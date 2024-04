Búcsúzhatnak a fővárosiak egyik nagy kedvencüktől: más költözik a helyére, mennie kell

"Lloyd, Állatkertünk jegesmedvéje hamarosan elutazik egy másik állatkertbe, május 1-jéig azonban még láthatja őt a közönség. A Kisszikla oldalában található kifutójába – némi átalakítás után – barnamedvék költöznek majd" - írja a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapja.

"Állatkertünk barátai számára nem újdonság, hogy jegesmedvénk hamarosan egy másik állatkertbe (éspedig a Nyíregyházi Állatparkba) utazik, a megüresedő férőhelyre pedig barnamedvéket fogunk költöztetni. Ezt már a márciusban megtartott szezonnyitó sajtótájékoztatón bejelentettük, és a médiában számos helyen lehetett hallani, olvasni róla. A „medvecsere" oka, hogy a jelenlegi kifutó ma már nem felel meg mindenben a jegesmedvék tartásához kapcsolódó elvárásoknak. Barnamedvék azonban gond nélkül tarthatók benne" - írják a honlapon.

A cserét az állatkert már korábban elhatározta, de tavaly májusban az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének kérésére még vállalták a Lloyd nevű, a Karlsruhei Állatkertből érkezett, 23 éves hím jegesmedve ideiglenes elhelyezését. Most újra felhívták a figyelmet, hogy Lloyd még néhány napig látható az állatkertben, aztán költözik.

Lloyd mellett természetesen más látnivalók és programok miatt is érdemes a napokban felkeresni Állatkertet - írták. Vannak nemrég érkezett újdonságok is, mint például a Varázshegyben látható elefánthalak, akik a maguk keltette elektromos mező segítségével akár a vaksötétben is tudnak úszás közben tájékozódni.