Ezért kár volt bevezetni az új üvegvisszaváltási rendszert? Váratlan dolgon borulhat az egész

Vészesen közelít az a június 30-i határidő, ahol már minden egyes boltban működnie kell a tavaly bejelentett üveg- és műanyag palackot visszaváltására legyártott REpont automatáknak. Június 30-tól ráadásul palackból és üvegből is csak olyat lehet gyártani, amelyen rajta van a visszaváltásra felhívó jelzés. Megkérdeztük a MOL hulladékkezeléssel és a visszaváltással foglalkozó cégét, hogy áll az automaták telepítése, és hogy valóban kész lesz-e minden az egyszer már fél évvel eltolt határidőre.

2023-ban egy igen jelentős hír rázta fel a kereskedelmi és a hulladékkezelési piacot Magyarországon: mint közölték, idén január elsejétől tervezték bevezetni a DRS-rendszert (Deposit Return System). Mint a szakemberek akkor elmondták, azért van szükség a szelektív hulladékgyűjtés átrendezésére, mert egyáltalán nem érjük el Magyarországon a 90 százalékos újrahasznosítási arányt, jelenleg 40 százalék körül jár. Az új szabályozás olyan termékekre vonatkozik, amelyek fogyasztásra készek, koncentrátumok, a csomagolásuk pedig műanyagból, fémből vagy üvegből készült, és 0,1 és 3 liter közé esik az űrtartalmuk. Nem lesznek viszont visszaválthatóak a tej- és tejalapú termékek csomagolásai, illetve a papíralapú csomagban árult termékek, például a gyümölcsleves dobozok.

Ahhoz, hogy a visszaváltás mindenkinek elérhető legyen, a rendeletben előírták, hogy minden, 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletben fel kell állítani a REpont visszaváltó gépét. Ez okozott komoly zavart a kiskereskedelemben: mint egy korábbi cikkünkből is kiderült, a kereskedők nem mindenhol tudták garantálni, hogy készen lesznek januárra. Ez azt eredményezte, hogy a gyártók részére kitolták a határidőt fél évvel: június 30-ra azonban a rendszernek készen kell állnia. Mi most arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán lehet-e már ilyen palackokat kapni, hogy állnak a gépek, és azt a magyarok használják-e, ahol már telepítve lett?

Erről szól a rendelet

Az érintett termékeken a gyártók kötelesek lesznek egy egységes jelzést elhelyezni. A felsoroltak mellett a gyártók és a forgalmazók más termékeket is a visszaválthatóak körébe sorolhatnak egyéni megállapodás alapján. A visszaváltási díj összege a nem újrahasználható italcsomagolás esetén darabonként 50 forint lesz, az önkéntesen visszaváltási díjas termékek és az újratölthető palackok esetén a gyártók által meghatározott összeg, amit a vásárló a visszaváltást követően visszakap. Fontos tudnivaló, hogy a termékek árába a díjak beépülnek, kivéve, ha a fogyasztó nem a csomagolással együtt vásárolja meg azokat.

Visszaváltható lesz a rendelet értelmében:

minden üveg-,

fém-,

és műanyag palackos és dobozos,

1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú italtermék csomagolása.

Hogy állunk most?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy két hónappal az újabb - és immár véglegesnek tűnő - határidő előtt hogy áll a rendszer, esetleg van-e, aki használja. Saját tapasztalataink, valamint iparági források szerint ráadásul a gépek jelentős része ki van kapcsolva, ahol nem használják. A rendeletben viszont benne van, hogy ahova már beállították, ott a gépnek működnie is kellene folyamatosan.

A gépeket üzemeltető MOHU a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: érdeklődés és használatba vétel már van is, csakhogy a gyártók még nem mind készültek fel.

A MOHU honlapon található térképes kereső REpontokra szűréssel megmutatja az üzembe állított gépeket. Az új rendszer január 1. óta fennáll és működik, de a gyártók átmeneti időszakot kaptak, ezért fokozatosan jelennek meg a polcokon a visszaváltható palackok. Jelenleg mintegy 2500 automata található 1700 helyszínen, de a regisztráció és a telepítés folyamatos

- mondták kérdésünkre. Azt is elárulták, hogy bár már elindult a jelzéssel is ellátott palackok gyártása, de a türelmi idő lejártáig még lehet a "régieket" is gyártani.

Magyarországon a visszaváltási rendszer fokozatosan indul, mert a gyártók június 30-ig türelmi időt kaptak, addig hozhatnak forgalomba nem visszaváltható palackban italtermékeket. Nyártól várható tehát a visszaváltható csomagolások nagyszámú megjelenése a boltokban. A szabály nagyon egyszerű, az a palack, doboz vagy üveg visszaváltható, amin megtaláljuk az 50 forintos logót, és amiért kifizettük az 50 forintos betéti díjat. Jelenleg azt látjuk, hogy egyelőre még kevés ilyen palack van a boltokban, bár számuk exponenciálisan nő. Ezért messzemenő tapasztalatokat nem érdemes ebből leszűrni, de naponta többszörösére nőnek a visszaváltási tranzakciók is országszerte. A nemzetközi tapasztalatok alapján elmondható, hogy pár év alatt elérhető a 90%-os visszaváltási arány. A szomszédos Szlovákiában alig egy év alatt pl. 70%-os lett a visszaváltás

- mondta a MOHU a Pénzcentrumnak. Végezetül megtudtuk, hogy már olyan áruházlánc is van, aki a saját márkás ásványvizére is az új palackokkal dobta ki a polcokra.

Igen, már több száz ilyen termék van. Pl. az egy üzletlánc saját márkás ízesített ásványvize is ilyen, de pl. egy nagy kibocsátó ízesített alkoholmentes sörei is megjelentek már a polcokon

- írták a lapunknak küldött válaszukban.

Nem lettek kész időre

Korábbi cikkünkben a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség elmondta, pontosan milyen jelölésekre kell gondolni, és mi változik a januárról júniusra tolt időponttal.

A visszaváltási rendszer által érintett három italcsomagolóanyag fajtából (PET, alumínium és üveg) Magyarországon évente mintegy 3 milliárd darab kerül forgalomba. Az alkoholmentes és alkoholos italok értékesítése több tízezer boltban és vendéglátó egységben történik majd, ennek megfelelően a visszaváltási rendszer kiépítése során egy nagyon összetett, precízen összehangolt műszaki, informatikai, pénzügyi és logisztikai hátteret igénylő visszaváltási struktúrát kell majd létrehozni. A termékeket illető legfontosabb változás a címkék cseréje lesz, ugyanis valamennyi palackot új azonosítóval kell ellátni és a visszaváltási rendszer logóját is fel kell majd tüntetni

- tudtuk meg a Szövetségtől.