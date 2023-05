Mi folyik itt? Tényleg olcsóbb 2023-ban egy hét a görög tengerparton, mint a Balatonon?

2023-ban már drágább az energia, a benzin, az alapanyag, a munkaerő, és ez meglátszik a szolgáltatások árazásában is. A Balatonon kifejezetten jó szezonra, sok turistára készülnek, de még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a magyar tenger partján pihenne idén. Sok esetben jobban jövünk ki anyagilag, ha a magyar tenger helyett igazi tenget partjára megyünk, például Görögországba.

A hazai szállásadók idén ismét kénytelenek voltak árat emelni, mint arról a szezon előtt beszámoltunk, egyes turisztikai szakemberek akár 40 százalékos különbséggel is számolnak a 2022-es és 2023-as főszezoni árak között.

Mindennek megy fel az ára: drágább az energia, a benzin, az alapanyag, a munkaerő, és ez meglátszik a szolgáltatások árazásában is. A Balatonon kifejezetten jó szezonra, sok turistára készülnek, de még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a magyar tenger partján pihenne idén: persze nem egységes az emelés mértéke, de van olyan szálloda, ahol 30 százalékkal drágább a szoba a szezonban, a magánszállások esetében pedig a 40 százalékos áremelés is elképzelhető.

Ennél sok esetben jobban jövünk ki anyagilag, ha a magyar tenger helyett igazi tenget partjára megyünk, például Görögországba. Igaz, ott is kénytelenek voltak emelni az ismert zord külső körülmények miatt, mint amilyen az infláció vagy az energia ára, ám úgy tűnik más mértékben. Ott mostanra már az inflációt is rég elfelejtették.

Itthon persze sok helyen dinamikus árazással dolgoznak, amely a kereslethez igazodik, azaz a kereslet határozza meg elsősorban az árak szintjét, éppen ezért nem mindegy, ki mikor és hova foglal. Lesz tehát, aki már nem emel, máshol akár 30 százalékot is elérheti ez a mérték:

Az alapáraink, melyek már most elérhetőek a nyári szezonra, azok a tavalyi évhez képest legalább 30 százalékkal magasabbak

– mondta el lapunknak korábban Antal Bernadett, az alsóörsi Hotel Laroba vezetője. Mint kifejtette, ennek oka, hogy 2018-2019 óta nem nagyon emeltek, viszont a mostani helyzetben egyszerűen kénytelenek voltak.

És míg a Balatonon jó minőségű, jó lokációjú apartmant 300 ezer forinton alul nem nagyon találunk egy hétre a főszezonban, addig Görögországba fejenként 160 ezer forintért elvisznek repülővel, úgy hogy ebben már az étkezésen kívül minden benne van.

Miből utaznak a magyarok?

Magyarországon a legfrissebb elérhető hivatalos adatok szerint a magas infláció miatt a vásárlóerőt meghatározó reálbérek a negatív tartományba kerültek. A múlt év egészét nézve a reálbérek mindössze 2,6 százalékkal nőttek, decemberben több mint 5 százalékkal csökkentek, idén januárban viszont már 7,6 százalékos süllyedést mutattak, amire másfél évtizeddel ezelőtt volt utoljára példa. Óriási kérdés, ilyen infláció mellett, amikor sokaknak a megélhetés is komoly gondot okoz hónapról hónapra, miből telik utazásra ennyi magyarnak. Mert az utazási kedv láthatóan nem lanyhul, sok iroda már április végére eladott szinte mindent, és a híradásokból is azt halljuk, március 15-én, húsvétkor, május elsején tömve voltak a hazai szállodák.

Azt gondolom, sokan nem gondolkoznak előre, nem elég óvatosak és a meglévő tartalékaikból utaznak idén

– mondta el a Pénzcentrumnak Börönte Dóra, az Utazas.Info ügyvezetője, majd hozzátette:

Most még talán van miből, ám ilyen infláció mellett nem feltétlenül tudja majd mindenki megtartani ezt az életszínvonalat és megtartani a tartalékokat. 2008-ban is hasonló folyamatokat tapasztaltunk, az a válság is csak 2010-re gyűrűzött be a turizmusba, addigra esett vissza látványosan a forgalmunk.

