Ezeket a szakmákat éri meg tanulni 2023-ban: ilyen képzettséggel számíthatnak a diákok magas bérre

Nem mindig a legnépszerűbb képzések és szakmák azok, amelyekben a legmagasabb fizetéseket lehet elérni. Sőt, az egyes képzési területeken belül sem mindegy, melyik részterületre szakosodik valaki, mert ez később több százezer forintos fizetési különbségeket is eredményezhet. Megvizsgáltuk, hogy a technikumokban, illetve a felsőoktatási szakképzéseken szerezhető végzettségekkel milyen foglalkozásokat lehet űzni, és milyen átlagfizetésekkel számolhat, aki az egyik vagy másik képzést választja.

Rengeteg középiskolás diák tudta meg pénteken, sikerült-e a felvételije a kiválasztott intézménybe. Ez azt is jelenti, hogy indul a pótfelvételi időszak. 2023. június 21-23. időszakban pedig már a beiratkozások zajlanak középfokú iskolákban. Május 5-én pedig kezdődik az érettségi időszak, majd július végén derülnek ki a ponthatárok a felsőoktatási szakképzéseken (illetve azalap- és mesterképzéseken, valamint osztatlan képzéseken is). A Felvi.hu tájékoztatása szerint a tavaszi felvételit követően - augusztus elején, a felsőoktatásért felelős miniszter döntése alapján - pótfelvételi eljárást is meghirdethetnek, amelynek során azok jelentkezhetnek, akik jelentkeztek az általános eljárás során, de nem vették fel őket, vagy nem adtak be jelentkezést egyetlen felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben indított képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételiben már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni.

Így sok tanuló számára ebben az elkövetkező időszakban dől el, milyen szakmát fog tanulni, szerezni. Az Oktatási Hivatal adatai szerint a szakképzési rendszer átalakítása óta nem változott jelentősebben a legnépszerűbb technikusi képzések listája. Az Eduline közlése szerint az elmúlt években a legtöbb diákot a közszolgálati technikus, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető, a szoftverfejlesztő és -tesztelő, a logisztikai technikus, valamint a gépjármű-mechatronikai technikusi végzettség vonzotta. A technikumok TOP100-as listáját a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium, a paksi Energetikai Technikum és Kollégium, a Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum, a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium és a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium vezeti.

A Felvi.hu adatai szerint pedig a 2023. szeptemberben induló felsőfokú szakképzések közül első helyen a kereskedelem és marketing, második helyen a gazdálkodás és menedzsment szak áll, harmadik pedig a pénzügy és számvitel. Több ezer diák jelentkezik minden évben ezekre a szakokra, és szerez végzettséget ezeken a képzéseken.

A Pénzcentrum most azt gyűjtötte össze, hogy milyen átlagbérek jellemzőek az olyan szakmákban, amelyeket a legnépszerűbb technikumi szakokon vagy felsőfokú szakképzéseken szerzett végzettséggel lehet végezni. Természetesen a végzettség nem minden, nem biztos hogy éppen azokban a foglalkozásokban helyezkednek el a tanulók később, amilyen papírt szereznek. Viszont érdemes tájékozódni, milyen fizetésre számíthatnak a diákok majd, ha az egyes szakmákban helyezkednek el.

Több százezres különbségek is lehetnek a bérekben

2022-ben az összes nemzetgazdasági ágban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 499 980 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágban 445 776 forint, a pénzügyi, biztosítási tevékenység ágban 830 036 forint, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységi szektorban 408 211 forint, a humán-egészségügyi ellátásban 673 045 forint, a művészet, szórakoztatás, szabadidő területen 479 620 forint havonta. Már ez is mutatja, hogy nagy különbségek lehetnek egy-egy szakma között.

Ha részletesebben megnézzük, milyen képzéseken tanulnak a legtöbben, és az azokhoz köthető foglalkozásokban milyen átlagbérezés van jelenleg, még nagyobb differenciával találkozhatunk. A technikumokban a legtöbb diák Képző- és iparművészeti munkatárs, Pedagógiai munkatárs, Klasszikus zenész, Szakács, Grafikus, Táncos vagy Számítógépes adatrögzítő szakon tanul, de sokan készülnek festőnek, színésznek, kereskedelmi dolgozónak, valamint különféle kertészeti képzéseken is sokan vesznek részt:

A KSH foglalkozásszintű statisztikája szerint a 2022-es átlagbérek alapján legmagasabb fizetést a grafikusi pályán lehet elérni, és bruttó félmilliós átlagbéreket találunk a zenészek, énekesek körében is. Az előadőművészek, táncokos, színészek, stb. szintén magas bért érhetnek el, illetve a kereskedelmi pályákon is magasabb lehet a bérezés, mint a nemzetgazdasági átlag. Az oktatási munkatársak, szakácsok, festők és mázolók, valamint a kertészeti foglalkozások már kevésbé fizetnek jól:

Többet ér egy felsőfokú szakképzés?

Az OKJ-rendszer megszűnése után azok, akik nem tanulnak tovább alapképzésen a középiskolai tanulmányaik után, még mindig elvégezhetnek felsőfukú szakképzéseket. Ezek a képzések rövidebb ideig tartanak, mint egy alapképzés és jellemzően gyakorlatorientáltabbak. A legtöbben kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, valamint pénzügy és számvitel szakra jelentkeztek a 2023 szeptemberében induló képzések közül. Népszerűek még a turizmus-vendéglátás, a jogi, és informatikai képzések is.

A szakkeresőben nemcsak azt tudják megnézni a jelentkezők, milyen követelményeket támasztanak majd feléjük az egyes intézményeket, hanem azt is, milyen munkaköröket tölthetnek be majd a megszerzett papírjukkal. Ezekből a lehetséges foglalkozásokból válogattunk most, és néztük meg, hogy a népszerű szakmák esetében milyen átlagbér volt jellemző 2022-ben.

A legmagasabb fizetést a kereskedelm és marketing, a turizmus-vendéglátás és a különféle informatikai képzések elvégzése után vállalható foglalkozásokban lehet szerezni. A legalacsonyabb bérek szintén a turizmus-vendéglátás és a gyógy- és fűszernövények szakhoz kapcsolódó szakmákban fordultak elő:

Ezek az átlagbérek nem a kezdőkre értendők, viszont az kitűnik belőlük, hogy nagy különbségek adódhatnak abból, hogy egy-egy területen belül is milyen irányba indul el valaki a pályáján. Ha pedig olyan hivatást választana valaki, amelyben nem számíthat nagy anyagi megbecsültségre, azzal érdemes már a karrier kezdetétől számolni, nehogy csak évek múlva derüljön ki, hogy jobban járt volna egy jövedelmezőbb társzakmával.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a leginkább túlfizetett magyar szakmák rangsora 2023-ban: nem ritka a milliós fizetés A leginkább túlfizetettnek ítélt szakmák között nem egy olyan van, amelyben az átlagbér a 300 ezer forintot se érte el.