Nagy változás az Auchan, Lidl, PENNY, SPAR és Tesco polcain: visszatérnek a tavalyi árak?

Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek volumenében jelentős visszaesést mértek tavasszal, ez viszont nem jelenti feltétlenül azt, hogy kevesebb élelmiszer fogyna a boltláncoknál. A Pénzcentrum annak járt most utána, hogy a főként élelmiszert árusító boltláncokban valóban élelmiszerből fogy-e kevesebb, vagy a más jellegű termékek esetében esett számottevően a kereslet. A boltok válaszaiból kiderült, hogy valóban jelentős a visszaesés, ezt pedig nagy kedvezményekkel igyekeznek ellensúlyozni. Nem egy üzletlánc azt közölte, hogy tavalyi áron, vagy még annál is kedvezőbben kínálja majd egyes "középső soros", non food termékeit.

Magyarországon a kiskereskedelmi forgalom volumene idén márciusban jelentősen elmaradt a 2022. márciusi szinthez képest. A visszaesés 13,1 százalékos volt - azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy múlt évben az szja-visszatérítés és a teljes 13. havi nyugdíjak növelték a költéseket, idén pedig az infláció jelentősen visszafogta azt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 10,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 9,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 29,3 százalékkal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az viszont, hogy csökkent az értékesítési volumen, nem feltétlenül jelenti, hogy ennyivel kevesebb élelmiszert vásárolna a lakosság. Az élelmiszer jellegű termékeket áruló kiskereskedelmi vállalkozások közé ugyanis nem csak kifejezetten élelmiszerre szakosodott boltok tartoznak. Ott vannak az italboltok, dohányboltok is, illetve vannak olyan üzletek, amelyeknek fő profilja az élelmiszer, azonban más termékeket - tisztítószereket, szerszámgépeket, ruhát, játékokat, stb. - is árulnak.

Úgy gondoltuk, hogy számottevő visszaesés a nem élelmiszer, vagyis non food termékek esetében lehetett az ilyen "élelmiszer jellegű vegyes" üzletekben. Amit pedig ezeken a kiadásokon megspóroltak a vásárlók, éppen élelmiszerre is költhették. Ezért megkérdeztük a boltláncokat, hogy tapasztalták-e a kereslet csökkenését a non food termékek körében. Az Auchan, a Lidl, a PENNY, a SPAR, és a Tesco válaszaiból valóban az derült ki, hogy arányaiban valóban kevesebb "nem élelmiszer" fogy a boltokban, mint korábban.

Egyre néptelenebb a középső sor?

A Pénzcentrum kérdésére a PENNY azt közölte, hogy egyértelműen látszik, hogy a vásárlók jobban átgondolják vásárlásaikat, és kevesebbet költenek non-food termékekre.

Az egy évvel ezelőtti időszakhoz viszonyítva a termékek 3 hét utáni átlagos fogyása körülbelül 20 százalékkal esett vissza az in-out akciók esetében. Ezt a visszaesést a textil, a konyhai eszközök és a barkács kategóriákban tapasztaljuk leginkább. A nagyértékű (10–20 ezer forintos) cikkek kereslete is jelentősen csökkent. Azt is látjuk viszont, hogy a fókusz átkerült az állandó játék kategóriára, kifejezetten nagy keresletnövekedést tapasztalunk például a LEGO cikkek iránt

- mondta el lapunknak Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője. A lánc közlése szerint egyértelműen csökkent a non-food termékek értékesítésének aránya. Azt azonban hangsúlyozták, hogy a jelenlegi választékukban a vásárlói igényeknek megfelelően továbbra is az élelmiszerek vannak jelen a legjelentősebb arányban.

A változás okainak kapcsán Kazatsay Eszter azt is elmondta, hogy a non-food a leginkább veszélyeztetett termékkategória inflációs környezetben, hiszen a vásárlók elsősorban itt igyekeznek visszafogni a költéseiket. Így az élelmiszerárak jelentős emelkedésével még inkább visszaesik a non-food termékek fogyása, azon a csökkenésen túl, amit az inflációs helyzet alapból is okoz - mondta.

A SPAR Magyarország üzleteiben a non food termékek volumene közel 10 százalékot csökkent 2022-ben 2021-hez képest, melyben jelentős szerepet játszott a magas infláció, valamint az euró árfolyamának kedvezőtlen változásai a közlésük szerint.