Miért pont Görögország?

Görögország nálunk nagyon népszerű úti cél, egyik fő desztinációnk, a horvát és az olasz utak mellett. Ennek oka, hogy sok charter kapacitás van, tehát jól ki tudjuk szolgálni az utasainkat, ellenben például Olaszországba nem nagyon tudunk ilyen jellegű olcsó repülős terméket kínálni. De az ország adottságai is kitűnőek: ár-érték arányban nagyon jó, az utasok azt kapják a helyszínen, amit elvárnak színvonalban, látványban, kultúrában, programokban.

Bajai Ágnes, a Personal Tours ügyvezetője is megerősítette, hogy Görögország elképesztően népszerű a magyarok körében, szeretik a magyar utazók: "azt kell mondja, van némi hasonlóság a magyar és a görög emberek között, ők is nagyon kedvesek, barátságosak. Arról nem is beszélve, hogy kifejezetten biztonságos az ország, számtalan lehetőség adott a kikapcsolódásra, szórakozásra. Ezek olyan üdülőhelyek, ahol este nagy élet van, bátran ki lehet menni az utcára. Görögország azért is igen kedvelt a magyar turisták körében, mert színvonalas, szép apartmanok széles választéka áll rendelkezésre.

Hosszú évek óta népszerű nálunk is Görögország. Már jó előre június elejétől szeptember végéig lefoglaljuk a charter helyeket és a megfelelő számú szállásokat, így kedvező árakkal kedveskedünk a velünk utazóknak.

Idén várhatólag nem nagyon maradnak útjaink, nem lesznek last minute kedvezmények, sőt, már most vannak olyan görög szigetek, ahol nincsenek szabad szállodai férőhelyek a kínálatunkban, pl. Kefaloniára mar kitehetnék a megtelt táblát.

Így alakulnak a kinti árak

Görögország egy jó nyaralóhelyszín, emellett még mindig az olcsó desztinációk közé tartozik – egy olasz útnál biztos, hogy olcsóbb a mi kínálatunkban. Görögországban önellátással főszezonon kívül akár már 20-25 €/fő/éj áron is lehet találni szálláshelyet, de az is igaz, hogy a határ a csillagos ég.”

Börönte Dóra szerint pontos felmérés még nem készült a turisztikai piacon, de érzésre azt mondaná, hogy átlagosan 20-25 százalékot emelkedtek az árak a tavalyi évvel összehasonlítva – ám ez változó, hiszen mint tudjuk, a fapados repjegyek a nyaralóhelyekre idén nagyon megdrágultak.

Az elérhető árak a távolságtól is nagyban függenek, mint tudjuk Korfu van a legközelebb, 1 óra 20 perc alatt el lehet érni. Ott az apartman 160 ezer forint/fő/héttől kezdődik, és ebben már szó szerint benne van minden: a repülő, a szállás, magyar idegenvezető, transzferek, adók, illetékek. A szállodai elhelyezés 200-250 ezer forint/hét között van nálunk, ebben már van félpanziós ellátás is, all inclusive ellátásban 250-330 ezer forint/fő egy hétre 4 csillagos szállodában - színvonaltól függően.

Az áremelés mértékéről Bajai Ágnes elmondta, hogy idén történt olyan, hogy egy szállodával megszüntették az együttműködést, miután az olyan magas árat határozott meg, a tavalyinak a dupláját, amiről tudták, nem tudják majd megfizetni a magyarok. De az átlagos emelés mértéke szerinte is valahol 20-30 százalék között mozog. Ám mint elmondta, ugyan emeltek árat a görögök, de nem olyan mértékben, mint itt Magyarországon tapasztaljuk, ezért egész biztos benne, hogy olcsóbban kijön egy görög nyaralás, mintha a Balatonra menne le az egész család.