszont csak 13 kg került újrahasznosításra – derült ki az Eurostat legújabb adataiból. Magyarországon viszont az átlagosnál rosszabb a helyzet, nálunk egy főre 47,5 kg csomagolás jutott, amiből újrahasznosításra csupán 11,8 kg jutott.

További aggodalomra ad okot az is, hogy 2010 és 2020 között az EU-ban 23 százalékkal nőtt a műanyaghulladék termelése, és bár közben az újrahasznosítás mértéke is növekedett, még így is

2010 óta 3,4 kg-mal nőtt az újra nem hasznosított műanyag csomagolás mennyisége EU-s szinten.

Ennél is aggasztóbb előrejelzés, hogy az unióban 2060-ra az előrejelzések szerint évi 100 millió tonnára nő az összes műanyaghulladék mennyisége. Ennek pedig jelentős részét a csomagolási hulladék teszi ki. Ez utóbbi egyébként már 15,5 millió tonnára rúgott 2020-ban, miközben 2010-ben még csak 12,3 millió tonna volt. Az újrahasznosított csomagolás mennyisége ezidő alatt azonban csak 1,5 millió tonnával nőtt.