Az Auchan szerint nem-élelmiszer kategóriákban ugyancsak megfigyelhető a kereslet csökkenése, annak ellenére, hogy az infláció mértéke alacsonyabb ezen a területen. "Ugyanakkor a vásárlók sokkal átgondoltabban intézik bevásárlásaikat, fontos számukra az ár-érték arány. Éppen ezért az Auchan széles sajátmárkás kínálattal és számos kedvezménnyel, ajánlattal várja vásárlóit a nem-élelmiszer területeken is" - közölték és felhívták a figyelmet, hogy a nyár közeledtével 100 népszerű nyári gyerekjátékot, kerti bútort és grillezőt tavalyi, vagy annál is kedvezőbb áron kínálnak.

Nem az Auchan az egyetlen, aki még talán a tavalyi árainál is kedvezőbb ajánlatokkal csábítja be a vásárlókat. A Lidl szintén azt közölte lapunkkal, hogy egyes non-food termékeket tavalyi változatlan áron kínál vásárlóinak, melyet az akciós újságban fel is tüntet a termék mellett. A Lidl Plus applikációban ráadásul alkalmanként non-food termékekre vonatkozó kedvezménykuponok is elérhetőek, mellyel tovább csökkenthetik bevásárlásaikat a vásárlók. Több boltlánccal ellentétben azonban a forgalom alakulása az áruházlánc non-food szegmensében a prognózisok szerint, azaz az előző év azonos időszakának megfelelően alakul.

A Lidl szerint a termékek jó-ár érték aránya még inkább fontosabb most, mint eddig bármikor volt. A vállalat megerősítette: a jelen gazdasági helyzetben a magas infláció hatása, az emelkedő árak kihatással vannak a fogyasztók vásárlási szokásaira, így a bevásárlások során az ár a meghatározó. A vásárlók jobban reagálnak az akciókra és megfigyelhető az is, hogy a drágább márkatermékek helyett a kedvezőbb áru saját márkás termékeket részesítik előnyben - közölték.

A Tesco arról számolt be, hogy a kedvezőtlen világpiaci körülmények jelentősen megemelték az alapanyagok és energiahordozók árát és a gyártási, szállítási és disztribúciós költségek is jelentős mértékben növekedtek. Ezzel párhuzamosan a vásárlói kereslet csökkent a non-food termékeken, így volumenben kb. 5 százalékos visszaesést tapasztaltak, míg a fogyasztók az olcsóbb helyettesítőtermékek felé fordultak.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült: ez a legolcsóbb élelmiszerlánc 2023-ban Magyarországon A Lidl a legolcsóbb FMCG-hálózat 2023-ban Magyarországon, őket sorrendben a Penny Market és az Aldi követi - derült ki a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem felméréséből.

Ezt keresik még most is a vásárlók

A Tescónál továbbra is népszerű kategória a játék, sütés-főzés, kertészet, autó és papír-írószer, ahol az eladott termékek darabszáma jellemzően kisebb mértékben csökkent és 15-20%-os forgalmi növekedést tudtak elérni, de a magasabb árú, kevésbé esszenciális elektronikai, barkács és szezonális lakásdekorációs termékeknél volumen visszaesését tapasztalták az előző évek dinamikus bővülése után.

A PENNY üzeletekben általában az éppen aktuális szezonális termékek (karácsonyi és húsvéti cikkek, nyáron a strand termékek, ősszel az iskolakezdéshez, később a halloweenhez kapcsolódó árucikkek) a legnépszerűbbek a non-food termékek csoportján belül. A játékok egyre kedveltebbek, ezek népszerűsége folyamatosan növekszik. Ezeket követik a konyhai felszerelések, a kerti- és barkács tematikájú árucikkek, végül pedig a ruházati termékek. Legsikeresebb termékek idén eddig a Sanitas felkaros vérnyomásmérő, a CAT munkászokni, a LEGO Speed Champions Nissan GT-R8, valamint a 4 literes forrólevegős sütő voltak.

A Lidl azt közölte: a nem élelmiszer-jellegű termékkínálat iránt folyamatos az érdeklődés a vásárlók körében, akik elsősorban a ruházati és egyéb textiltermékeket, a kertészeti és kültéri eszközöket, a szórakoztató és a különböző ajándéktárgyakat részesítik előnyben.

A SPAR üzltekben a szezontermékek teljesítettek jól, akárcsak a napi használatú cikkek, mint az elem, az alufólia, a fénymásoló papír, vagy a szélvédőmosók - közölték.