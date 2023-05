Alig ismert szabály miatt rúghatnak ki rengeteg magyar dolgozót: erre figyelj, ha több pénzt keresnél

Ahogy értéktelenedik el a pénz, úgy egyre többen néznek plusz pénzkereseti lehetőség után. Egy új felmérés rávilágított, hogy a magyar munkavállalók több, mint harmada él így, vagyis akár többet is dolgoznak naponta, mint a sokak által megszokott napi nyolc óra. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint érdemes alaposan átgondolni, hogy milyen mellékállásba vágnánk bele - könnyen lehet, hogy nem fog tetszeni az ötlet a munkaadónknak.

A magyar munkavállalók több mint harmadát, 34 százalékot másodállásra kényszeríti a magas infláció egy kutatás szerint. Ezen persze nincs is mit csodálkozni, és a romló gazdasági helyzet lehet a kulcs a nagy számok mögött. Magyarországon ráadásul kilencedik hónapja csökken a fizetések vásárlóértéke. A KSH adatai szerint ugyanis februárban már majdnem 8 százalékkal ért kevesebbet ért az átlagfizetés, mint egy évvel korábban - erről tegnap mi is beszámoltunk.

Bábel Balázs, a Vasas Szakszervezi Szövetség alelnöke kifejtette, hogy leginkább az infláció a ludas, hiszen mindenki olyan bért szeretne, ami nem kényszeríti másodállásra. Csakhogy a pénz egyre kevesebbet ér.

A szakszervezeteknek mindig az a céljuk, hogy az emberek olyan bért kapjanak, amihez már nem kell plusz túlórákat, plusz műszakokat vállalni, hanem kijöjjenek az alapbérükből. De sajnos most az infláció nagyon megkavarta ezt a helyzetet

- fejtette ki Bábel Balázs.

A Randstad munkaerő-toborzó cég felmérése szerint Ausztriában a munkavállalók 11, a cseheknél 26, a lengyeleknél pedig 31 százaléka szorul másodállásra, tehát ezen országok közül Magyarország áll a legrosszabbul. Nógrádi József, a Trenkwalder Magyarország kereskedelmi igazgatója szerint pedig a magyarok főleg a vendéglátóiparban és a mezőgazdaságban találnak maguknak plusz munkát - ilyenek például az idénymunkák is. Hogy mennyit lehet keresni idén a Balatonon, azt az alábbi cikkben fejtettük ki nemrég, most újra elolvashatod:

Mit tilthat a főállás?

Kíváncsiak voltunk arra, vajon mennyire van itthon leszabályozva a másodállás vállalásának kérdése, mi az, amit a "nyolcórás" munka mellett még elvállalhatunk? Megtilthatja-e a munkaadónk a fusizást, és ha igen, akkor mire hivatkozhat ilyenkor a cég?

Simon Balázs munkajogász a Pénzcentrum kérdésére elmondta: a cégek a Munka Törvénykönyvében lefektetett irányelv szerint járnak el ebben az esetben.

A Mtv. világosan rendelkezik: abban az esetben, ha a cég, amelynél főállásban, szerződéssel vagyunk munkavállalók, jelentős érdeksérelmet szenved (vagyis mondjuk konkurens cégnél szeretnénk másodállásba menni) megtagadhatja ezt, és fontos tudni, hogy bejelentési kötelezettségünk van. Ha azonban a főállásunktól egy teljesen eltérő profilű másodállást vállalunk (például valaki mérnök, de a hétvégén füvet nyírna plusz pénzért), akkor ezt bejelentenünk sem szükséges. Ha viszont elmulasztjuk, és a munkaadónk jelentős érdeksérelmet szenved, akkor megszüntethetik a munkaviszonyt, ráadásul a munkaügyi perből sem mi jövünk ki jól ilyenkor

- ismertette a munkajogász a fontos tudnivalókat.

Kötelező túlóra és saját vállalkozás hozza a plusz pénzt

De hogyan álljunk neki a másodállás keresésének, ha kényelemből vagy az élet hozta kényszerből több pénzre van szükségünk? Dénes Rajmund Roland, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke lapunknak kifejtette, hogy még csak céget sem muszáj váltani a plusz bevételhez.

Egyre többet látom a munkavállalókon, hogy a gazdasági helyzet miatt mellékállást szeretnének vállalni, tavaly valahogy nem éreztem ennyire. Persze ebben a halmazban korábban is ott voltak azok, akik például vállalkozást csinálnak a nyolcórás munka után, mert előbb vagy utóbb szeretnének saját lábra állni. Olyanok is vannak, akik az üres óráikat valamilyen új szakma tanulásába fektetik be. A másodállás vállalásánál többféle változat is van: nem feltétlenül kell másik céghez is elmennünk, mert egyre több munkaadó él a kötelező túlóra intézményével, vagyis tervezhető pluszbevétele keletkezik a munkavállalónak abból, ha ezeket elvállalja, vagy akár hétvégén is a cége rendelkezésére áll. A másodállásból kereshető pénz mennyiségét ugyanakkor nem lehet átlagosan megmondani: függ a szakmától, a cég helyzetétől és még sok más dologtól egyszerre

- mondta Dénes Rajmund Roland.